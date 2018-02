Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au in vedere interzicerea importurilor de petrol din Venezuela, a afirmat duminica secretarul de stat american, Rex Tillerson, citat de AFP, potrivit Agerpres. "Situatia din Venezuela se inrautateste. Unul dintre aspectele care trebuie luate in considerare, daca se adopta sanctiuni…

- Un avocat in varsta de 85 de ani din Venezuela, fost militant impotriva dictaturii militare din anii 50, a fost arestat vineri de ofiteri de informatii, au anuntat apropiatii acestuia, transmite Reuters. Enrique Aristeguieta, ultimul supravietuitor al unui grup clandestin care a luptat impotriva…

- Maradona nu a primit viza pentru Statele Unite ale Americii, pentru ca l-a insultat pe presedintele Donald Trump, scrie Le Figaro. Fostul international argentinian ar fi spus despre presedintele american ca este o marioneta, in timpul unui interviu la o televiziune din Venezuela. Maradona…

- Un numar estimat de 60.000 de copii ar putea fi afectati de foamete în Coreea de Nord unde sanctiunile internationale exacerbeaza situatia încetinind livrarile de ajutoare, a avertizat marti Fondul Natiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), relateaza Reuters. Puterile mondiale au impus sanctiuni…

- Informatia a aparut pe fondul temerilor ca un nou an cu bonusuri scazute i-ar putea determina pe bancherii de investitii sa plece la banci mai generoase, potrivit unor surse citate de saptamanalul Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Reprezentantii Deutsche Bank au refuzat sa comenteze. In luna…

- Statele Unite considera Rusia responsabila pentru utilizarea armelor chimice in Siria, a afirmat sambata secretarul de stat american Rex Tillerson, citat de Reuters. "Armele chimice sunt folosite pentru a lovi populatia civila cea mai vulnerabila - copiii in Siria', a afirmat oficialul american, in…

- Relatia speciala dintre Marea Britanie si Statele Unite ale Americii este la fel de puternica in prezent cum a fost intotdeauna, a declarat joi premierul britanic Theresa May, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . “Aceasta relatie speciala dintre Marea Britanie si America este la fel de puternica…

- Cele doua camere ale Congresului SUA au aprobat luni proiectul de finantare temporara a bugetului federal, menit sa puna capat, dupa trei zile, paraliziei partiale a administratiei, transmite AFP, preluata de Agerpres. Camera Reprezentanţilor a adoptat luni după-amiaza (ora locală), cu…

- Consiliul National de Securitate al Turciei a declarat miercuri ca Ankara va raspunde imediat oricarei amenintari din vestul Siriei si nu va permite formarea unei "armate teroriste" la frontiera, informeaza Reuters. Dupa o sedinta a guvernului, vicepremierul Bekir Bozdag a lansat un avertisment similar,…

- Presedintele american Donald Trump a negat ca Statele Unite isi vor muta ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim in decurs de un an, contrazicandu-l pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Citigroup a inregistrat o pierdere trimestriala de 18 miliarde de dolari, in urma unor taxe introduse de noua reforma fiscala din Statele Unite, insa castigurile ajustate depasesc totusi asteptarile Wall Street-ului, potrivit Reuters. Reforma, semnata luna trecuta de presedintele Donald…

- Cinci membri ai unei 'celule teroriste' care au legaturi cu pilotul venezuelean Oscar Perez au fost arestati si alti militanti au fost ucisi intr-un schimb de focuri cu fortele de securitate intr-o zona saraca situata in apropiere de capitala Caracas, relateaza Reuters. In imagini difuzate…

- Ministerul turc de Externe si-a avertizat, vineri, cetatenii care calatoresc in Statele Unite ca risca arestarea arbitrara si a indemnat la precautie in eventualitatea unor vizite, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Steven Mnuchin, secretarul de Trezorerie al SUA, a declarat joi ca se asteapta ca Statele Unite sa renegocieze acordul Nord-American de Comert Liber (NAFTA) cu Canada si Mexic sau sa renunte definitiv la acest acord, relateaza Reuters.

