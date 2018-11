Rezistența la antibiotice, o amenințare din ce în ce mai mare pentru sănătate Rezistența la antibiotice este o amenințare tot mai mare pentru sanatatea publica. Se estimeaza ca 700.000 de oameni mor in fiecare an din cauza infecțiilor cu bacterii multirezistente, dintre care 33.000 in Uniunea Europeana. Romania se afla pe locul 3 intre statele Uniunii Europe privind impactul infecțiilor produse de bacterii rezistente la antibiotice (o estimare de 1740 decese, afectari de durata ale starii de sanatate), conform unei estimari facute in 2015. In anul 2017 se remarca o tendința ușoara de reducere a consumului total de antibiotice in medicina umana (cu 12% fața de anul 2015),… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

