- La 31 martie 2018, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 34,72 miliarde de euro, fața de 35,07 miliarde de euro la 28 februarie 2018, au transmis luni oficialii Bancii Naționale. Rezerva de aur s-a mentinut la 103,7 tone. In conditiile evolutiilor preturilor internationale,…

- Creditele restante au scazut cu 0,9% luna/luna si cu 32,4% an/an la 9.2 miliarde lei in februarie, potrivit statisticilor Bancii Nationale a Romaniei, pe fondul evolutiei economiei la un ritm peste potential si nivelului redus al costurilor reale de finantare, in contextul accelerarii inflatiei,…

- In luna februarie, valoarea totala a creditelor restante in lei, ale populatiei si firmelor, s-a cifrat la 4,985 miliarde de lei, in crestere cu 1,66% fata de suma raportata in ianuarie 2018, iar restantele la creditele in valuta au coborat cu 3,68%, la 4,232 miliarde de lei (echivalent), conform unui…

- Datoria publica a Romaniei, calculata dupa metoda europeana, a crescut in 2017 cu 15 mld. lei, in ciuda cresterii economice de 7% care a adaugat la PIB 95 mld. lei peste nivelul din 2016 si a adus bugetului un plus de 28 mld. lei fata de anul precedent. Potrivit datelor Ministerului Finantelor,…

- Lucrurile merg din ce in ce mai prost pentru Facebook, reteaua sociala creata de Mark Zuckerberg trecand in ultimii ani prin mai multe scandaluri care au zdruncinat serios credibilitatea acesteia. Totul a inceput cu alegerile prezindentiale din SUA care au avut loc in noiembrie 2016.

- Investitiile straine directe in Romania au scazut la 310 milioane de euro in prima luna din acest an, de la 387 milioane de euro in luna ianuarie a anului trecut, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei publicate vineri. "Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România…

- In perioada decembrie 2017 - februarie 2018, vanzarile au scazut cu 1,5%, la 53,5 miliarde de coroane suedeze (6,5 miliarde de dolari), fata de 54,4 miliarde de coroane suedeze anul trecut. La Bursa de la Stockholm, actiunile H&M au scazut joi cu 5%, iar in ultimele 12 luni titlurile au inregistrat…

- Nivelul de alfabetizare financiara este scazut, Romania fiind pe ultimul loc in Europa, cu un nivel de 22% din populatie alfabetizata financiar, in timp ce media europeana este de 55%, a declarat, miercuri, vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Cornel Coca Constantinescu, la…

- Activele nete ale celor 187 de fonduri deschise si inchise, locale si straine, au scazut cu 1% in februarie, pana la nivelul de 26,2 miliarde de lei (5,6 miliarde de euro), inregistrand o scadere cumulata de 0,5% dupa primele doua luni ale anului, se arata intr-un comunicat de presa al Asociatiei Administratorilor…

- Rata creditelor neperformante a scazut insa la 7,31% in decembrie Numarul persoanelor fizice cu restante mai mari de 30 de zile la banci si institutii financiare nebancare a crescut cu 3,27% in ianuarie, comparativ cu luna precedenta. Astfel, la inceputul anului erau 680.152 de restantieri, dupa cum…

- Rezervele valutare ale Bancii Nationale a Romaniei (BNR) au crescut cu 4,7%, la 35,073 miliarde de euro, in februarie comparativ cu nivelul de la finalul lunii ianuarie. Rezerva de aur s-a mentinut la 103,7 tone, iar in conditiile evolutiilor preturilor internationale valoarea acesteia s-a situat la…

- Banca Nationala a Ungariei (NBH) a anuntat marti ca a finalizat repatrierea, de la Londra la Budapesta, a rezervei de aur a Ungariei, informeaza agentia MTI. A fost repatriată o cantitate de aproximativ 100.000 de uncii (aproape trei tone) de metal preţios care, la cursul actual de schimb,…

- Banca Nationala a Romaniei avea, la finele lunii februarie, rezerve valutare in valoare de 35,073miliarde de euro, cu peste 1,5 miliarde de euro mai mult fața de finele lunii ianuarie, cand ajungeau la o cota de 33.498 milioane euro. BNR a inregistrat intrari de 2,818 miliarde euro, reprezentand modificarea…

- La 28 februarie 2018, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 35,07 miliarde de euro, fata de 33,49 miliarde euro la 31 ianuarie 2018, se arata intr-un comunicat transmis joi de Banca Centrala. Rezerva de aur s-a mentinut la 103,7 tone (3.6 miliarde de euro), ceea ce…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor, inregistrata in luna ianuarie 2018, se cifreaza la 4,904 miliarde de lei, in crestere cu 2,55% fata de suma raportata in decembrie 2017, iar restantele la creditele in valuta au urcat cu 0,11%, la 4,394 miliarde de lei (echivalent),…

- Rezervele de gaze din Marea Neagra se ridica la 200 de miliarde de metri cubi in perimetrele unde au fost efectuate foraje, ceea ce ar insemna ca productia totala a tarii sa se dubleze timp de 20 de...

