- „Sunt de-a dreptul revoltat de aceasta atitudine politica provocatoare pe care liderii maghiari au ales sa o adopte la inceputul anului in care sarbatorim Centenarul Unirii. Consider aceasta abordare total neinspirata si daunatoare. Semnalul dat astazi de partidele maghiare din Romania este condamnabil…

- Deputatul Gigel Stirbu, vicepresedinte PNL, apreciaza drept 'straniu' faptul ca actiunile partidelor maghiare din Romania, de ale caror voturi ar 'beneficia' in Parlament coalitia de guvernare, nu sunt 'taxate', PSD fiind interesat 'doar de mirajul puterii', liberalul referindu-se la rezolutia comuna…

- Intr-o rezoluție comuna semnata luni, la Cluj, Uniunea Democrata Maghiara din Romania (UDMR), Partidul Civic Maghiar (PCM) și Partidul Popular Maghiar din Transilvania (PPMT) cer autonomia teritoriala a ținutului secuiesc.

- Deputatul Eugen Tomac, presedinte executiv al Partidului Miscarea Populara, critica in termeni duri semnarea de catre formatiunile politice maghiare din Romania a unei declaratii comune in vederea armonizarii conceptelor de autonomie. Potrivit liderului deputatilor PMP, acest gest reprezinta o provocare…

- PNL respinge solicitarile UDMR, PCM si PPMT privind autonomia tinutului secuiesc, a anuntat luni presedintele liberalilor, Ludovic Orban, citat de Agerpres: "In ceea ce priveste autonomia teritoriala acest concept nu exista in sistemele democratice. Romania este una dintre tarile care acorda cele mai…

- Formatiunile politice maghiare din Romania - UDMR, PPMT si PCM - au semnat, luni, la Cluj-Napoca, o declaratie comuna privind armonizarea conceptelor de autonomie, pentru a avea o pozitie comuna pe viitor la orice dezbatere a subiectului, inclusiv in relatia cu autoritatile romane, scrie News.ro.

- UDMR, PCM si PPMT cer, intr-o rezolutie comuna semnata luni, la Cluj, autonomia teritoriala a tinutului secuiesc, precum si un statut special pentru regiunea Partium. Rezolutia a fost semnata de presedintii celor trei formatiuni, Kelemen Hunor (UDMR), Biro Zsolt (PCM) si Szilagyi Zsolt (PPMT), conform…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca autonomia este cheia rezolvarii problemei pastrarii identitatii etnice, a culturii si limbii maghiare pe pamantul natal. ”La sfarsitul anului 2017, cu ocazia aniversarii a 25 de ani de la Declaratia de la Cluj,…

- Dupa ce au primit cadou Legea privind inființarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu-Mureș, unii lideri maghiar pluseaza – Legea pricind Autonomia Ținutului Secuiesc. Ei susțin ca e timpul unei autonomii ca in Catalonia și au depus in acest sens și un proiect de lege in Parlamentul Romaniei.…

- Educatia si cercetarea sunt doua domenii in care nu se investeste in Romania. Trei dintre Facultatile de Silvicultura din tara au primit sprijin financiar din partea celui mai mare procesator de cherestea pentru aparatura de cercetare de care aveau nevoie. Catalin Roibu: "Din pacate in Romania…

- ”O alta chestiune despre care trebuie sa vorbim este dezvoltarea comunitatii - '1.000 de ani in Transilvania, 100 de ani in Romania', asa se numeste programul despre care am vorbit si in vara. In anul Centenarului, in 2018, am vrea sa dovedim cine suntem noi, aici, maghiari in Romania si in Ardeal,…

- Deputatul de Alba, Florin Roman, a adresat o interpelare catre Ministerul Transporturilor cu privire la situația la zi a lucrarilor pe tronsoanele de autostrada neterminate, dar și cu privire la termenele de finalizare. Potrivit documentului primit, loturile de pe Autostrada Sebeș – Turda vor fi recepționate…

- Peste 88.000 de turiști romani au petrecut minivacanța de 1 Decembrie in diverse destinații din țara. In cele patru zile, turiștii au cheltuit circa 9,4 milioane de euro pe cazare și servicii de masa, conform unei analize a Federației Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). Datele patronatelor din…

- Cați bani au cheltuit romanii in minivacanța de 1 decembrie. Cei peste 88.000 de turiști romani au cheltuit aproape 9,4 milioane de euro pe cazare și servicii de masa in minivacanța de 1 decembrie. In premiera de dupa 1989, pachetele de tip city-break pentru destinațiile turistice din țara s-au vandut…

- Judecatoarea Dana Girbovan, presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania, transmite un mesaj despre importanta respectarii drepturilor si libertatilor tuturor romanilor, ca esenta a dainuirii statului. Mesajul judecatoarei porneste de la discursul episcopului Hossu si de la Rezolutia…

- Inainte de minivacanta, elevii de la Scoala Profesionala Speciala Codlea si-au reamintit despre importanta Unirii de la 1918, cand la Marea Adunare Nationala de la Alba-Iulia din 1 Decembrie 1918, 1.228 de delegati si peste 100.000 de romani veniti din toate colturile tarii au decis unirea tuturor…

- La 1 decembrie 2017 se implinesc 99 de ani de la Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu Romania. Pentru istoria noastra nationala, Marea Unire de la Alba Iulia din 1918 reprezinta evenimentul cel mai important si semnifica implinirea idealului romanesc de a trai liber intr-un…

