Rezidentii de la Spitalul de Urgenta Craiova, pusi sa-si plateasca mesele. Reactia ministrului Sanatatii

Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Liviu Vasile, de la Spitalul Judetean Craiova, a postat, pe pagina sa de facebook, ca refuza sa manance la cantina unitatii medicale, daca nu primesc masa si medicii rezidenti. "Maine (joi – n.r.) sunt de garda. Refuz sa mananc in cantina SCJUC. Contractul cu „furnizorul de servicii"…

- Medicul Liviu Vasile, de la Spitalul Judetean Craiova, a postat, pe pagina sa de facebook, ca refuza sa manance la cantina unitatii medicale, daca nu primesc masa si medicii rezidenti. "Maine (joi – n.r.) sunt de garda. Refuz sa mananc in cantina SCJUC. Contractul cu „furnizorul de servicii"…

- „Nu am spus niciodata chestiunea asta cu platitul studiilor. Am spus ca trebuie sa gasim solutii sa tinem medicii in tara, pentru ca statul roman investeste mult intr-un medic si pregatire profesionala si financiar. Avem nevoie sa ne respectam rezidentii. In acest moment nu se pune problema”, a spus…

- "Nu am spus niciodata chestiunea asta cu platitul studiilor. Am spus ca trebuie sa gasim solutii sa tinem medicii in tara, pentru ca statul roman investeste mult intr-un medic si pregatire profesionala si financiar. Avem nevoie sa ne respectam rezidentii. In acest moment nu se pune problema", a declarat,…

- Medicii rezidenți care fac garzi la Spitalul Clinic de Urgența Craiova iși platesc meniul pe care il consuma de la bucataria unitații spitalicești. Masura a fost luata de la 1 ianuarie, dupa ce firma care are contractual a invocate costurile prea mari, transmite coespondentul MEDIAFAX.Conducerea…

- Inaugurarea celei mai lungi partii de schi din nordul țarii, situata in Masivul Rarau, a fost marcata de nemulțumiri, deoarece telegondola nu a funcționat aproximativ doua ore, astfel ca nu toți turiștii au reușit sa schieze, scrie Mediafax.Instalația de telegondola de pe partia Rarau, inaugurata…

- "Ministrul Finantelor a dat niste explicatii ieri. Azi, din pacate, nu a fost prezent la grup (grupul senatorilor PSD - n.r.) pentru a dezvolta acele explicatii. Eu cred ca este obligatoriu ca PSD sa se tina de ceea ce a promis si sa procedeze la punerea in aplicare a programului de guvernare pe…