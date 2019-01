Stiri pe aceeasi tema

- Rezervele valutare ale Bancii Nationale a Romaniei (BNR) au urcat in decembrie cu 1,64%, la 33,065 miliarde de euro, comparativ cu nivelul consemnat la finalul lunii noiembrie. In cursul lunii au avut loc intrari de 1,640 miliarde de euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la finele anului trecut la 33,065 miliarde euro, in crestere cu 534 milioane euro fata de nivelul de la 30 noiembrie, cand se ridicau la 32,53 miliarde euro.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat ca rezervele valutare administrate de banca centrala erau, in 30 noiembrie, de 32,531 miliarde de euro, cu 162 milioane euro mai mari fata de cele inregistrate in 31 octombrie. In 31 octombrie, rezervele valutare erau de 32,369 miliarde euro, cu 948…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la finele lunii noiembrie la 32,53 miliarde euro, cu 162 milioane euro mai mari decat in octombrie (32,36 mld.euro la), dupa intrari de 931 milioane euro in cursul lunii.

- Rezervele valutare ale Bancii Nationale a Romaniei (BNR) au urcat in octombrie cu 3%, la 32,369 miliarde de euro, comparativ cu nivelul consemnat la finalul lunii septembrie, se arata intr-un comunicat al institutiei transmis, joi, AGERPRES . In cursul lunii au avut loc intrari de 2,723 miliarde de…

- La 31 octombrie 2018, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei erau de 32,36 miliarde de euro, in creștere cu aproape un miliard de euro mai mult decat la 30 septembrie 2018. Rezerva de aur s-a mentinut la 103,7 ton, valoarea acesteia fiind de 3,58 miliarde de euro. Rezervele internationale…