- Departamentul de Stat american se asteapta ca joi sa fie luata la Washington o decizie privind posibila renuntare la sanctiunile impotriva Iranului, conform acordului nuclear din 2015, informeaza Reuters. Subsecretarul de stat Steve Goldstein a declarat presei ca nu este sigur daca decizia…

- Kremlinul a declarat joi ca raportul publicat de senatori democrati americani in care Rusia este acuzata de amestec in mai multe alegeri din Europa este daunator atat pentru relatiile bilaterale, cat si pentru Statele Unite, relateaza Reuters. Membrii democrati ai Comisiei pentru Relatii…

- Canada a reclamat Statele Unite ale Americii la Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) intr-un litigiu care, potrivit Administratiei Donald Trump, va aduce beneficii doar pentru China, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) si aliatii acesteia, inclusiv Rusia, mentin la acelasi nivel limitele de aprovizionare in 2018. Indicele international Brent a crescut cu 9 centi, pana la 67,87 dolari/baril, iar inainte atinsese pragul de 68,29 dolari, cel mai ridicat din luna mai…

- Presedintele american Donald Trump se intalneste marti cu congresmeni republicani si democrati in incercarea de a ajunge la un compromis cu privire la soarta a mii de imigranti tineri si fara documente, ce risca sa fie deportati din Statele Unite, relateaza Reuters. Trump, republicanii…

- Departamentul pentru Securitate Interna (DHS) al SUA a anuntat luni ca pune capat statutului special de care beneficiaza peste 200.000 de cetateni din El Salvador rezidenti in Statele Unite, si care a impiedicat expulzarea acestora, transmit AFP si Reuters. Acest statut de protectie temporara (TPS)…

- Administratia Donald Trump a propus, joi, deschiderea tuturor forajelor de petrol si gaze in largul apelor Statelor Unite, o initiativa care urmareste cresterea productiei interne de energie si care a declansat proteste din partea ecologistilor, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Rusia a transmis Statelor Unite sa nu intervina in afacerile interne ale Iranului, a spus ministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, prin intermediul unei declarații pentru agenția oficiala de presa. Acesta a mai spus ca SUA profita de situația din Iran pentru a incerca sa submineze acordul nuclear…

- Liderul din Coreea de Nord a amenințat Statele Unite ca armele de care dispune pot lovi oricand teritoriul american. Mai mult decat atat, el spune ca butonul pentru lansarea armelor nucelare se afla in biroul lui. "Statele Unite nu vor putea niciodata sa porneasca un razboi impotriva mea…

- Rusia a aprovizionat cu petrol Coreea de Nord, incalcand astfel rezoluțiile ONU.O afirma doi oficiali de rang inalt din cadrul serviciilor secrete europene, citați de Reuters. Transferurile de petrol din nave ruse in ambarcatiuni nord-coreene au avut loc in octombrie si noiembrie.

- Statele Unite au inculpat doi cetateni romani pentru accesarea camerelor de supraveghere din capitala americana Washington, D.C., cu cateva zile inainte de ceremonia de inaugurare a presedintelui american Donald Trump, a anuntat joi Departamentul de Justitie al SUA, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Decizia Statelor Unite ale Americii de a livra arme Ucrainei este periculoasa pentru ca va incuraja Kievul sa foloseasca forta in conflictul din estul Ucrainei, au declarat sambata oficiali rusi, potrivit Reuters. Statele Unite au anuntat vineri ca vor intari ajutorul acordat Ucrainei in domeniul…

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, H.R. McMaster, a afirmat in cadrul unui interviu ca Statele Unite nu doresc sa isi asume riscul de a coexista cu o Coreea de Nord armata nuclear, scrie CNN. “Nu putem tolera acest risc”, a declarat H.R. McMaster, potrivit News.ro. „Daca cei din…

- Compania rusa Kaspersky Lab a dat luni in judecata administratia Trump, la un tribunal federal din Statele Unite, pentru ca guvernul american a privat-o de un drept prin interzicerea utilizarii softului sau anti-virus in agentiile guvernamentale, transmite Reuters, citata de news.ro.

- Un pont de la americani despre un atac planificat la Sankt Petersburg a ajutat la salvarea multor vieti, iar Rusia si Statele Unite ar trebui sa incerce sa coopereze in acelasi fel si in viitor, a declarat luni un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza Reuters. Washingtonul a…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a vorbit luni despre o noua strategie de securitate nationala si a cerut Pakistanului sa adopte masuri decisive impotriva terorismului, noteaza Reuters. Acesta a mai spus ca Washington trebuie sa faca fata provocarii lansate de programele de arme din Coreea de Nord.

- Grupul german Volkswagen anticipeaza iesiri de capital de 4-5 miliarde de euro in 2018, legate de scandalul manipularii testelor de poluare ale vehiculelor diesel, a declarat directorul financiar al producatorului auto, Frank Witter, transmite NEWS.RO, citand Reuters.”Nu sunt deloc relaxat…

- Presedintele rus Vladimir Putin spune ca Rusia va acorda atentia necesara dezvoltarii armatei si a marinei, insa nu va intra intr-o cursa a inarmarii cu Statele Unite, conform Reuters, transmite News.ro . De asemenea, Putin a adaugat, vorbind in cadrul unei conferinte de presa de sfarsit de an, ca Rusia…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat miercuri ca Statele Unite nu mai pot fi un mediator in eforturile de a pune capat conflictului israelo-palestinian dupa decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite Reuters.