- Numarul persoanelor fizice cu restante mai mari de 30 de zile la banci si institutii financiare nebancare a scazut cu 1,17% in decembrie, comparativ cu luna precedenta, ajungand la 658.556, reiese din cele mai recente date ale Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Aceste persoane aveau restante…

- Profitul net al Bancii Transilvania (simbol bursier TLV), a doua cea mai mare banca din Romania, a scazut anul trecut cu 3,46%, la 1,18 miliarde lei, potrivit datelor prezentate joi de banca.“In 2017, cresterea organica a fost conform planurilor si strategiei noastre. Rezultatele inregistrate…

- Importurile au fost atat de mari, in 2017, iar exporturile atat de mici, incat deficitul de cont curent al Romaniei a ajuns la 6,464 miliarde de euro, in crestere cu 84,79% comparativ cu perioada similara din 2016, se arata intr-un comunicat de presa al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). De…

- Investitiile straine directe au crescut cu 1,5%, in perioada ianuarie - decembrie 2017, comparativ cu perioada similara din 2016, la 4,586 miliarde euro, de la 4,517 miliarde de euro, se arata intr-un comunicat al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). "Investiţiile directe ale nerezidenţilor…

- Cheltuielile pentru noi capacitati de productie de energie eoliana in Europa au scazut cu o cincime in 2017, pana la cel mai scazut nivel din ultimii trei ani, potrivit asociatiei de profil...

- Rezervele valutare ale Bancii Naționale a Moldovei (BNM) au atins un nou maxim istoric absolut, apropiindu-se de cifra de 2,9 miliarde de dolari SUA. Potrivit BNM, rezervele s-au ridicat la 2 miliarde 893,73 milioane de dolari pe 26 ianuarie 2018, crescind fața de saptamina anterioara de raportare cu…

- Rezervele valutare ale Bancii Nationale a Romaniei (BNR) se situau la nivelul de 33,498 miliarde de euro la 31 ianuarie 2018, fata de 33,494 miliarde de euro la 31 decembrie 2017, in crestere cu 0,01% fata de decembrie, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei remis, joi, AGERPRES.…

- Facebook a avut anul trecut in premiera venituri de peste 40 miliarde dolari si profit de peste 16 miliarde, numarul de utilizatori care intra macar o data pe luna fiind de 2,13 miliarde. Insa, trimestrul trecut, datorita schimbarilor facute la News Feed, numarul de utilizatori in SUA si Canada a inregistrat…

- Romania a beneficiat de fonduri europene de la bugetul UE de 45,7 miliarde de euro, iar daca luam in considerare si contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene intrarile nete de fonduri europene au fost de 30,4 miliarde de euro, a declarat, luni, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur…

- Rezervele valutare ale Bancii Naționale a Moldovei au depașit nivelul de dinaintea crizei și au atins un nou maxim istoric absolut, constituind 2 miliarde 863,95 milioane de dolari SUA, la data de 19 ianuarie. Precedentul record absolut al rezervelor valutare ale BNM a fost inregistrat la data de 14…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor, inregistrata in luna decembrie 2017, se cifreaza la 4,78 miliarde de lei, in scadere cu 12,5% fata de suma raportata in noiembrie 2017, iar restantele la creditele in valuta au coborat cu 29,81%, la 4,38 miliarde de lei (echivalent),…

- In perioada ianuarie noiembrie 2017, contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 5,58 miliarde euro, comparativ cu 2,89 miliarde euro in perioada ianuarie - noiembrie 2016, au anuntat luni oficialii Bancii Nationale. Stam prost in ce priveste balanta bunurilor, care a consemnat…

- Vineri, Mark Zuckerberg anunța marea schimbare pentru 2018 pentru Facebook – orientarea conținutului care ajunge catre utilizator, prin newsfeed, spre postarile facute de familie și prieteni, in detrimentul știrilor, al reclamelor sau al paginilor media. Aceasta decizie a dus la scaderea…

- Mark Zuckerberg, co-fondatorul celui mai mare business de social media, si-a privit averea scazandu-i cu 3,3 miliarde de dolari dupa ce a postat pe Facebook planurile sale de a indrepta continutul „news feed-ului” spre familie si prieteni, cu costul de a pierde bani din partea publicatiilor si a business-urilor,…

- Numarul persoanelor fizice cu restante mai mari de 30 de zile la banci si institutii financiare nebancare a scazut cu 0,39% in noiembrie, comparativ cu luna precedenta, ajungand la 666.381, reiese din cele mai recente date ale Bancii Nationale a ...

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar putea implementa restrictii la creditarea populatiei din primavara, la recomandarea Comitetului National pentru Supravegherea Macropudentiala (CNSM), a anuntat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul bancii centrale. "Face parte din măsurile pe care le va hotărî…

- Creantele financiare ale administratiei publice, exprimate ca pondere in produsul intern brut, au scazut cu 1,8 puncte procentuale, in trimestrul al treilea din 2017 comparativ cu perioada similara din 2016, ajungand la valoarea de 23,9%, se arata intr-un raport al Bancii Nationale a Romaniei (BNR).…

- Rezervele valutare ale Bancii Nationale a Romaniei (BNR) se situau la nivelul de 33,494 miliarde de euro la 31 decembrie 2017, in crestere cu 1,3% fata de noiembrie, dar in scadere cu 2,1% comparativ cu perioada similara din 2016, se arata intr-un comunicat al bancii centrale. La 30 noiembrie 2017,…

- La 31 decembrie 2017, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei (BNR) se situau la nivelul de 33,494 miliarde de euro, fata de 33,062 miliarde de euro la 30 noiembrie 2017 si fata de 34,242 miliarde de euro la 31 decembrie 2016, a comunicat miercuri banca centrala.

- Datoria externa bruta a Republicii Moldova in trimestrul trei al anului 2017 a constituit aproximativ 6 miliarde 743 milioane de dolari americani, majorindu-se cu peste 454 milioane de dolari fața de aceeași perioada a anului 2016, conform datelor Bancii Naționale a Moldovei. Astfel, datoria externa…