- Pensiunile si hotelurile din zonele de munte din Romania estimeaza un grad de ocupare de 85 - 90% pentru mini-vacanta de 1 Decembrie. In topul destinatiilor preferate raman statiunile montane, satele din Transilvania, Bucovina si Maramures, precum si Alba Iulia. 0 0 0 0 0 0

- Gradul de ocupare in hotelurile din Romania, pe durata minivacanței de 1 Decembrie, va ajunge la 90%, estimeaza hotelierii in cadrul unei analize realizate de un portal de rezervari online. Topul destinațiilor preferate de catre români este condus de stațiunile montane,…

- In acest moment iarna s-a așternut la munte și in cateva zone din Transilvania ,dar o sa ninga și pe dealurile Moldovei. Totuși, potrivit meteorologului Romica Jurca, prezenta la Romania TV, fenomenul nu va ține mult. De poimanine locul ninsorilor va fi luat de ploi iar vantul se va inteți. Vremea…

- Sinagoga din Alba Iulia, prima de zidarie construita in Transilvania in prima jumatate a secolului al XIX-lea, a fost reinaugurata duminica, dupa ce, incepand cu 2012, a fost supusa unui proces de restaurare cu fonduri provenite de la Guvernul Romaniei și Federația Comunitaților Evreiești din Romania…

- Medicii pediatri clujeni vor sa inființeze o asociație pe regiunea Transilvaniei Medicii pediatri clujeni vor sa inființeze la inceputul anului viitor o asociație profesionala pe regiunea Transilvaniei, cu scopul de a intari relațiile dintre medicii pediatri cu diverse specializari și de a colabora…

- Proiectul ”Muzica este a tuturor! Și a surzilor!(?)” își propune sa ajute aceasta categorie defavorizata sa perceapa lumea muzicii. Toate sunetele și toate zgomotele pe care le percepem provin totdeauna de la un corp care le emite. Acest corp…

- Patinoarul în aer liber din Piața Unirii este amplasat în acest an în jurul grupului statuar Matei Corvin. ”Rugam insistent o luare de poziție hotarâta și prompta a Comisiei de Monumente Istorice, a Ordinului Arhitecților din România,…

- Fotbalistul crescut la Alba Iulia, Gicu Grozav, readuce entuziasmul și increderea ca echipa naționala de fotbal a Romaniei poate renaște dupa eșecurile din ultimii ani. Gicu Grozav a reușit sa inscrie de doua ori in poarta turcilor, dupa un meci superb Romania – Turcia desfașurat joi seara la Cluj-Napoca.…

- Prezent in Romania pentru cateva zile, el a susținut la Cluj-Napoca o conferința de presa, la invitația Partidului Popular Maghiar din Transilvania, in care a vorbit despre situația actuala a regiunii Catalonia, pe care a asemanat-o cu cea din perioada lui Francisco Franco, general și om politic…

- Lider al Partidului Democrat European Catalan, la Cluj: Situația e fara precedent pentru o țara democrata Marc Gafarot i Monjo, coordonatorul departamentului de politica externa al Partidului Democrat European Catalan, a declarat miercuri, intr-o conferința de presa la Cluj, ca starea in care se afla…

- Marc Gafarot i Monjo, coordonatorul departamentului de politica externa al Partidului Democrat European Catalan, a declarat miercuri, intr-o conferința de presa la Cluj, ca starea in care se afla astazi Catalonia se apropie foarte mult de timpurile dictaturii franchiste. Prezent în…

- Padurea Hoia Baciu, cea mai infricosatoare din lume: fantome, blesteme si istorii terifiante Potrivit Independent, pasionatii locurilor cu adevarat infricosatoare trebuie sa uite de Castelul lui Dracula din Transilvania si sa se orienteze catre padurea Hoia Baciu, de langa Cluj Napoca. Jurnalistii…

- Deputatul UDMR Mureș Biro Zsolt, care este și liderul Partidului Civic Maghiar (PCM), a aratat, intr-o postare pe pagina sa de socializare, ca "autonomia este soluția" și ca vizibilitatea regiunilor Catalonia, Veneto și Lombardia ar transmite un mesaj important pentru Transilvania. …

- Studenții Universitatii Babes-Bolyai au devenit ambasadori Google Cinci studenți au devenit ambasadorii Google, aceștia desfașurandu-și activitatea de consultanța și de training in Atelierul Digital amenajat de companie la Facultatea de Business din cadrul Universitatii Babes-Bolyai (UBB) Cluj-Napoca.…

- Clujul, din nou in centrul atenției comunitații IT TechFest, primul festival din Transilvania dedicat tehnologiei, revine la Cluj-Napoca. Dupa o ediție pilot la Timișoara, desfașurata la mijlocul lunii, din 27 octombrie este randul clujenilor sa participe la o saptamana de evenimente ce au ca element…

- La respectivul eveniment, a participat și Rareș Bogdan care s-a fotografiat cu președintele Romaniei. "Sa nu uitam sa iubim Romania in fiecare zi", a scris realizatorul de la Realitatea TV in dreptul imaginii. Fotografia a strans, in aproximativ doua ore, 4000 de like-uri pe Facebook…

- Sting va sosi la Cluj-Napoca, unde va susține marți un concert, insoțit de bucatarul sau personal, astfel ca organizatorii au pregatit un spațiu special amenajat, care sa ii permita acestuia sa pregateasca meniurile zilnice ale artistului. Din recuzita acestuia nu vor lipsi plitele, cuptoare,…