Rezervele valutare ale BNR în 2018 Rezervele valutare ale Bancii Nationale a Romaniei (BNR) se situau la nivelul de 33,494 miliarde de euro la 31 decembrie 2017, in crestere cu 1,3% fata de noiembrie, dar in scadere cu 2,1% comparativ cu perioada similara din 2016, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei remis, miercuri, Agerpres. La 30 noiembrie 2017, rezervele valutare ale BNR erau de 33,062 miliarde de lei, iar la finalul anului 2016 depaseau 34,242 miliarde de lei. In cursul lunii decembrie au avut loc intrari de 2,424 miliarde de euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta constituite de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Datoria externa bruta a Republicii Moldova in trimestrul trei al anului 2017 a constituit aproximativ 6 miliarde 743 milioane de dolari americani, majorindu-se cu peste 454 milioane de dolari fața de aceeași perioada a anului 2016, conform datelor Bancii Naționale a Moldovei. Astfel, datoria externa…

- Ministerul Finantelor Publice are in vedere atragerea de resurse financiare de pe pietele externe prin emiterea de euroobligatiuni intr-un volum de 4,5 - 5 miliarde de euro (echivalent), in functie de evolutiile, conditiile si oportunitatile oferite de aceste piete, si efectuarea de trageri din imprumuturi…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor, inregistrata in luna noiembrie 2017, se cifreaza la 5,46 miliarde de lei, in scadere cu 0,84% fata de suma raportata in octombrie 2017, iar restantele la creditele in valuta au coborat cu 9,47%, la 6,25 miliarde de lei (echivalent),…

- Romania a platit 1,263 miliarde euro, in 2017, catre Uniunea Europeana si Banca Mondiala din imprumutul stand-by contractat in 2009, suma reprezentand rate de capital, respectiv dobanzi si comisioane, potrivit datelor transmise de Ministerul Finantelor Publice (MFP), la solicitarea Agerpres. Cea mai…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a redistribuit 22 de milioane de lei din plafonul anului 2017, in cadrul Programului "Prima Casa, iar in primele 11 luni au fost semnate contracte de garantare de peste doua miliarde de lei, se arata intr-un comunicat de presa al Fondului National de Garantare…

- Ministerul Finantelor Publice are in vedere emiterea de euroobligatiuni in valoare de aproximativ 8 miliarde de euro (echivalent) pentru perioada 2018 - 2019, in contextul implementarii planului anual de finantare a deficitului bugetar si de refinantare a datoriei publice, potrivit unui proiect de Hotarare…

- Aceasta inseamna o crestere cu 87%, comparativ cu perioada similara din 2016, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate joi. 'In perioada ianuarie - octombrie 2017, contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 5,302 miliarde de euro, comparativ cu 2,835…

- Datoria externa totala a crescut cu 1,39 miliarde de euro in perioada ianuarie-octombrie a acestui an, potrivit Bancii Naționale a Romaniei (BNR). „Datoria externa pe termen lung a insumat 69 559 milioane euro la 31 octombrie 2017 (73,8 la suta din totalul datoriei externe), in scadere cu 0,1 la suta…

- O suma de 278 de miliarde de euro a intrat deja in economia reala a Europei prin intermediul fondurilor structurale si de investitii europene, se arata intr-un comunicat al Comisiei Europene (CE) publicat joi, care evidentiaza realizarile celor cinci fonduri ale UE de la inceputul perioadei de finantare,…

- Moldovenii care muncesc in strainatate au trimis acasa echivalentul a 116 milioane de dolari in luna octombrie curent, cu 19% mai mult fața de aceeași luna a anului precedent. Astfel, de la inceputul anului 2017, suma totala a transferurilor a insumat 988 de milioane de dolari, arata datele Bancii Naționale…

- La sfârsitul lunii noiembrie, activele oficiale de rezerva ale Bancii Nationale a Moldovei (BNM) au constituit $2,726 mlrd. si s-au majorat în decurs de o luna cu $29,23 mil. Comparativ cu situatia de la începutul anului, acestea s-au majorat cu $$520,1 mil. si cu $600 mil. fata…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a respins, luni, toate ofertele bancilor primite in cadrul licitatiei pentru o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark pe 64 de luni, prin care intentiona sa atraga 200 de milioane de lei. Bancile participante la licitatie au transmis oferte in valoare…

- Ministerul Finantelor Publice a prezentat bugetul pentru anul 2018 si sumele destinate pentru fiecare institutie: MINISTERUL APARARII NATIONALE 18.164,9 milioane lei majorare cu 11,3 fata de 2017 . S a asigurat alocarea a 2 din PIB pentru acest minister, asigurandu se astfel respectarea angajamentului…

- În 2018 vor fi alocate 11,2 miliarde de euro pentru programul de cercetare si inovare „Orizont 2020” ( cu 110 milioane de euro mai mult fata de propunerea Comisiei Europene), 2,3 miliarde de euro pentru programul de mobilitate universitara „Erasmus+” (+54 de milioane…

- Inspectorii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) au efectuat in perioada ianuarie - octombrie 2017 un numar de 34.289 verificari la contribuabili persoane juridice si fizice, in urma carora au fost aplicate amenzi in valoare totala de 18,8 milioane de lei si s-a diminuata pierderea fiscala…

- Metrorex estimeaza venituri, cheltuieli si investitii in scadere in bugetul rectificat pe anul 2017, comparativ cu bugetul anterior, publicat la finalul lunii martie, potrivit proiectului de Hotarare de Guvern pus in dezbatere de Ministerul Transporturilor. In bugetul rectificat pe 2017,…

