Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European (PE) a adoptat marti rezolutia nelegislativa privind statul de drept in Romania cu 473 voturi pentru, 151 de voturi impotriva si 40 de abtineri, un text care afirma ‘profunda preocupare’ a eurodeputatilor fata de reforma legislatiei judiciare si penale din Romania si ‘condamna interventia…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a reacționat prompt dupa ce Parlamentul European a adoptat, marti, proiectul de rezolutie prin care exprima preocupare privind modificarea legislatiei penale si judiciare in Romania.„Rezolutia impotriva Guvernului Romaniei a trecut in Parlamentul European…

- Parlamentul European pregateste o rezolutie dura pe tema statului de drept din Romania. Ultima varianta a documentului, intrata in posesia STIRIPESURSE.RO, cuprinde 13 luari de pozitie ferme din partea legislativului european. Rezolutia va fi supusa votului in plenul din 14 noiembrie 2018. Printre…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir merge in Parlamentul European sa vorbeasca despre subiectele care țin Romania pe jar. Protocoalele secrete, interceptarile sau presiunile asupra judecatorilor sunt cateva din subiectele pe care Dragomir promite ca le va aborda. "Miercuri 10 octombrie…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a afirmat miercuri, in plenul Parlamentului European, ca in rapoartele MCV nu a vazut nimic despre incalcarea drepturilor omului si despre protocoalele secrete dintre serviciile de informatii si institutiile de justitie din Romania. "Nu am vazut nimic despre protocoalele…

- Eurodeputatul PSD, Claudia Tapardel, a afirmat ca este "scandalos" faptul ca, in sedinta de luni a Comisiei LIBE din Parlamentul European, nu se mai dezbat protocoalele secrete si efectele lor asupra justitiei si ca tema principala este statul de drept in Romania. "In calitate de europarlamentar al…

- ”Oamenii au reacționat aproape neințelegand, dar, sigur, ințelegand in cele din urma, atunci cand le-am vorbit și nu doar le-am vorbit și le-am și documente pe protocoale. Așa ceva pentru ei era de neconceput. Nu sunt nici ei sfinți. Știu și ei ca Serviciile intotdeauna vor incerca sa supravegheze…

- Este oficial, scandalul protocoalelor secrete din Romania ajunge in Parlamentul European.Eurodeputata Nathalie Griesbeck din Franta a solicitat o dezbatere in Comisia LIBE (comisia pentru justitie si libertati civile) privind protocoalele incheiate intre serviciile de informatii si organele…