Rezistă Guvernul Dăncilă până la prezidențiale? SONDAJ: Rezultat VOT Sondajul a fost de interes printre cititorii DCNews care au votat intr-un numar mare. DCNews a inchis sondajul duminica. La ora inchiderii sondajului erau deja peste 35.000 de voturi, stranse intr-un timp scurt. Rezultatul votului arata ca 21.805, reprezentand un procent de 57,4%, considera ca Guvernul Dancila va rezista pana la alegerile prezidențiale. Pe de alta parte, 16.213 cititori DCNews, reprezentand 42,6%, nu cred ca va rezista actualul Guvern pana la alegerile pentru Cotroceni. Rezultatul votului poate fi argumentat de mai multe evenimente de pe scena politica:… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

