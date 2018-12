"Atat de des presedintele spunea 'Asta vreau sa faci' si 'Asa vreau eu sa procedez', iar eu trebuia sa-i spun 'Dle presedinte, inteleg ce vreti sa faceti dar nu puteti proceda asa. Este ilegal' ", a declarat Tillerson joi, la o strangere de fonduri.



El a facut aceste declaratii in Texas, la prima sa aparitie publica in aproape noua luni, dupa ce presedintele practic l-a concediat.



Remarcile fostului secretar de stat si CEO al ExxonMobil au fost preluate de CBS si de Houston Chronicle vineri.



Tillerson a confirmat ca, in opinia sa, Rusia a incercat sa se amestece in…