- Draftul rezolutiei Parlamentului European privind statul de drept din Romania vorbeste despre o „ingrijorare profunda” in privinta independentei justitiei, condamna interventia violenta a jandarmilor de la protestele din luna august, condamna restrictiile politice ale libertatii presei si cere refacerea…

- Parlamentul European este profund ingrijorat de legislatia reformata referitoare la legislatia judiciara si penala din Romania, in special cu privire la potentialul de a submina independenta sistemului judiciar, potrivit unui draft al rezolutiei care va fi votat in PE, obtinut de MEDIAFAX.

- Europarlamentarii sunt ingrijorați de rezoluția Parlamentului European despre statul de drept din Romania, care va fi dezbatuta in luna noiembrie. Printre efectele enumerate de aceștia pentru MEDIAFAX se numara intarzierea aderarii la zona euro, dar și imaginii Romaniei in Uniunea Europeana.Europarlamentarul…

- Parlamentul European va vota, in ședința de plen din 14 noiembrie, rezoluția privind statul de drept in Romania, conform proiectului de agenda publicat pe site-ul instituției europene.Potrivit agendei publicate pe site-ul Parlamentului European, in ședința plenului PE care va avea loc la Strasbourg…

- Premierul Viorica Dancila a reluat in deschiderea sedintei Guvernului mesajul pe care l-a transmis, recent, in plenul Parlamentului European, reafirmand ca Romania isi mentine parcursul european si respecta statul de drept. In deschiderea reuniunii Executivului, inainte de a prezenta rezultatele…

- Deputatul PNL, Gigel Stirbu, a anuntat, ca va propune in sedinta de marti a BEX al partidului, ca europarlamentarii PNL sa nu voteze rezolutia din Parlamentul European privind statul de drept in Romania, deoarece tara noastra nu trebuie sa piarda fonduri europene din aceasta cauza.