Stiri pe aceeasi tema

- Rezoluția privitoare la statul de drept din Romania a fost adoptata in Parlamentul European. Toate amendamentele propuse cu pivire la protocoalele secrete au fost respinse. Bogdan Chirieac atrage atenția asupra unui aspect care arata o victorie uriașa a statului "subteran". Vezi și: REZOLUȚIE…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a reacționat prompt dupa ce Parlamentul European a adoptat, marti, proiectul de rezolutie prin care exprima preocupare privind modificarea legislatiei penale si judiciare in Romania.„Rezolutia impotriva Guvernului Romaniei a trecut in Parlamentul European…

- Plenul Parlamentului European va vota in aceasta dupa-amiaza Rezolutia privind Romania, ”un document eminamente politic, care reprezinta o mare nedreptate pentru o o tara profund pro-europeana, care a respectat si susținut intotdeauna toate principiile statului de drept si valorile democratice ce…

- "Dreapta populista pregatește o noua lovitura impotriva Romaniei in Parlamentul European! Ea vine sub forma unui document eminamente politic, al carui singur rol este devierea atenției de la situația din Ungaria și Polonia - țari conduse de populiști care fac parte din aceeași familie politica cu…

- Liderul grupului PSD din Parlamentul European, Dan Nica, a anunțat, joi, ca le-a trimis europarlamentarilor o scrisoare in care „demonteaza” datele difuzate de Monica Macovei și in care informeaza, printre altele, ca peste 90% din marile dosare de corupție s-au soluționat cu achitari, scrie Mediafax.„Dan…

- "Eu am vazut o serie de lucruri care sunt taxate de presa ca gafe si care n-au nicio legatura cu o actiune gresita. Sigur ca se poate intampla oricui sa faca si greseli si nimeni nu e scutit de astfel de greseli. Si eu cand eram prim-ministru poate am facut greseli sau sigur am facut greseli. …

- Vicepresedintele ALDE, deputatul Marian Cucsa, sustine ca politicieni din opozitie, alaturi de unii europarlamentari, urmaresc denigrarea Romaniei in Parlamentul European pentru a castiga capital electoral. El afirma ca "politicienii romani care isi denigreaza tara la Bruxelles nu mai au ce cauta…

- „Avem noutați despre dezbaterea privind situația din Romania care va avea loc in Parlamentul European: dezbaterea in plen va avea loc in prima sesiune plenara din luna octombrie (1-4 octombrie). Parlamentul European va adopta o rezoluție despre situația din Romania in cea de-a doua sesiune plenara din…