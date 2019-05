Stiri pe aceeasi tema

- Rezervele valutare la Banca Nationala a României erau la finele lunii aprilie de 33,69 miliarde euro, fața de 32.03 miliarde cât fusesera la 31 martie 2019, a transmis joi BNR. Rezerva de aur s-a mentinut la 103,7 tone, adica 3,82 miliarde de euro.În cursul lunii au avut…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei (BNR) insumau 32 miliarde de euro la 31 martie, in scadere fata de 28 februarie, cand nivelul era de 32,5 miliarde de euro. In cursul lunii martie au avut...

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat in februarie 2019 la 4,9 miliarde de lei, in crestere cu 2,5% fata de suma raportata in ianuarie 2019, in timp ce restantele la creditele in valuta au urcat cu 0,96%, la 2,87 miliarde de lei (echivalent), conform unui…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei au urcat la 32,491 miliarde de euro in februarie, de la 31,922 miliarde de euro la 31 ianuarie 2019, iar rezerva de aur s-a mentinut la 103,7 tone, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei. In conditiile evolutiilor preturilor internationale, valoarea…

- La 28 februarie 2019, rezervele valutare la Banca Nationala a României au urcat cu peste 500 de milioane de euro, ajungând la 32,49 miliarde de euro, de la 31,92 miliarde euro, cât erau la 31 ianuarie 2019, au transmis vineri reprezentanții BNR. Rezerva de aur s-a mentinut la 103,7…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei au urcat la 32,491 miliarde de euro in februarie, de la 31,922 miliarde de euro la 31 ianuarie 2019, iar rezerva de aur s-a mentinut la 103,7 tone, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei remise vineri AGERPRES. In conditiile evolutiilor…

- Rezervele valutare ale Bancii Nationale a Romaniei (BNR) au coborat, in ianuarie, cu 3,46%, la 31,922 miliarde de euro, comparativ cu nivelul consemnat la finalul lunii decembrie a anului trecut, se arata intr-un comunicat al institutiei transmis,vineri, AGERPRES . In cursul lunii au avut loc intrari…

- Rezervele valutare ale Bancii Nationale a Romaniei (BNR) au coborat, in ianuarie, cu 3,46%, la 31,922 miliarde de euro, comparativ cu nivelul consemnat la finalul lunii decembrie a anului trecut, se arata intr-un comunicat al institutiei transmis, vineri, AGERPRES. In cursul lunii au avut…