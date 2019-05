Stiri pe aceeasi tema

- Fedul a mentinut rata dobanzii de referinta overnight intr-un interval intre 2,25- si 2,5-."Piata fortei de munca ramane puternica ... activitatea economica a crescut cu o rata solida" in ultimele saptamani, a declarat banca centrala a Statelor Unite, la o zi dupa ce presedintele Donald Trump a cerut…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a decis sa nu modifice dobanzile si sa mentina politica monetara ultrarelaxata, promitand ca va pastra actualul nivel record scazut al costurilor de imprumut cel putin pana la sfarsitul anului, in conditiile in care economia zonei euro se confrunta cu o incetinire semnificativa,…

- Rezerva Federala (FED) a Statelor Unite a menținut, miercuri, dobanzile de politica monetara la același nivel, anunțand ca a renunțat la ideea de a le mai majora in acest an, pe fondul incetinirii creșterii economice, transmite Reuters. Normalizarea dobanzilor, respectiv majorarea treptata a acestora…

- Compania chineza Huawei a intentat, joi, un proces guvernului american, sustinand ca legea prin care i se restrictioneaza afacerile in SUA este neconstitutionala, transmite Reuters. Compania producatoare de echipamente de telecomunicatii a precizat ca s-a adresat unei instante federale din statul Texas,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a reiterat luni seara, in contextul anchetei Camerei Reprezentantilor, ca nu a avut contacte cu Rusia in campania electorala, denuntand o "farsa politica", relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.Intrebat daca va coopera in investigatia lansata de Comisia…

- Heather Nauert, nominalizarea președintelui american pentru funcția de ambasador al Statelor Unite la ONU, și-a retras candidatura citând motive personale, au transmis sâmbata reprezentanții Departamentului de Stat din SUA, relateaza BBC și Reuters, citeaza Mediafax.Nauert a fost purtator…