- Executia bugetului general consolidat pe primele zece luni ale anului 2017 s-a încheiat cu un deficit de 6,6 miliarde lei, respectiv 0,79% din PIB, fata de deficitul de 1,3 miliarde lei, respectiv 0,17% din PIB, înregistrat la aceeasi perioada a anului trecut, a anuntat Ministerul…

- Romania a incasat, in primul semestru al anului, 31 milioane dolari SUA in contul creanțelor Romaniei de dinainte de 31 decembrie 1989, potrivit datelor prezentate de Ministerul Finanțelor Publice in ultima ședința de Guvern. Ministerul Finanțelor Publice a prezentat doua rapoarte privind situația creanțelor…

- UBS, Royal Bank of Scotland, JPMorgan Chase, Citigroup, Barclays, HSBC si alte doua banci vor negocia cu Comisia Europeana in vederea incheierii unor acorduri pentru incheierea investigatiei declansate in urma cu 4 ani, in care sunt acuzate de asociere pentru manipularea pietei valutare mondiale, cu…

- Cele sase banci participante la licitatie au transmis oferte in valoare totala de 687 milioane de lei, peste valoarea din prospect. Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat imprumuturi de aproximativ 2,73 miliarde de lei de la bancile comerciale in noiembrie 2017, din care 2,2 miliarde…

- Guvernul grec va distribui suma de 1,4 miliarde de euro, sub forma de dividende sociale, pensionarilor si altor categorii de persoane afectate de programele de austeritate, a anuntat, luni seara, premierul grec Alexis Tsipras. Din suma totala de 1,4 miliarde de euro, aproximativ 720 milioane…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 294 milioane de euro in primele noua luni ale anului, datoria externa pe termen lung insumand 68,965 miliarde euro, in scadere cu 1% fata de 31 decembrie 2016, informeaza BNR. Datoria externa pe termen scurt a inregistrat, la 30 septembrie 2017, nivelul…

- "In perioada ianuarie — septembrie 2017 contul curent al balanței de plați a inregistrat un deficit de 4,191 miliarde de euro, comparativ cu 2,885 miliarde de euro in perioada ianuarie — septembrie 2016. In structura, balanța bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1,7 miliarde de euro, balanța…

- PSD a reușit, in zece luni de guvernare, sa puna o țara intreaga pe jar: patronatele protesteaza, sindicatele protesteaza, aparatorii justiției, careia PSD vrea sa-i puna capastru, protesteaza. Rețelele de socializare sunt pline de apeluri pentru participare la ample manifestații, la ora la care…

- „In cursul lunii au avut loc intrari de 1,96 miliarde de euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta constituite de institutiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finantelor (inclusiv suma rezultata din emisiunea de euroobligatiuni a Ministerului Finantelor in valoare…

- In luna septembrie a fost rambursata o suma de peste 1,179 miliarde de euro, atat la Uniunea Europeana, cat si la Banca Mondiala (BM). Cea mai mare parte a sumei a fost platita catre UE, respectiv peste 1,177 miliarde de euro, iar 2,4 milioane de euro catre BM. Suma platita Uniunii Europene reprezinta…

- Romania trebuie sa plateasca 2,1 milioane de euro, in noiembrie, catre Banca Mondiala din imprumutul stand-by contractat in 2009, suma reprezentand dobanzi și comisioane, potrivit datelor transmise de Ministerul Finanțelor Publice (MFP), la solicitarea AGERPRES. Vârful de plata al…

- Producția de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele opt luni ale anului in curs, 3,07 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 15,5% (411.900 tep) mai mare fața de cea din perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistica (INS) si preluate de Agerpres.…

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a depus 23 de proiecte in valoare de aproximativ 4,6 milioane euro, in cadrul Programului de Sprijin pentru Reforme Structurale (SRSS), a susținut ministrul de resort, Ionuț Mișa, in cadrul unei intrevederi cu vicepreședintele Comisiei Europene pentru Euro și Dialog…

- Plațile procesate catre beneficiarii fondurilor europene se cifreaza, in prezent, la 933 milioane de euro iar valoarea liniilor de finanțare deschise se ridica la 19 miliarde de euro, potrivit bilanțului fostului ministru delegat pentru Fonduri Europene, Rovana Plumb, citata de Agerpres. „Parasesc portofoliul…

- Importurile de bunuri, care alimenteaza consumul in crestere solida al romanilor, au dus la adancirea deficitului de cont curent la peste 4 miliarde de euro in primele 8 luni, arata datele publicate luni de Banca Centrala. Romania trebuie sa scoata cu peste 1.4 miliarde de euro mai mult ca sa acopere…

- Consumul final de energie electrica, in primele opt luni din 2017, a fost de 36,3 miliarde kWh, cu 0,7% mai mic fata de perioada corespunzatoare a anului 2016, iluminatul public a inregistrat o scadere cu 7,6%, iar consumul populatiei a scazut cu 2,8%, potrivit datelor publicate miercuri de INS.…

- Pe 29 septembrie 2017, activele oficiale de rezerva au constituit 2,629 miliarde de dolari, in creștere cu 121,03 milioane dolari in comparație cu 30 august 2017, cand acestea au insumat 2,508 miliarde dolari, scrie mold-street.com.

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a respins, joi, toate ofertele bancilor primite in cadrul licitației pentru o emisiune de obligațiuni de stat de tip benchmark pe 17 luni, prin care intenționa sa atraga 400 de milioane de lei. Cele șapte banci participante la licitație au…