- Rezerva Federala din SUA (Fed) a dispus, miercuri, majorarea dobanzii de referinta cu 0,25% si a anuntat intentia de a dispune alte cel putin doua masuri similare in 2018, informeaza site-ul Axios.com.

- Vestul Europei este afectat de un front de aer rece supranumit „Bestia din Est”, urmat de furtuna Emma, care a dus la cresterea semnificativa a preturilor la gazele naturale, transmite Reuters. Vineri, pe...

- Senatul a aprobat, luni, proiectul de lege prin care dobanda anuala efectiva (DAE) este limitata la de 2,5 ori dobanda de politica monetara (2,25% in prezent) in cazul creditelor ipotecare și la 18% in cazul creditelor de consum. Senatorii au adoptat, totodata, un alt proiect care restrange dreptul…

- Plenul Senatului urmeaza sa dezbata si sa voteze luni seara proiectul de lege al apartinand senatorului PNL Daniel Zamfir si semnat de mai multi parlamentari PSD, care modifica Ordonanta de Guvern 13/2011, astfel incat dobanda pentru creditele ipotecare nu va depasi de 2,5 ori dobanda de referinta a…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat tarifele de referinta pentru politele auto obligatorii (RCA), conform prevederilor Legii nr. 132/2017 si a Normei 22/2017 privind metodologia de calcul a acestora. Soferii sub 30 de ani cu masini puternice, cu motor de 2.500 cc sau mai mult vor…

- Comisiile de buget, economica si juridica au acordat marti raport de admitere cu amendamente unei propuneri legislative care modifica OG 13/2011, astfel incat dobanda pentru creditele ipotecare nu va depasi de 2,5 ori dobanda de referinta a BNR, a declarat senatorul PNL Daniel Zamfir, unul dintre inițiatorii…

- Ratele de dobanda pe piata titlurilor de stat au crescut saptamana trecuta, in medie cu cinci puncte, pe fondul influentelor din pietele internationale, inclusiv semnalele de majorare a presiunilor inflationiste care au condus la cresterea probabilitatii privind intensificarea ciclului monetar post-criza…

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a urcat luni pe piata interbancara la nivelul de 2,06% la trei luni, de la 2,04% vineri, potrivit Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR la trei luni a revenit aproape de valoarea de la finele lunii decembrie 2017.…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in funcție de care se calculeaza dobanzile la creditele in lei, a crescut la 2,06%, cel mai mare nivel din ultima luna si jumatate, dupa ce Banca Naționala a Romaniei (BNR) a majorat recent dobanda-cheie . O creștere a ROBOR se vede automat in creșterea ratelor pentru cei cu…

- Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) a emis vineri ordinul prin care pretul de referinta pentru gazele naturale extrase in Romania, in functie de care va fi calculata redeventa datorata bugetului statului de catre producatori, va tine cont de cotatiile de la bursa CEGH Viena, potrivit unui…

- Banca Nationala a Romaniei ar putea majora de patru sau cinci ori dobanda cheie anul acesta, ajungand la finalul anului la 3%, a declarat, joi, Francois Bloch, director general al BRD-Groupe Societe Generale, intr-o conferinta de presa.

- Banca Naționala a Romaniei a majorat, miercuri, pentru a doua luna consecutiv, dobanda de politica monetara. Potrivit guvernatorului BRN Mugur Isarescu, este de așteptat ca in perioada urmatoare sa creasca și ROBOR-ul la 3 luni, indicatorul principal in funcție de care se calculeaza dobanzile variabile…

- Serviciul „InfoTrafic" al INP anunța strazile cu flux majorat de transport la aceasta ora și recomanda conducatorilor auto sa nu intre in intersecție, in cazul in care circulația in direcția de deplasare este dificila sau blocata și sa evite pe cat este de posibil circulatia pe strazile in care s-a…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,25- pe an, de la 2- pe an, incepand cu data de 8 februarie 2018. De asemenea, institutia a mai decis majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1,25-…

- BNR a decis astazi majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,25% pe an de la 2% pe incepand cu 8 februarie 2018 si a decis si majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1,25% de la 1% pe an.

- Banca centrala ar putea continua ciclul monetar post criza, inclusiv printr-o noua majorare a ratei de dobânda de referinta, pe fondul nivelului ridicat al inflatiei si nivelului redus al costurilor reale de finantare, arata o analiza realizata de Andrei Radulescu,

- Bursa de la New York a consemnat luni cea mai mare scadere din 2008 incoace , indicele Dow Jones scazand cu 4,6%. Aceasta a fost declanșata de posibilitatea ca Rezerva Federala, banca centrala din SUA, sa creasca dobanda-cheie, potrivit Reuters . Acest lucru inseamna dobanzi mai mari, credite mai scumpe,…

- Banca Nationala a Cehiei (CNB) a majorat, joi, dobanda de baza pentru a treia oara in ultimele sase luni, pentru a tine sub control una dintre economiile europene cu cel mai puternic ritm de crestere, transmite Bloomberg.

