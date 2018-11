"La final, am ramas in sala, cei care am vrut sa ne explicam votul. Evident ca a fost intr-un contrast major declaratia doamnei Macovei care a spus ca in Romania presa este inchisa, se moare, se incalca drepturile jurnalistilor pentru ca se exagereaza cu aplicarea GDPR. A avut un discurs extremist. Siegfried Mureșan este un aparator clar al comisiei. El, de mult, nu reprezinta Romania. Si la cadrul multianul financiar, de dimineata, am vorbit si eu si el. El a spus ca e bine ce face Comisia, eu am spus ca nu, pentru ca daca taie din fondul de coeziune si din politica agricola comuna este clar…