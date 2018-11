Rezoluție România, analiză vot PE. Ungaria și Polonia, lecție pentru Preda, Macovei, TRU Noua parlamentari Romani au votat rezoluția impotriva Romaniei, in PE. Șapte nu au votat. Unul s-a abținut. 15 au votat impotriva rezoluției. A fost un vot de partid, unul politic, nu un vot de țara. Europarlamentarii din PSD și ALDE au votat impotriva rezoluției. Au fost doar cateva excepții de la liberali care au votat impotriva rezoluției sau care nu au votat deloc. In ceea ce privește rezoluția impotriva Poloniei, doar cinci europarlamentari din Polonia au votat impotriva propriei țari, toți cinci fiind din familia popularilor europeni. In cazul Poloniei, a fost un vot de stat,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Votul dat la rezolutia Parlamentului European privind statul de drept din Romannia a aratat ca PSD si Guvernul Dancila mai atrag doar sustinerea unor partide extremiste, populiste sau care au un mesaj clar impotriva Bruxelles-ului.

Marti, 473 de europarlamentari au fost de acord cu adoptarea rezolutiei privind statul de drept in Romania, iar 151 au votat contra. 40 dintre cei 664 de participanti s-au abtinut. Aceste masuri au fost luate dupa ce PSD a modificat legile Justitiei si Codurile penale.

Parlamentul European (PE) voteaza astazi o rezolutie referitoare la statul de drept in Romania, ca urmare a modificarilor aduse de PSD legilor Justitiei si Codurilor penale. Rezolutia vizeaza direct Guvernul Dancila, nu Romania ca stat membru UE.

