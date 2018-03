Stiri pe aceeasi tema

- Franta a anuntat, duminica, ca nu recunoaste desfasurarea alegerilor prezidentiale ruse in Crimeea, la patru ani dupa anexarea "ilegala" a peninsulei ucrainene de catre Moscova, informeaza AFP. "Franta nu recunoaste organizarea alegerilor prezidentiale ruse in Crimeea astazi, duminica",…

- ALEGERI RUSIA, rezultate Rata de participare a fost de aproape 35% pana la pranz ora Moscovei (9.00 GMT), cu noua ore pana la inchiderea sectiilor de votare in regiunea cea mai de vest a Rusiei, Kaliningrad, a anuntat comisia electorala federala a tarii intr-un comunicat. REZULTATE ALEGERI…

- Forte in domeniul securitatii incercuiesc duminica instalatii ruse in Ucraina, unde Guvernul refuza sa le permita rusilor sa-si exprime optiunile politice in alegerile prezidentiale ruse, relateaza The Associated Press. Politia ucraineana pazeste Ambasada Rusiei la Kiev si misiunile consulare la Odesa…

- Șeful diplomației romane, Teodor Meleșcanu, impreuna cu miniștrii de externe din Țarile Baltice, Polonia, Danemarca, Suedia și Ucraina au semnat un mesaj comun la patru ani de la anexarea ilegala a peninsulei Crimeea . Inalții oficiali atrag atenția ca procesul de anexare ilegala a dus la arestarea…

- Rusia a denuntat vineri o ”ingerinta” a Kievului in afacerile sale interne, dupa ce autoritatile ucrainene au decis sa le interzica alegatorilor rusi accesul in consulate ale tarii lor pentru a vota duminica in alegerile prezidentiale ruse, scrie AFP. Aceasta decizie ”nu poate provoca nimic altceva…

- Rusia va expulza diplomati britanici "in curand”, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, la o zi de la decizia Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, dupa otravirea unui fost agent dublu rus, Serghei Skripal, si a fiicei acestuia, Iulia, pe teritoriul britanic, scrie BBC.Intrebat…

- Departamentul de Stat al Statelor Unite a reiterat, joi, la patru ani de la anexarea Crimeii, angajamentul fata de suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei, amintindu-i presedintelui Vladimir Putin ca anexarea a fost ilegala. "Acum patru ani, Rusia a organizat un referendum ilegitim…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat miercuri, cu patru zile inainte de cea de-a patra aniversare a anexarii Crimeii de catre Rusia, ca respectivul eveniment reprezinta un exemplu de „democratie adevarata” si a salutat restabilirea „justitiei istorice”, transmite AFP. ”Prin decizia voastra,…

- ”Prin decizia voastra, ati restabilit dreptatea istorica, rupta in epoca sovietica”, a declarat Vladimir Putin intr-un discurs pe care l-a sustinut in fata simpatizantilor sai la Sevastopol, in Crimeea, la un concert in sustinerea sa, relateaza AFP.In epoca sovietica, Crimeea a fost retrasa…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a efectuat miercuri dupa-amiaza o vizita în regiunea anexata Crimeea, înaintea scrutinului prezidential programat duminica, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- In epoca sovirtica, Crimeea a fost retrasa din punct de vedere administrativ din Rusia si data Ucrainei. Presedintele rus Vladimir Putin a salutat miercuri restabilirea "dreptatii istorice", cu patru zile inaintea marcarii a patru ani de la anexarea Crimeei de catre Rusia, catalogand acest eveniment…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a efectuat miercuri dupa-amiaza o vizita in regiunea anexata Crimeea, inaintea scrutinului prezidential programat duminica, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Plajele din județul Constanța au fost luate cu asalt de infanteria marina romana și americana. Mașinile de lupta care pot sa mearga atat pe uscat, cat si pe mare au fost lansate la apa de pe o nava americana care a acostat la zece kilometri de țarm. Este cel mai important exercițiu la care vor participa…

- Uniunea Europeana a anuntat ca a extins pentru inca sase luni sanctiunile impuse Rusiei dupa ce a anexat Crimeea si a sustinut rebelii din estul Ucrainei, scrie Reuters conform News.ro . Sanctiunile, printre care si restrictii de calatorie sau inghetarea bunurilor a 150 de persoane si 38 de companii,…

- Uniunea Europeana a prelungit cu sase luni sanctiunile impuse Rusiei pe fondul unor actiuni care au subminat sau amenintat integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei, potrivit unui comunicat al Consiliului European. 150 de persoane si 38 de companii se afla pe lista…

- "Despre ce vorbiti? Ati innebunit? Cum sa renunt la Crimeea? Astfel de circumstante nu exista si nu vor exista niciodata", a raspuns Putin la intrebarea unui jurnalist despre situatia regiunii ucrainene Crimeea. In documentarul intitulat "Putin", jurnalistul Andrei Kondraciov i-a adresat lui Vladimir…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat astazi, intr-un interviu pentru un film documentar, ca reintegrarea regiunii Crimeea de catre Ucraina este imposibila, indiferent de circumstante, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Presedintele rus Vladimir Putin a exclus orice posibilitate a unei reveniri a peninsulei Crimeea la Ucraina, a carei anexare in martie 2014 se afla la originea unei serii de sanctiuni occidentale impotriva Rusiei, informeaza duminica...

