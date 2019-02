Rezervele valutare ale BNR au scazut la 31,922 miliarde de euro, in ianuarie

Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul asigurarilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileste la venituri in suma de 71,662 miliarde lei, iar la cheltuieli in suma de 69,961 miliarde lei, atat la credite de angajament, cat si la credite bugetare, cu un excedent de 1,7 miliarde lei, conform proiectului publicat…

- Romania a importat legume si fructe in valoare de 1,14 miliarde euro in primele 10 luni din 2018, in timp ce valoarea exporturilor a fost de 192,6 milioane euro, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Valoarea exporturilor a scazut in perioada mentionata la 7,3%,…

- Ministerul Finantelor Publice vrea sa emita obligatiuni de stat cu cupon denominate in euro in luna ianuarie, in valoare de 100 de milioane de euro, in vederea finantarii deficitului de stat si refinantarii datoriei publice, potrivit unui ordin publicat in Monitorul Oficial. Conform prospectului de…

- Rezervele valutare ale Bancii Nationale a Romaniei (BNR) au urcat in decembrie cu 1,64%, la 33,065 miliarde de euro, comparativ cu nivelul consemnat la finalul lunii noiembrie, se arata intr-un comunicat al institutiei transmis, joi, AGERPRES . In cursul lunii au avut loc intrari de 1,640 miliarde de…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri ca va restitui fermierilor europeni 444 de milioane de euro, suma care initial a fost dedusa din platile directe pentru 2018 conform reglementarilor PAC (Politica Agricola Comuna) pentru crearea in acest an a rezervei de criza in sectorul agricol, se arata intr-un…