- Senatul american a confirmat marti prin vot numirea lui Jerome Powell ca presedinte al Federal Reserve (Fed), banca centrala a Statelor Unite, informeaza Reuters. Agentia apreciaza ca Powell, fost bancher de investitii si membru al consiliului de guvernatori al Fed din 2012, va asigura…

- Fondul Monetar International se asteapta la „cea mai extinsa crestere economica globala sincronizata din 2010”, in timp ce elita globala de economisti ajunge la Forumul Economic Mondial ce se desfasoara in Davos, Elvetia, potrivit Financial Times.

- Presedintele american, Donald Trump, a promulgat vineri o lege care prelungeste cu 6 ani programul prin care Agentia Nationala de Securitate (NSA) culege date, fara necesitatea unui mandat judecatoresc, privind comunicatiile digitale ale cetatenilor straini din afara Statelor Unite, transmite agentia…

- Administratia prezidentiala americana a dat asigurari joi ca Donald Trump va sustine o lege pe termen scurt pentru finantarea guvernului american, lege pe care Camera Reprezentantilor o va supune la vot joi (18 ianuarie), pentru a se evita 'oprirea' activitatii guvernamentale, transmite Reuters.…

- Presedintele american, Donald Trump, dispune de o sanatate "excelenta" si nu are nicio problema cognitiva, a precizat marti medicul Casei Albe, Ronny Jackson, citat de EFE. "Este în forma pentru a-si exercita datoria (de presedinte) pe timpul ramas din mandatul sau si inclusiv în…

- Presedintele american Donald Trump a anulat joi, vizita pe care ar fi trebuit sa o efectueze la Londra pentru a deschide noua ambasada a Statelor Unite, din cauza ingrijorarii ca ar putea provoca proteste, informeaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca Washingtonul ar putea, "teoretic", sa revina in acordul climatic de la Paris, cu conditia ca acesta sa nu afecteze latura competitiva a Statelor Unite, informeaza site-ul Politico.com.

- Vladimir Putin reprezinta o amenintare grava la adresa Statelor Unite pe care Donald Trump prefera sa nu o ia in seama: aceasta este concluzia unui raport inedit publicat miercuri de democratii din Comisia pentru afaceri externe a Senatului american, scrie AFP.

- Presedintele american Donald Trump va participa in premiera la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elvetia, care va fi organizat in perioada 23-26 ianuarie, a anuntat marti secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Huckabee Sanders, relateaza site-ul Politico. "In cadrul Forumului Economic Mondial…

- 'Casa Alba nu face niciun comentariu cu privire la (eventuale) schimburi' cu echipa procurorului special "din respect" pentru acesta din urma, a declarat avocatul Casei Albe, Ty Cobb. Mueller, fostul sef al FBI din 2001 pana in 2013, a pus sub acuzare recent mai multi apropiati ai lui Donald…

- Presedintele american Donald Trump a laudat, marti, protestatarii iranieni pentru ca au luat pozitie impotriva regimului "brutal si corupt" de la Teheran, dupa sase zile de confruntari violente care au provocat cel putin 22 de morti, relateaza site-ul agentiei The Associated Press. "Oamenii…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca 'este timpul pentru o schimbare' in Iran, dupa violentele soldate cu victime din ultimele zile, cele importante miscari de protest impotriva puterii de la marile manifestatii din 2009, relateaza AGERPRES, citand AFP. "Iranul a esuat la toate…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, a îndemnat luni Coreea de Nord sa produca în masa focoase nucleare si rachete balistice, într-un mesaj de Anul Nou care demonstreaza hotarârea sa de a-si realiza cu orice pret ambitiile militare, relateaza AFP. Phenianul…

- Presedintele american Donald Trump considera ca ancheta cu privire la un eventual amestec rus in alegerile prezidentiale americane din 2016 ”da o imagine foarte proasta” Statelor Unite, potrivit The New York Times (NYT), scrie AFP.Citește și: Primul greu al Guvernului, care NEAGA ca i s-a…

- Presedintele american, Donald Trump, a ironizat vineri teoria incalzirii globale, afirmand ca in estul Statelor Unite ar fi bine sa se incalzeasca putin vremea, in contextul temperaturilor extrem de scazute.

