- 'Am hotarat (...) sa organizam un miting de protest in Piata Victoriei, de Ziua Armatei, 25 Octombrie (...) SCMD i-a chemat pe toti aliatii, rezervisti si civili din cadrul CNSC, nemultumiti de minciunile si discriminarile existente in Legea salarizarii unitare si legislatia la pensii. Vom vorbi,…

- Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate organizeaza vineri, de Ziua Armatei, un miting de protest in Piata Victoriei, ca urmare a nemultumirilor legate de discriminarile din Legea salarizarii unitare si Legea pensiilor. "Am hotarat (...) sa organizam un miting de protest in Piata…

- Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Romane, Georgian Enache, a anuntat sambata ca in Piata Victoriei au fost instalate dispozitivele de protectie, in mod gradual, urmand sa intre si efective de jandarmi.

- Jandarmii fac apel la participantii la mitingul din Piața Victoriei sa manifesteze pasnic si sa anunte fortele de ordine daca observa persoane care au un comportament antisocial. Dispozitivele de jandarmi vor fi “instalate in obiectiv” incepand cu ora 14.00. Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Romane,…

- Solicitare privind promovarea votului in strainatate Foto arhiva Presedintele Autoritatii Electorale Permanente se va întâlni, peste zece zile, cu reprezentantii a 29 de ONG-uri, care au redactat o scrisoare deschisa prin care solicita intensificarea masurilor de promovare a votului în…

- Consilierul PNL Ciprian Ciucu a anunțat, vineri, pe Facebook, ca primarul general, Gabriela Firea, și-a delegat atribuțiile catre viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, pentru zilele de 8 -11 august, adica inclusiv 10 august, zi in care este anunțat iar protest in Piața Victoriei, conform Mediafax.Citește…

- Primaria Capitalei anunta ca a aprobat organizarea unei manifestatii pentru data de 10 august in Piata Victoriei. Conform Biroului de presa al municipalitatii, manifestatia e organizata de Tomescu...

- Nu doar in Piața Victoriei din București și alte cateva orașe din țara oamenii s-au unit și au protestat ci și la Targu Jiu. Oamenii și-au aratat nemulțumirea fața de modul in care au acționat autoritațile in cazul crimelor de a Caracal. Cateva zeci de candele, un buchet de flori și…