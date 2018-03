Rex Tillerson: Statele Unite nu au avut inca vreun contact direct cu oficiali nord-coreeni

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au stabilit ca fratele vitreg al liderului nord-coreean Kim Jong-un, Kim Jong-nam, a fost asasinat de regim cu agent VX, o substanta neurotoxica, a anuntat Departamentul de Stat, iar Washingtonul a impus Phenianului noi sanctiuni economice, scrie digi24.ro.

- Presedintele american Donald Trump a sugerat, in cadrul unui discurs umoristic la un dineu cu jurnalisti, ca oficiali din Statele Unite se vor intalni cu reprezentanti ai regimului nord-coreean, informeaza agentia de stiri Reuters. "Acum vorbim, apropo, au sunat in urma cu cateva zile.…

- Printre noile arme rusesti laudate de presedintele Vladimir Putin se numara si o racheta hipersonica, din noua generatie de rachete de croaziera. Dar in Statele Unite dezvoltarea unei asemenea arme inregistreaza intarzieri fata de proiectele rivalilor chinezi si rusi, se arata intr-o analiza publicata…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a declarat miercuri ca se asteapta ca primul transport cu arme din Statele Unite sa ajunga in Ucraina in cateva saptamani, transmite Reuters. In luna decembrie, SUA au provocat iritarea Moscovei dupa ce au aprobat furnizarea de arme pentru a sprijini Ucraina in…

- Batalia pentru supremație in Pacific. China vs. SUA, via Peninsula Coreeana Aparent bizara și atat de puțin credibila apropiere intre cele doua Corei rivale ascunde o tentativa de resetare a marelui joc strategic al Asiei, foarte probabil in avantajul Chinei, daca nu cumva planificata și girata din…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca SUA sunt pregatite de dialog cu regimul nord-coreean, dar numai 'daca sunt intrunite conditiile impuse', relateaza AFP. 'Am fost foarte duri cu ei astfel incat, pentru prima data, doresc sa vorbeasca cu noi si vom vedea…

- Coreea de Nord este ”dispusa” sa participe la negocieri cu Statele Unite, a anuntat duminica delegatia sa la ceremonia de inchidere a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, a anuntat presedintia sud-coreeana, relateaza AFP, citat de News.ro . In cadrul unei intalniri cu presedintele sud-coreean Moon…

- Statele Unite urmeaza sa anunte cel mai mare pachet de sanctiuni de pana acum impotriva Coreii de Nord pentru a face in continuare presiuni asupra Phenianului in legatura cu programele sale nuclear si balistic, in timp ce Coreea de Sud se pregateste pentru noi discutii cu oficiali nord-coreeni, relateaza…

- Statele Unite si Turcia ”nu vor mai actiona fiecare de partea ei” in Siria si vor ”sa mearga inainte impreuna” pentru a depasi actuala lor criza, a declarat, la Ankara, seful diplomatiei americane, relateaza AFP.Cele doua tari au implementat un ”mecanism” comun prin care se vor angaja in rezilvarea…

- Turcia si Statele Unite au decis "sa stabileasca mecanisme" pentru a-si normaliza relatiile, a anuntat vineri ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu, dupa saptamani in care retorica antiamericana a Ankarei s-a intensificat, relateaza Reuters si AFP. Intr-o conferinta de presa comuna cu secretarul…

- Premierul Pavel Filip va participa la Conferința pe probleme de securitate de la Munchen, Germania.Printre subiectele discutate la conferinta se numara rolul Uniunii Europene in pastrarea echilibrului mondial, pozitia ei fata de Federatia Rusa si Statele Unite ale Americii, criza

- Cine ii inarmeaza pe rebelii kurzi? Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, neaga implicarea americana in aceasta problema sensibila. Declarația demnitarului vine la doar o zi dupa ce președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat Statele Unite ca ar susține principala forța militara kurda prin…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, a afirmat marti ca incheierea operatiunilor ample de lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) nu inseamna ca Statele Unite ale Americii (SUA) si aliatii lor au ajuns la o infringere durabila a organizatiei jihadiste, relateaza agentia Reuters. Luind cuvintul…

