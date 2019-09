Rezervele de aur ale lumii și aurul deținut de BNM: Clasament mondial - Infografic CHIȘINAU, 4 sep - Sputnik. Republica Moldova are rezerve de aur foarte mici, mai ales ca nici nu dispune de zacaminte aurifere, precum vecinele România și Ucraina. © Sputnik / Павел ЛисицынNoul preț al aurului și argintului anunțat de BNM: De ce a fost necesara cotația BNM raporta o rezerva de 74 de kilograme și 133 de grame de aur pur la sfârșitul anului 2018 (la fel ca în anul 2017), sub forma de lingouri de calitatea Good Delivery, potrivit informațiilor de pe site-ul instituției. Statele Unite ale Americii dețin cele mai mari rezerve de aur din lume - 8.133,5… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova anunta publicul ca organizeaza, in perioada 29-30 august, cea de a XVIII-a editie a Sesiunii Internationale de Comunicari Stiintifice „Arheologia mileniului I p. Chr.” Deschiderea evenimentului va avea loc astazi, la ora 10.30, la sediul din Ploiesti,…

- Echipa Romaniei va fi cap de serie in play-off-ul pentru turneul final din 2020 al competitiei Fed Cup, a anuntat, miercuri, Federatia Internationala de Tenis (ITF) pe site-ul sau, relateaza Agerpres. Cei opt capi de serie vor fi SUA (locul 2 in clasamentul Fed Cup), Belarus (5), Romania (6), semifinalista…

- Echipa Romaniei va fi cap de serie in play-off-ul pentru turneul final din 2020 al competitiei Fed Cup, a anuntat, miercuri, Federatia Internationala de Tenis (ITF) pe site-ul sau. Cei opt capi de serie vor fi SUA (locul 2 in clasamentul Fed Cup), Belarus (5), Romania (6), semifinalista anul acesta,…

- Ziua Flotei Militare în Federația Rusa a fost sarbatorita în acest an pe 28 iulie. La Sankt Petersburg și Kronstadt s-a desfașurat principala parada navala. Peste 40 nave au participat la aceasta parada grandioasa. La Sankt Petersburg, în cadrul evenimentelor consacrate Zilei…

- Coca-Cola HBC, unul dintre cei mai mari îmbuteliatori de bauturi sub brandurile The Coca-Cola Company, va aduce pe piata româneasca brandul Costa Coffee în 2020. Îmbuteliatorul va lansa bauturile pe alte noua piete din cele 28 de piete pe care este prezent anul urmator, pe…

- Coca-Cola HBC intentioneaza sa lanseze Costa Coffee in cel putin 10 dintre cele 28 de piete unde este prezenta, incluzand Romania, Bulgaria, Grecia, Ungaria, Polonia, Rusia si Elvetia. „Includerea unui brand atat de puternic, asa cum este Costa Coffee, in portofoliul nostru ne va permite sa abordam…

- Sute de reenactori vor reconstitui luptele dintre daci si romani cu prilejul editiei din acest a Festivalului Dac Fest ce va avea loc in perioada 12-14 iulie pe platoul de la Magura Uroiului, langa orasul Simeria, turistii fiind invitati sa mai vada, intre altele, ateliere antice, un ritual de nunta…

- Estimarile Biroului de Turism din Sri Lanka arata ca, pana in 2020, tara va inregistra 4,5 milioane de turisti si vizeaza venituri de 7 miliarde de dolari americani, in conditiile in care, anual, Sri Lanka este vizitata de aproximativ 2,3 milioane de turisti. Pe lista turistilor inregistrati in 2018…