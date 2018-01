Rezervele valutare, în scădere cu aproape 750 de milioane de euro Daca in decembrie 2016, totalul sarea de 34 de miliarde de euro, rezervele valutare au incheiat anul trecut la un nivel de 33,5 miliarde de euro. Totusi, Banca Centrala arata ca intrarile din rezerva au fost mai mari decat iesirile, cu o diferenta de peste 400 de milioane de euro. Rezerva de aur a ramas insa neatinsa. Se mentine la aproape 104 tone de aur, o cantitate care la actualele cotatii valoreaza peste 3,6 miliarde de euro. Asa se face ca in total, rezerva internationala a Romaniei - aur plus moneda straina - era la finele lunii decembrie de 37,1 miliarde de euro. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Rezervele valutare ale Bancii Nationale au scazut cu aproape 750 de milioane de euro luna trecuta, comparativ cu aceeasi perioada din 2016. Daca in decembrie 2016, totalul sarea de 34 de miliarde de euro, rezervele valutare au incheiat anul trecut la un nivel de 33,5 miliarde…

La 30 noiembrie 2017, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 33.062 milioane euro, fata de 33.932 milioane euro la31octombrie2017.In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatiuni: • Intrari de1.070 milioane euro,reprezentandmodificarea rezervelor…

„In cursul lunii au avut loc intrari de 1,96 miliarde de euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta constituite de institutiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finantelor (inclusiv suma rezultata din emisiunea de euroobligatiuni a Ministerului Finantelor in valoare…