- Un fost director pentru mediu si inginerie la divizia din Statele Unite a grupului german Volkswagen, Oliver Schmidt, a fost condamnat saptamana trecuta la sapte ani de inchisoare pentru rolul jucat in manipularea testelor de poluare a automobilelor diesel si ar putea solicia sa isi execute pedeapsa…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan și omologul sau francez Emmanuel Macron vor depune eforturi comune pentru a incerca sa convinga Statele Unite sa-și reconsidere decizia de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat sambata o sursa prezidențiala turca, relateaza Reuters.…

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, s-a pronunțat marți pentru o politica mai curajoasa și mai puțin dependenta a țarii sale de Statele Unite, atragand atenția ca relațiile cu SUA 'nu vor mai fi niciodata același dupa Trump', dar și asupra riscului ca Uniunea Europeana și ONU sa-și piarda…

- Nicolas Maduro, presedintele de la Caracas, a anuntat ca Venezuela va lansa criptomoneda "petro" pentru a contracara "blocada" financiara americana si in conditiile in care tara se confrunta cu o grava criza economica, informeaza site-ul postului France 24. "Venezuela va crea o criptomoneda…

- Racheta balistica nord-coreeana Hwasong-15, testata cu succes în cursul zilei de marti, are capacitatea sa ajunga în Statele Unite ale Americii, potrivit unor experti americani si sud-coreeni, relateaza agentiile Reuters si Yonhap. Ministerul sud-coreean al Apararii a caracterizat…

- Organizația Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) a acceptat joi, la reuniunea de la Viena, sa extinda pana la sfarșitul lui 2018 acordul privind reducerea producției, pentru a susține prețul țițeiului, transmite Reuters. Actualul acord, care expira în martie 2018, prevede reducerea…

- Premierul britanic Theresa May a criticat decizia presedintelui american Donald Trump de a distribui pe Twitter videoclipuri anti-musulmane postate de catre un politician britanic de extrema dreapta. In replica, Trump i-a raspuns lui May ca ar trebui sa fie mai atenta la terorismul din tara.…

- Oficialii rusi au declarat vineri ca sunt gata sa sustina prelungirea acordului convenit anul trecut de principalii producatori mondiali de petrol vizand reducerea livrarilor, la mai putin de o saptamana inainte de urmatoarea reuniune ministeriala a Statelor Exportatoare de Petrol OPEC , informeaza…

- Echipa de avocati ai presedintelui SUA Donald Trump a fost anuntata de avocatii lui Michael Flynn, fostul conslier al liderului de la Casa Alba, ca nu mai pot discuta despre ancheta cu privire la amestecul Rusiei in alegerile din Statele Unite. Cotidianul The New York Times (NYT) transmite ca asta arata…

- Coreea de Nord ar putea dezvolta in acest an o racheta balistica intercontinentala capabila sa atinga teritoriul continental al Statelor Unite ale Americii, a indicat Agentia de informatii sud-coreeana, intr-o reuniune cu usile inchise cu membrii comisiei de resort din parlamentul de la Seul, transmite…

- Deputații ruși au adoptat in a doua lectura, miercuri, o lege care le permite autoritaților ruse sa desemneze ca 'agent strain' orice organizație media externa care activeaza in Rusia, un raspuns al Moscovei la inregistrarea sub aceasta denumire a canalului RT in Statele Unite, transmit AFP și Reuters.…

- Regimul din Coreea de Nord, condus de Kim Jong-Un, a semnalat Natiunilor Unite ca Administratia Donald Trump a generat "cea mai grava criza" prin exercitii militare in cursul carora au adus armament nuclear in Peninsula Coreea. Ja Song Nam, ambasadorul Coreei de Nord, i-a trimis luni o…

- Liz Smith, o cunoscuta autoare de cronici mondene din presa americana, care a dezvaluit informații in premiera despre destramarea primei casnicii a președintelui american Donald Trump și a contribuit decisiv la creșterea interesului manifestat de industria mass-media fața de știrile despre celebritați,…

- Fostul director general al Yahoo, Marissa Mayer, si-a cerut scuze, miercuri, pentru cele doua brese majore de securitate a datelor utilizatorilor companiei produse in 2013 si 2014, ea dand vina pe agenti rusi pentru cel putin unul dintre cazuri, in timpul unei audieri din Senatul SUA referitoare la…

- Congresmeni americani si-au facut cunoscuta intentia de a se asigura ca Statele Unite respecta acordul nuclear incheiat in 2015 intre Iran si marile puteri, in pofida retinerilor presedintelui Donald Trump in legatura cu acest pact, a declarat marti, la Washington, sefa diplomatiei europene Federica…