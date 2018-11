Rezoluție România. Maria Grapini: UE pierde! Marea corupţie, importată în România "Rezolutia adoptata reprezinta un avertisment, dar ca imagine este foarte prost ca avem o rezolutie care a influnetat acum si raportul MCV si imaginea noastra ca tara. Este o rezolutie nedreapta pentru ca orice punct din aceasta rezolutie poate fi trecut la oricare stat membru, nu are nimic specific romanesc. Am considerat ca e o ipocrizie sa ii faci asta unui stat, care peste cateva luni va prelua presedintia, doar ca sa impaci cumva popularii, care au suportat acea rezolutie, cu Ungaria si Polonia. Noi nu ne asamanam cu nicunul din aceste state. Polonia a avut o rezolutie ca nu a respectat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

