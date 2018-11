Parlamentul European (PE) a adoptat in aceasta saptamana rezolutia privind statul de drept in Romania cu 473 voturi pentru, 151 de voturi impotriva si 40 de abtineri, un text care afirma "profunda preocupare" a eurodeputatilor fata de reforma legislatiei judiciare si penale din Romania si "condamna interventia violenta si disproportionata a fortelor de politie in timpul protestelor de la Bucuresti" din luna august.

Interesant este ca, la numai patru zile de la rezoluția care condamna intervenția la protestele din 10 august din Romania, Franța s-a confruntat cu o situație extrem de tensionata…