- El a precizat ca a discutat cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin si cu secretarul de stat american, Rex Tillerson. Presedintelui rus 'i-am repetat obligatia noastra si dreptul nostru de a ne apara de atacuri de pe teritoriul sirian. Am convenit sa continuam coordonarea intre armatele noastre',…

- Secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson si diplomatul chinez Yang Jiechi au reafirmat, joi, angajamentul Washingtonului si al Beijingului de a intensifica presiunea pusa asupra Phenianului, cu scopul opririi programului nuclear al acestuia, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Vicepresedintele american Mike Pence, aflat in vizita in Japonia, a anuntat miercuri ca Washingtonul se pregateste sa faca publice "cele mai dure" sanctiuni economice de pana acum impotriva Coreei de Nord, transmit agentiile internationale de presa. "Anunt astazi ca Statele Unite vor face cunoscute…

- Rusia va trebui sa suporte ”consecintele” daca intervine in alegerile de la jumatate de mandat in Statele Unite, a avertizat secretarul de Stat american Rex Tillerson, in cursul unui turneu diplomatic in America Latina, relateaza AFP conform News.ro . Intr-un interviu acordat postului Fox News, Rex…

- Secretarul american de Stat, Rex Tillerson, a declarat, miercuri, ca Rusia va avea de suportat consecinte daca va incerca sa se implice in alegerile legislative ce vor avea loc in acest an in Statele Unite, relateaza site-ul postului France 24. Declaratiile lui Tillerson vin in contextul…

- Statele Unite sunt dezamagite ca presedintele Poloniei a promulgat legea care instituie pedepse cu inchisoarea pentru cei care atribuie statului polonez crimele nazismului, declara secretarul de Stat american Rex Tillerson, potrivit news.ro.

- Situatia drepturilor omului in Coreea de Nord este sever criticata nu doar de SUA, ci si de ONU. Potrivit estimarilor, Phenianul detine aproximativ 120.000 de detinuti politici in lagare de tip Gulag. Washingtonul publica anual un raport cu privire la drepturile omului pe plan mondial, care claseaza…

- Coreea de Nord a acuzat Statele Unite ale Americii ca ''incalca flagrant drepturile omului'' intr-un raport difuzat miercuri in limba engleza de agentia oficiala nord-coreeana de presa KCNA, asa-numita ''Carte alba'' a Phenianului cu privire la incalcarile dreptului…

- "In viitorul apropiat, vom aplica sanctiuni suplimentare", a afirmat ministrul american de finante in fata unei comisii a Senatului."Va fi peste cateva luni, poate intr-o luna, vreau sa fiu prudent cu acest angajament", a subliniat el, in contextul in care administratia Trump a publicat…

- Rusia nu va expulza cetateni ai Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC, Coreea de Nord), asa cum cer SUA, in virtutea noilor sanctiuni pe care le-au impus impotriva Phenianului, a declarat vineri presei ministrul adjunct de externe rus, Igor Morgulov, citat de agentia oficiala de presa RIA Novosti,…

- Statele Unite trebuie sa acorde o mare importanta relatiei cu Marea Britanie, a declarat luni secretarul american de stat, Rex Tillerson, in cadrul unei vizite la Londra, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Statele Unite ale Americii (SUA) au facut apel la aliatul lor Turcia ''sa dea dovada de retinere'' in Siria, unde au intrat duminica militari turci, relateaza AFP si Reuters. ''Facem apel la Turcia sa dea dovada de retinere, sa se asigure ca operatiunile sale militare…

- Statele Unite ale Americii (SUA) nu intentioneaza sa creeze o 'forta de securitate frontaliera' impreuna cu aliatii lor kurzi in Siria, insa ele datoreaza 'o explicatie' Turciei daca intentiile lor ar fost gresit intelese, a declarat secretarul de stat american Rex Tillerson, informeaza joi AFP.'Le…

- Statele Unite au facut apel marti la sporirea presiunii asupra Coreei de Nord pentru ca aceasta sa renunte la ambitiile nucleare, in ciuda unei diferente de ton intre doi din principalii aliati ai Washingtonului, Japonia si Coreea de Sud, transmite AFP. "Trebuie sa existe noi consecinte pentru regimul"…

- La reuniunea de la Vancouver a ministrilor de externe, Statele Unite se vor oferi sa intercepteze si sa inspecteze navele considerate suspecte care se indreapta spre Coreea de Nord, a dezvaluit joi Brian Hook, director in Departamentul de Stat american, citat de AFP. "Vom discuta despre o interdictie…

- Statele Unite au suspendat 125 de milioane de dolari destinati finantarii unei agentii ONU care ofera ajutor refugiatilor palestinieni, relatau jurnalistii americani vineri. Totusi, un oficial de la Departamentul de Stat a declarat ca nu s-a luat nicio decizie asupra platii.

