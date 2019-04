Stiri pe aceeasi tema

- Am auzit ce a spus UDMR-ul si stiam ca UDMR-ul nu sustine o restructurare a Guvernului, am si discutat cu colegii de la UDMR. Daca vom lua decizia sa mergem cu Guvernul in Parlament pentru restructurare avem majoritate fara UDMR, fara niciun fel de problema, in plenul reunit", a spus Liviu Dragnea.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, spune ca intenționa sa-i propuna un pact președintelui Klaus Iohannis, pentru menținerea alocarii a 2% din PIB pentru aparare, dar ca s-a razgandit dupa ce i-a auzit discursul de la ședința din Parlament organizata pentru aniversarea a 15 ani de la aderarea la...

- Președintele PSD, Liviu Dragnea a reacționat intr-o conferința de presa la cele mai recente declarații ale președintelui Klaus Iohannis și decizia sa de declanșare a referendumului pe 26 mai. DRagnea considera totul doar un truc al unui ”individ disperat și speriat ca pierde...

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul PSD, a declarat ca "aurul tarii" trebuie "sa vina acasa" si a afirmat ca "rezerva de aur a fiecarei tari este o garantie foarte sanatoasa, este cea mai puternica garantie si cred ca e normal sa o ai in tara ta", informeaza…

- "Aurul tarii sa vina acasa, pentru ca eu pun intrebarea pe care ma asteptam sa o puneti, dar... De ce trebuie sa stea in continuare in afara tarii aurul Romaniei, (...) de ce sa stea bogatiile noastre afara ? ", a declarat Liviu Dragnea, luni, la Parlament, intrebat despre proiectul de lege pe care…

- Orice modificare a legii 312/2004 privind statutul Bancii Naționale a Romaniei are nevoie de un aviz din partea Bancii Centrale Europene, a declarat joi purtatorul de cuvant al BNR.Citește și: Inregistrare BOMBA cu viceprimarul Capitalei, despre incidentele din 10 august: 'Te fac de ras, sa…

- Banca Nationala a Romaniei a intervenit pentru a apara moneda nationala dupa ce leul a inceput sa se deprecieze pe piata internationala in urma recomandarii unei banci mari de a vinde titlurile romanesti, a afirmat joi guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. "Leul a avut…