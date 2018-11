Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache (PSD), a declarat miercuri, despre urmatorul raport MCV si rezolutia Parlamentului European privind justitia din Romania, ca legislatia romaneasca in domeniul justitiei „poate fi un exemplu”, iar criticii ei „sa citeasca mai bine”.

- Draftul rezolutiei Parlamentului European privind statul de drept din Romania vorbeste despre o „ingrijorare profunda” in privinta independentei justitiei, condamna interventia violenta a jandarmilor de la protestele din luna august, condamna restrictiile politice ale libertatii presei si cere refacerea…

- Draftul rezoluției Parlamentului European privind statul de drept din România, consultat de G4Media.ro, folosește formulari extrem de dure fața de autoritațile din România și vorbește în termeni fara precedent despre legislația promovata de

- Europarlamentarii sunt ingrijorați de rezoluția Parlamentului European despre statul de drept din Romania, care va fi dezbatuta in luna noiembrie. Printre efectele enumerate de aceștia pentru MEDIAFAX se numara intarzierea aderarii la zona euro, dar și imaginii Romaniei in Uniunea Europeana.Europarlamentarul…

- Premierul Viorica Dancila a reluat in deschiderea sedintei Guvernului mesajul pe care l-a transmis, recent, in plenul Parlamentului European, reafirmand ca Romania isi mentine parcursul european si respecta statul de drept. In deschiderea reuniunii Executivului, inainte de a prezenta rezultatele…