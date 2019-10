Stiri pe aceeasi tema

- Rezervele detinute in dolari americani in trimestrul al doilea al acestui an se cifrau la 6.790 miliarde dolari, sau 61,63% din rezervele alocate, comparativ cu 6.740 miliarde, sau 61,86%, in primul trimestru. Aceasta este cea mai mica pondere ocupata de dolarul american in rezervele valutare globale…

- Rezervele de aur și valuta ale Romaniei, la un nivel record. Rezervele internationale ale Romaniei, aur plus valuta, au depasit 40 de miliarde de euro in august, record absolut! Nivelul total a fost ridicat de creșterea valorii aurului. Rezervele valutare ale Romaniei au fost de 35,6 miliarde de euro.…

- Rezervele valutare ale BNR au crescut in iulie. Ce s-a intamplat cu rezerva de aur Rezervele valutare ale Bancii Nationale a Romaniei au urcat cu 0,41%, la 35,619 miliarde de euro la finalul lunii august, de la 35,473 miliarde de euro la 31 iulie 2019, potrivit datelor BNR. În cursul lunii au…

- In cursul lunii au avut loc intrari de 615 milioane euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta constituite de institutiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finantelor Publice, alimentarea contului Comisiei Europene si altele.De asemenea, au avut loc iesiri…

- De la lansarea Programului “Prima casa”, in anul 2009, pana la finele lunii iulie 2019, au fost acordate 279.179 garantii și promisiuni de garantare, in valoare totala de peste 24,87 miliarde lei, potrivit Ministerului Finanțelor Publice (MFP), potrivit Gazeta de Sud . Pana in prezent, au fost executate…

- Datoria externa totala a Romaniei a ajuns la 103,671 miliarde euro, in urcare cu 4,254 miliarde de euro fața de luna decembrie 2018, in vreme ce datoria publica, adica a statului, a crescut cu 37,982 miliarde de euro, in urcare cu 3,219 miliarde, conform Bancii Naționale a Romaniei (BNR). Din totalul…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei au urcat la 35,473 miliarde euro la 31 iulie 2019, de la 32,569 miliarde euro la 30 iunie 2019, potrivit unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei transmis joi AGERPRES. In cursul lunii iulie, intrarile au fost de 3,633 miliarde euro,…