- Statele Unite au impus, vineri, sanctiuni impotriva a patru fosti sau actuali oficiali ai guvernului venezuelean, inclusiv impotriva fostului ministru pentru rationalizarea alimentelor, acuzat de opozitie de coruptie in importul alimentelor, relateaza Reuters.

- Statele Unite ale Americii au anuntat marti sanctiuni in privinta a doi oficiali nord-coreeni, pentru rolul acestora in dezvoltarea rachetelor balistice, cel mai recent pas intr-o campanie menita sa preseze Phenianul sa renunte la programele sale nuclear si balistic, relateaza Reuters, citat de Agerpres.

- Statele Unite au impus sanctiuni la adresa a doi oficiali nord-coreeni implicati in dezvoltarea programului balistic al regimului de la Phenian, a anuntat Trezoreria americana, potrivit site-ului agentiei de stiri Dpa.

- Coreea de Nord a calificat duminica drept "un act de razboi" noile sanctiuni votate vineri de Consiliul de Securitate al ONU impotriva programelor sale nuclear si balistic, transmite AFP."Respingem in totalitate ultimele sanctiuni ale ONU (...) ca o atingere violenta adusa suveranitatii republicii…

- Coreea de Nord a atacat din nou decizia ONU de a impune noi sanctiuni impotriva sa, precizand ca acestea reprezinta “un act de razboi”. Ministerul de Externe de la Phenian apreciza intr-o declaratie, ca masurile decise de Natiunile Unite echivaleaza cu o blocada edonomica totala, a anuntat agentia oficiala…

- Coreea de Nord a calificat vineri ca "document criminal" raportul Casei Albe privind strategia de securitate nationala, la cateva ore dupa adoptarea de catre Consiliul de Securitate al ONU a unor noi sanctiuni impotriva Phenianului, relateaza AFP. Raportul cu privire la noua strategie de securitate…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au impus miercuri sanctiuni impotriva liderului cecen prorus Ramzan Kadarov pentru grave incalcari ale drepturilor omului, precum si impotriva mai multor oficiali rusi vizati in cadrul dosarului Serghei Magnitski, juristul rus decedat in inchisoare in 2009, informeaza…

- Presedintele sud-coreean, Moon Jae-In, a anuntat ca a propus amanarea dupa Jocurile Olimpice a exercitiilor militare comune cu Statele Unite care provoaca de fiecare data furia Phenianului, relateaza AFP. Este prima confirmare ca Seulul cauta sa amane manevrele anuale Key Resolve si Foal…

- Administratia de la Washington si Phenianul continua razboiul declaratiilor, care creste in intensitate. In timp ce liderul nord-coreean a afirmat in urma cu cateva zile ca vrea sa-si transforme tara in „cea mai tare putere nucleara din lume“, Statele Unite nu sunt absolut deloc dispuse sa permita Phenianului…

- Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, a declarat, marti, ca Washingtonul este pregatit sa poarte discutii cu Coreea de Nord fara conditii prealabile, insa a adaugat ca Phenianul va trebui sa ia o decizie cu privire la programele sale balistice si nucleare, relateaza CNBC si CNN.

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a declarat marti ca folosirea optiunii militare impotriva Coreii de Nord, in cazul epuizarii tuturor solutiilor diplomatice, ar insemna esecul sau personal, transmite AFP. Statele Unite "vor spori presiunea pana cand Coreea de Nord se va angaja semnificativ"…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a declarat marți ca folosirea opțiunii militare impotriva Coreii de Nord, in cazul epuizarii tuturor soluțiilor diplomatice, ar insemna eșecul sau personal, transmite AFP. Statele Unite "vor spori presiunea pâna când Coreea de Nord…