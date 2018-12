Rezerva Federala americana a anuntat, miercuri, o crestere a dobanzii cheie la 2,25-2,50%, potrivit site-urilor agentiilor de presa Associated Press (AP) si Reuters, dupa cum se si asteptau analistii. Aceasta este cea patra majorare din acest an, iar nivelul este cel mai ridicat din 2008 pana in prezent.