- Vladimir Putin anunta ca nu va permite "niciodata" reintegrarea regiunii Crimeea de catre Ucraina. "Despre ce vorbiti? Ati innebunit? Cum sa renunt la Crimeea? Astfel de circumstante nu exista si nu vor exista niciodata", a raspuns Valdimir Putin la intrebarea unui jurnalist despre situatia…

- Presedintele rus Vladimir Putin a exclus orice posibilitate a unei reveniri a peninsulei Crimeea la Ucraina, a carei anexare in martie 2014 se afla la originea unei serii de sanctiuni occidentale impotriva Rusiei, informeaza duminica AFP. Cu o saptamana inaintea scrutinului prezidential din 18 martie,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, miercuri, ca Statele Unite au inselat Rusia in timpul crizei din Ucraina izbucnita in 2014, adaugand ca Washingtonul nu ar trebui sa se implice in relatiile ruso-ucrainene, relateaza Dpa International, potrivit Mediafax.Presedintele rus a afirmat…

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, a declarat intr-un interviu difuzat in cadrul documentarului „Ordinea Mondiala 2018“ ca Statele Unite au inselat in mod „grosolan si obraznic“ Rusia in timpul crizei din Ucraina din 2014, relateaza pravdareport.com.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, miercuri, ca Statele Unite au inselat Rusia in timpul crizei din Ucraina izbucnita in 2014, adaugand ca Washingtonul nu ar trebui sa se implice in relatiile ruso-ucrainene, relateaza Dpa International.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a acuzat, miercuri, SUA ca au inselat "grosolan si fara nerusinare" Rusia in timpul crizei din 2014 in Ucraina, cand, pe de o parte, au cerut Moscovei sa exercite influenta ca Viktor Ianukovici sa nu recurga la armata impotriva manifestantilor de la Kiev, iar, pe…

- Fostul spion Serghei Skripal (66 de ani) si fiica sa Iulia (33 de ani) sunt spitalizati de duminica la terapie intensiva in Salisbury, in sudul Angliei, dupa ''o presupusa expunere la o substanta toxica''. Mai multe media au aratat cu degetul spre Rusia, iar ministrul britanic de externe,…

- Vizat de o ancheta federala americana cu privire la presupusa ingerinta rusa in timpul campaniei prezidentiale din 2016 din SUA, Manafort a fost acuzat la sfarsitul lui februarie ca a platit mai mult de doua milioane de euro unor fosti inalti responsabili europeni pentru a face lobby in favoarea…

- Ucraina a decis sa treaca termocentralele de pe gaze naturale pe pacura si sa inchida scolile in incercarea de a face economii la gaze naturale, dupa ce grupul rus Gazprom a refuzat sa reia livrarile spre Ucraina, a anuntat vineri ministrul ucrainean al Energiei, Ihor Nasalyk, transmite Reuters, preluata…

- Suedia a anunțat ca trebuie sa iși dubleze bugetul militar in urmatorii șapte ani aentru ca țara sa fie bine aparata. Mai precis, un raport al armatei suedeze indica faptul ca țara trebuie sa majoreze de doua ori butetul militar pana in 2035, in contextul amenințarii ruse, relateaza Reuters. Potrivit…

- Suedia are nevoie sa-si majoreze de cel putin doua ori bugetul militar pana in 2035 pentru ca tara sa fie bine aparata, sustine un raport al armatei, care invoca lipsa de scrupule a Rusiei de a recurge la forta in scopuri politice, transmite Reuters. Potrivit documentului, ce va fi inaintat…

- "Memoriul stabileste ca Rusia a incalcat drepturile suverane ale Ucrainei in Marea Neagra, Marea Azov si stramtoarea Kerci" se arata intr-o declaratie a ministerului, care precizeaza ca Ucraina acuza Rusia de "furtul resurselor energetice si piscicole ale Ucrainei, in detrimentul mijloacelor de trai…

- Ministerul de externe de la Kiev a anuntat luni ca Ucraina a depus un memoriu la o instanta de arbitraj de la Haga, in cadrul Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului marii (UNCLOS), in sprijnul drepturilor sale asupra apelor teritoriale din jurul peninsulei Crimeea, informeaza Xinhua. "Memoriul…

- Ministerul de externe de la Kiev a anuntat luni ca Ucraina a depus un memoriu la o instanta de arbitraj de la Haga, in cadrul Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului marii (UNCLOS), in sprijnul drepturilor sale asupra apelor teritoriale din jurul peninsulei Crimeea, informeaza Xinhua. 'Memoriul…

- Ministerul de externe de la Kiev a anuntat luni ca Ucraina a depus un memoriu la o instanta de arbitraj de la Haga, in cadrul Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului marii (UNCLOS), in sprijnul drepturilor sale asupra apelor teritoriale din jurul peninsulei Crimeea, informeaza Xinhua. "Memoriul…

- America si Anglia denunta un grav atac al hackerilor rusi, direct controlati de armata, in dauna Ucrainei si de aici in lumea intreaga. Casa Alba avertizeaza guvernul lui Vladimir Putin ca Rusia - va plati consecintele - acestui atac informatic orchestrat de militarii sai.

