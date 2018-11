Stiri pe aceeasi tema

- Votul din plenul Parlamentului European (PE) privind statul de drept in Romania va avea loc marti, 13 noiembrie, au declarat pentru Agerpres surse oficiale din cadrul Parlamentului European, in aceeasi zi in care Comisia Europeana va face public raportul din ...

- Rezolutia privind statul de drept din Romania va fi supusa votului in plenul Parlamentului European, martea viitoare, au decis liderii forului european, reuniti la Bruxelles in sedinta Conferintei presedintilor. Tot marti va fi publicat si raportul MCV.

- Viorica Dancila s-a aratat satisfacuta, miercuri seara, de prestatia pe care a avut-o in aceasta dimineata in plenul Parlamentului European, in ciuda criticilor dure care i s-au adus de catre reprezentantii tuturor grupurilor politice. "Am venit cu demnitate sa ii apar pe romani si Romania", a subliniat…

- Plenul Parlamentului European dezbate, astazi, situatia statului de drept din Romania, la dezbateri fiind prezenta si Viorica Dancila. Dezbaterea din plenul PE incepe la ora 9.00, ora Strasbourgului, si va dura o ora, din care Viorica Dancila va avea cinci minute la dispozitie pentru a prezenta pozitia…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene a impartasit ingrijorarea romanilor care se tem ca schimbarile facute de PSD-ALDE in legile justitiei ar putea slabi lupta impotriva coruptiei. „Nu vedem progrese, vedem pasi inapoi, ceea ce este foarte ingrijorator”, a spus Frans Timmermans, prim-vicepresedintele…

- „Legile nu au fost inca promulgate, nu e prea tarziu ca autoritatile sa dea inapoi. In urmatorul MCV de luna viitoare vom face o evaluare a raportului. Un pas inapoi ar fi o mare dezamagire pentru prietenii Romaniei, mai ales pentru cetatenii romani. Ar fi o tragedie daca in ultimul kilometru al…

- Eurodeputatul PSD, Claudia Tapardel, a afirmat ca este "scandalos" faptul ca, in sedinta de luni a Comisiei LIBE din Parlamentul European, nu se mai dezbat protocoalele secrete si efectele lor asupra justitiei si ca tema principala este statul de drept in Romania. "In calitate de europarlamentar al…