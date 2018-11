Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe caramizi au cazut, duminica dimineata, de pe acoperisul unei case in Sectorul 2 al Capitalei dupa seismul cu magnitudine 5,8 produs in judetul Buzau si resimtit puternic in Bucuresti. Nimeni nu a fost ranit in urma incidentului. In imobilul aflat pe Strada Maica Domnului din…

- Traian Basescu a o ataca pe Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, care a criticat lipsa de sustine a consilierilor generali din partea PMP, spunand ca aceasta distruge prin masurile luate. Adesta l-a criticat si pe liderul PSD, Liviu Dragnea, pe care l-a catalogat "'topul din Teleorman".

- Brigada Rutiera a Capitalei va dispune restrictionarea temporara a traficului, miercuri si joi, in contextul unei manifestatii organizate la sediul Ministerului Transporturilor. Potrivit unui comunicat...

- CHIȘINAU, 9 sept — Sputnik, C. S. Mare bucurie pe capul unor copii din sectorul Râșcani al Capitalei. Când s-au trezit în aceasta dimineața, copiilor de pe strada Iazului, de la Poșta Vehce, nu le venea sa creada ochilor ca în sfârșit vor avea și ei un mic…

- Gabriela Firea, critici la adresa liderului PSD Liviu Dragnea Gabriela Firea Foto: Arhiva Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a adus astazi din nou critici la adresa liderului PSD Liviu Dragnea si a modului în care este condus Partidul Social Democrat. Ea spune ca,…

- De fapt nu a avut timp de nici o investiție in Sectorul 5. Asta deși au trecut mai bine de doi ani din mandatul sau. Toata vara a petrecut primarul zero al Sectorului 5 al Capitalei, Daniel Florea, precum greierele, și acum 1.500 de copii nu au unde sa invețe, transmite președintele PNL Sector 5,…

- A ajuns la spital cu diverse traumatisme, dupa ce a incercat sa treaca strada neregulamentar. Un tanar, in varsta de 28 de ani, a fost lovit in plin de o masina pe carosabil. Accidentul s-a petrecut noaptea trecuta, pe bulevardul Iurie Gagarin din sectorul Centru al Capitalei.