- Este a noua serie de sanctiuni impuse de ONU, deosebit de severe, dintre care ultimele trei au fost adoptate la initiativa americanilor dupa un test nuclear si mai multe tiruri cu rachete efectuate de Phenian.Din septembrie 2016, Coreea de Nord a efectuat un test nuclear - cel de-al saselea…

- Dragnea spune ca Ambasada Romaniei din Israel ar trebui mutata la Ierusalim. Afirmația președintelui Camerei Deputaților a fost facuta vineri, la Parlament. Dragnea a precizat ca este o opinie personala. Președintele SUA, Donald Trump a anunțat, recent, ca SUA recunosc Ierusalimul drept capitala a statului…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat miercuri cu taierea ajutorului financiar pentru tarile care vor vota in favoarea proiectului de rezolutie a Natiunilor Unite care cere Statelor Unite sa renunte la decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite Reuters. "Ei…

- Donald Trump s-a indepartat luni de celebrul sau slogan "America inainte de toate", prezentand o "strategie de securitate nationala" marcata prin trimiterea unor semnale uneori contradictorii in atentia Chinei si a Rusiei, comenteaza AFP.Presedintele republican american, care a marcat o schimbare…

- Presedintele american Donald Trump si-a exprimat vineri regretul ca Rusia nu se alatura eforturilor Statelor Unite si ale Chinei pentru a accentua presiunea asupra Coreii de Nord in privinta programelor sale militare, transmite AFP.

- Rezerva Federala a SUA (Fed) a decis miercuri un nou pas spre normalizarea politicii monetare, majorand la un interval cuprins intre 1,25% si 1,50% dobanda de politica monetara, pe fondul cresterii economice solide si a situatiei stabile a pietei fortei de munca, transmite Reuters, preluata de Agerpres.…

- Președintele american, Donald Trump, a semnat luni o directiva care traseaza ca obiectiv pentru Administrația Naționala Aeronautica și Spațiala din SUA (NASA) stabilirea "unei baze" pe Luna, vizitata ultima data de oameni in 1972, ca pas premergator unei prime misiuni cu echipaj uman pe…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat luni ca decizia Statelor Unite ale Americii de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului face Washingtonul complice la varsarea de sange, relateaza Reuters. Declaratiile sale privind decizia SUA au deteriorat si mai mult relatiile dintre…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat, miercuri seara, ca recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a Israelului, afirmand ca decizia constituie "o noua abordare" in efortul de solutionare a conflictului israelo-palestinian. Donald Trump a argumentat ca in ultimele decenii presedintii…

- Flynn a pledat vinovat vineri la acuzația ca a mințit FBI in legatura cu contactele sale cu Rusia și a fost de acord sa coopereze cu procurorii care investigheaza acțiunile apropiaților lui Donald Trump inainte ca acesta sa ajunga președintele SUA.Procurorii americani susțin ca Flynn și…

- Consilierul pe probleme de securitate naționala al Casei Albe, H.R. McMaster, a declarat ca vremea "rabdarii strategice" s-a incheiat și a anunțat ca președintele american Donald Trump va dezvalui curand o noua strategie menita sa sporeasca "influența" SUA la nivel mondial, informeaza…

- "Daca acordul ar fi sa esueze, acest lucru ar fi un semnal devastator in directia unei curse a inarmarii in regiune si in intreaga lume", a declarat Gabriel, inainte de plecarea sa la Washington. "Cel mai recent test nuclear al Coreei de Nord arata potentialul de escaladare care este inerent…

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut omologului sau chinez Xi Jinping sa opreasca aprovizionarea cu petrol a Coreei de Nord, dupa recentul test balistic efectuat de catre regimul de la Phenian, a declarat joi ambasadorul Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- John Kerry, care a ocupat functia de secretar de Stat in timpul celui de-al doilea mandat al presedintelui Barack Obama, a declarat ca acordul nuclear cu Iranul a fost cel mai bun acord pe care SUA il puteau obtine.Fostul oficial american a mai afirmat ca o serie de presedinti straini si…

- Președintele american, Donald Trump, va decide la inceputul saptamanii viitoare in legatura cu o eventuala reintroducere a Coreii de Nord pe lista "statelor care susțin terorismul", situație rezervata simbolic celor mai rai dușmani ai Statelor Unite, relateaza AFP....