- Ministerul Finantelor Publice a plasat joi o emisiune de obligatiuni de 400 milioane de lei, cu scadenta la 3 ani si o dobanda de 3,76% pe an. La licitatie au participat opt dealeri primari. Volumul total al cererii a fost de 324 milioane lei, din care bancile au licitat in nume…

- Rezerva Federala a SUA (Fed) a mentinut miercuri dobanda de politica monetara la un interval cuprins intre 1,25% si 1,50% si a previzionat o majorare graduala a costului creditului in acest an, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. În schimb, inflaţia ar urma să crească în…

- Departamentul american al Justitiei si Comisia pentru Siguranta Comerciala din SUA verifica daca firma Apple a incalcat reglementarile privind proceduri de siguranta prin incetinerea functiilor modelelor mai vechi de iPhone, afirma surse citate de agentia Bloomberg si de site-ul Axios.com. Institutiile…

- Odata cu majorarea dobanzii de politica monetara, Consiliul de Administratie al BNR a decis si cresterea dobanzii penalizatoare pentru bancile care nu isi constituie integral rezerva minima obligatorie (RMO) in lei pentru perioada 24 ianuarie-23 februarie. Bancile vor fi amendate cu 4,5% pentru RMO…

- Astfel, potrivit Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale, in varsta de minimum 16 ani, care, in termen de 60 de zile de la absolvire, se inregistreaza la agentiile…

- Isabel Bogdan De la 1 ianuarie, a crescut cuantumul ajutorului de deces și s-au schimbat cotele de contribuții la asigurarile sociale. Casa Județeana de Pensii (CJP) Vaslui a anunțat ca, in urma publicarii in Monitorul Oficial a unor articole din Codul Fiscal, a crescut cuantumul ajutorului de deces,…

- Comitetul de politica monetara de la Banca Nationala a Poloniei a decis la sedinta de miercuri sa mentina neschimbata dobanda de referinta la 1,50%, in linie cu estimarile analistilor, transmite agentia PAP.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anunțat, marți, ca indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la nivelul de 2,04%. Luni, BNR a decis sa mareasca dobanda de referinta de la 1,75% la 2%. Robor la 3 luni este indicatorul principal…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat luni, 8 ianuarie, in prima sedinta de politica monetara din 2018, rata de dobanda de referinta de la 1,75% la 2,0%, pe fondul accelerarii inflatiei la un nivel superior celui prognozat in noiembrie si ritmului de crestere economica, intensificarii deficitului…

- "Apel Matinal" - Invitat: Dan Suciu, purtatorul de cuvant al BNR Purtatorul de cuvânt al BNR Dan Suciu. Foto: gov.ro. Banca Nationala a României a hotarât majorarea ratei dobânzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an de la 1,75% pe an, începând chiar de…

- Increderea bancii centrale in politicile economice ale PSD-ALDE este una redusa, astfel ca ea a decis ieri sa majoreze, dupa aproape patru ani de stabilitate, dobinda sa cheie. CA al BNR a majorat dobanda de politica monetara de la minimul istoric de 1,75 la 2%, incepand cu data de 9 ianuarie. O astfel…

- BNR a majorat luni, in prima ședința a Consiliului de Administrație din acest an rata dobanzii cheie, la 2%, in linie cu așteptarile majoritații economiștilor. Dupa aproape 1000 de zile (977 zile, mai exact) in care BNR a stat cu dobanda de politica monetara la 1,75%, membrii Consiliului de Administrație…

- Banca centrala ar putea majora rata de dobanda de referinta la 2%, pe fondul intensificarii presiunilor inflationiste, a evolutiei economiei la un ritm peste potential si a acumularii de riscuri la adresa stabilitatii financiare, estimeaza Andrei Radulescu, senior economist la Banca Transilvania.…

- Guvernul Romaniei a adoptat o Ordonanța de urgența prin care indemnizația minima de creștere a copilului s-a majorat de la 1 ianuarie 2018. Indemnizația minima de creștere a copilului s-a majorat de la de 1.233 de lei la 1.250 de lei, de la 1 ianuarie 2018. Pentru asigurarea acestei majorari, indemnizația…

- Romanii care au de recuperat taxa auto trebuie sa depuna o cerere in acest sens pana pe 31 august. Orice solicitare depusa ulterior nu mai poate fi solutionata, reiese dintr-un ordin publicat in MO.”Fac obiectul prezentei proceduri sumele de restituit reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si…

- Ilustrandu-și cu consecvența, din aproape in aproape, proiectul de demitologizare a istoriei naționale, distinsul profesor Lucian Boia a publicat in 2017, la editura Humanitas, cartea intitulata “In jurul Marii Uniri de la 1918, Națiuni, frontiere, minoritați”.Tema demitologizarii istoriei este dezbatuta…

- Vineri, 22 decembrie 2017, de la ora 12.00, 24 din cei 35 de aleși județeni s-au intalnit intr-o noua ședința extraordinara, pentru a aproba majorarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Maramureș cu suma de 5 milioane de lei. Conform Hotararii de Guvern nr. 919/2017…