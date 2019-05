Rezultat alegeri europarlamentare. „Să nu lăsăm frustrările personale să ne întunece gândirea!” „Experimentul suveranist eșuat"! Așa sa fie oare? Adica au avut dreptate USR, Plus, PNL și PMP, ca PSD scoate Romania din UE?! Nu cred. Cuvantul „experiment" induce din start ideea ca intreg discursul suveranist din ultimii ani și acțiunile politice, este drept timide, in care s-a concretizat, nu au fost decat o incercare oarecum speculativa și frivola. „Cacialmaua nu a ieșit, deci haideți sa ne vedem de treaba!" Daca a fost așa, suveraniștii romani, și PSD in mod special, merita blamul. Nu insa și inlocuirea mesajului suveranist și a politicii inspirate de el cu mesajul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