- Presedintele american, Donald Trump, a indemnat joi Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite sa prelungeasca mandatul anchetatorilor asupra utilizarii armelor chimice in Siria, pentru a impiedica regimul presedintelui Bashar Al-Assad sa comita noi crime, transmite AFP. "Trebuie ca intreg Consiliul…

- Președintele american Donald Trump a adresat miercuri la Seul un avertisment "dictaturii crude" de la Phenian, îndemnând-o sa nu "subestimeze" niciodata determinarea Statelor Unite și a aliaților acestora, relateaza AFP.

- In cadrul unui discurs tinut in fata Parlamentului de la Seul, Trump a cerut tuturor statelor sa isi uneasca fortele pentru a izola ”regimul brutal al Coreei de Nord”, adaugand ca lumea nu mai poate tolera ”amenintarile venite dinspre un regim necinstit” care ameninta lumea cu arme nucleare.…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, marți seara, la Parlamernt, ca pachetul de masuri fiscale care va fi adoptat miercuri de Guvern are sustinerea Coalitiei si va conduce la cresterea puterii de cumparare, el precizand ca ”vor fi și anumite cresteri la salariul net”. Calin Popescu…

- Coreea de Nord si-a reafirmat, marti, dorinta de a-si consolida puterea nucleara pentru a raspunde la actiunile ostile ale Statelor Unite, in timp ce presedintele american Donald Trump se afla intr-o vizita de doua zile in Coreea de Sud, relateaza site-ul agentiei Yonhap. "Atata timp cat…

- Intrebat ce politici ar putea susține ca raspuns la masacrul din Sutherland Springs, președintele Trump a declarat ca, potrivit rapoartelor preliminare, atacatorul era ''un individ foarte deranjat (mintal), (cu) multe probleme pentru o lunga perioada''. ''Avem numeroase probleme mintale in…

- Actualul presedinte al Fed este Janet Yellen, al carei mandat expira in 3 februarie 2018. Alaturi de Yellen, la presedintia Fed erau inca cinci candidati: principalul consilier economic al presedintelui american, Gary Cohn, fostii guvernatori ai Fed Kevin Warsh si Jerome Powell si profesorul de economie…

- Donald Trump, presedintele SUA, l-a desemnat, joi seara, pe Jerome Powell pentru functia de presedinte al Rezervelor Federale (Fed), sistemul bancar central american. "In calitatea de presedinte, putine lucruri sunt mai importante decat numirea unor oameni integri in functii", a declarat Donald…

- Presedintele american Donald Trump l-a nominalizat joi pe Jerome Powell pentru functia de presedinte al Rezervei Federale (Fed) a Statelor Unite, fostul sef de fond de investitii, care nu are studii economice, urmand sa conduca cea mai importanta banca centrala din lume, relateaza MarketWatch preluat…

- Presedintele SUA Donald Trump afirma, intr-o postare pe Twitter, ca la New York, se pare ca a avut loc un alt atac al unei persoane foarte bolnave si demente, dand asigurari ca oamenii legii se ocupa de acest caz."Se pare ca in New York a avut loc un alt atac al unei persoane foarte bolnave…

- Presedintele american Donald Trump l-a calificat marti drept 'mincinos' pe fostul sau consilier George Papadopoulos, unul din cei trei inculpati in ancheta privitoare la ingerinta Rusiei in alegerile prezidentiale din noiembrie 2016, si a minimalizat rolul acestuia in campanie, transmite AFP.Intr-o…

- Jerome Powell, in prezent membru al Consiliului guvernatorilor Rezervelor Federale, probabil va fi numit de presedintele Donald Trump la conducerea institutiei, desi actualul sef, Janet Yellen, ar trebui sa ramana in functie, considera economisti din SUA. Jerome Powell, avocat si fost…

- Rusia impiedica eforturile SUA de eliminare a armelor nucleare din Coreea de Nord, in schimb China a fost utila, a declarat președintele Statelor Unite, Donald Trump, potrivit Reuters. „China ne ajuta și, poate, Rusia merge in sens invers și aduce daune in tot ce obținem”, a spus Trump despre situația…