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a Rusiei a primit de la Stafful electoral al candidatului prezidențial Vladimir Putin declarația cu privire la refuzul timpului de antena gratuit pentru dezbateri pe canalele naționale. Organizațiile de radiodifuziune au fost deja notificate in aceasta privința. Anunțul…

- In total opt persoane, printre care presedintele rus Vladimir Putin, au fost confirmate, in mod oficial, drept candidați la alegerile prezidentiale din Federatia Rusa, in 18 martie, a anuntat joi Comisia Electorala Centrala.

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, are un admirator cel puțin surprinzator, in ciuda acuzațiilor venite din partea aceluiași personaj important la adresa Rusiei. Fostul președinte american considera ca Rusia s-a implicat in alegerile prezidențiale din 2016 din SUA.

- Comisia Electorala Centrala (CEC) din Rusia a inregistrat marti candidatura actualului presedinte Vladimir Putin la alegerile prezidentiale din martie, a anuntat presedinta Comisiei, Ella Pamfilova, transmite Xinhua. Potrivit acesteia, echipa lui Putin a strans 314.837 semnaturi in sustinerea…

- Reprezentantul special al presedintelui american Donald Trump privind criza din Ucraina, Kurt Volker, a acuzat luni Rusia ca nu face nimic pentru a pune capat conflictului armat intre fortele Kievului si separatistii prorusi din estul Ucrainei, exprimand profunda 'dezamagire' a Washingtonului,…

- SUA si-au extins vineri sanctiunile la adresa Rusiei in legatura cu situatia din estul Ucrainei si anexarea peninsulei Crimeea de catre Moscova (martie 2014), vizand o noua serie de responsabili rusi si ''ministri'' separatisti, relateaza AFP si Reuters. Aceste sanctiuni…

- Treisprezece vehicule blindate tip Boxer si un vehicul blindat de recuperare au fost incarcate joi la Immendingen, sud-vestul Germaniei, pentru a ajunge cu trenul in patru zile pana la baza lituaniana Rukla, a anuntat Bundeswehr-ul. Batalionul de infanterie usoara 292 urmeaza sa inlocuiasca…

- Peninsula ucraineana Crimeea a fost anexata de Rusia in 2014, ceea ce a atras sanctiuni din partea Uniunii Europene si a SUA contra Moscovei si a agravat situatia din regiune.In luna decembrie, SUA au anuntat ca intentioneaza sa livreze Ucrainei 'capacitati de aparare consolidate', expertii…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, care in luna martie va candida pentru un nou mandat, a anunțat o majorare a salariului minim de la 1 mai 2018, decizie de care, potrivit liderului de la Kremlin, vor profita aproximativ patru milioane de persoane, informeaza, preluata de Agerpres. "Dinamica economiei…

- Berlinul doreste ca un acord asupra mandatului castilor albastre ce ar urma sa fie desfasurate in estul separatist prorus al Ucrainei sa fie gasit inainte de alegerile prezidentiale din Rusia, prevazute in martie, a afirmat miercuri la Kiev seful diplomatiei germane, Sigmar Gabriel, transmite AFP.…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina un al patrulea mandat in urma alegerilor prezidentiale din martie 2018, si-a depus miercuri, in fata camerelor tv, dosarul de cadindatura la Comisia Electorala Centrala, relateaza agentia AFP, citata de HotNews.ro. Asezat ...

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina un al patrulea mandat in urma alegerilor prezidentiale din martie 2018, si-a depus miercuri, in fata camerelor tv, dosarul de cadindatura la Comisia Electorala Centrala, relateaza AFP.

- Comisia Electorala Centrala din Rusia a anuntat ca Aleksei Navalnîi, principalul opozant al lui Vladimir Putin, nu poate candida la alegerile prezidentiale, el având o condamnare penala neanulata. Aleksei Navalnîi însa respinge argumentul ca neconstitutional.…

- Comisia Electorala Centrala din Rusia a anuntat ca Aleksei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, nu poate candida la alegerile prezidentiale, el avand o condamnare penala neanulata.

- Decizia Statelor Unite ale Americii de a livra arme Ucrainei este periculoasa pentru ca va incuraja Kievul sa foloseasca forta in conflictul din estul Ucrainei, au declarat sambata oficiali rusi, potrivit Reuters. Statele Unite au anuntat vineri ca vor intari ajutorul acordat Ucrainei in domeniul…