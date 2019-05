Stiri pe aceeasi tema

- Aflat in vizita oficiala in Turcia, Angel Tilvar, presedintele Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputatilor, a avut convorbiri cu inalți reprezentanți ai Parlamentului și Guvernului Turciei: ”Am realizat, o data in plus, cat de important este pentru Romania, statutul de membru al Uniunii…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera drept "o facatura ordinara" dosarul in care DNA solicita Camerei superioare a Parlamentului incuviintarea inceperii urmarii penale in cazul sau...

- Cei 27 i-au acordat timp pana la 31 octombrie sa ajunga la un compromis cu Partidul Laburist si sa i se adopte planul cu privire la iesirea din UE, pe care deputatii l-au respins in trei randuri.”Acest lucru nu sta in obiceiul politicii britanice (...). Sa se ajunga la un acord nu va fi…

- Un deputat din Partidul Alternativa pentru Germania (AfD, extrema dreapta), Markus Frohnmaier, in varsta de 28 de ani, ales in Bade-Wurtemberg in septembrie 2017 in Bundestag (Camera inferioara a Parlamentului german), ar actiona in favoarea intereselor ruse, dezvaluie patru mari publicatii europene…

- Statul roman va accepta, in perioada 2020-2021, un numar de 200 de refugiați de origine siriana gazduiți momentan provizoriu in Turcia, Iordania și Liban și aflați in nevoie de relocare, fața de 109 in 2018-2019, 80 in 2016-2017 și cate 40 in 2014-2015 și 2012-2013, iar pentru finanțarea cheltuielilor…

- Premierul britanic Theresa May a anunțat miercuri ca a cerut Uniunii Europene amânarea Brexitului pâna în 30 iunie, scrie AFP."I-am scris în aceasta dimineața președintelui Consiliului European pentru a-l informa ca Marea Britanie dorește o extensie a Articolului…

- Parlamentarii britanici isi vor exprima marti votul asupra acordului pentru Brexit, dupa ce premierul Theresa May a obtinut modificari „angajante legal”, in urma discutiilor avute cu reprezentantii Uniunii Europene la Strasbourg, relateaza BBC. Ultima oara cand acordul a fost inaintat Parlamentului,…

- Londra a ajuns la o intelegere cu Uniunea Europeana referitor la "modificari obligatorii din punct de vedere juridic" ale Acordului de retragere a Marii Britanii, a anuntat luni seara vicepremierul David Lidington in fata Parlamentului, scrie agerpres.ro.