- Jocurile Olimpice de iarna 2018, care incep vineri la PyeongChang in prezenta unor sportivi nord-coreeni, "permit deschiderea unei noi epoci in peninsula coreeana", a apreciat luni presedintele Comitetului International Olimpic (CIO), Thomas Bach, citat de AFP. JO (9-25 februarie) "au…

- Prin intermediul unei conferinte de presa, oficialii de la Kremlin au anuntat ca regreta decizia Comitetului International Olimpic de a nu permite sportivilor rusi sa participe la Jocurile Olimpice de Iarna, in ciuda faptului ca au fost absolviti de orice vina in scandalul dopajului de la Sochi.…

- Comitetul International Olimpic (CIO) i-a respins, luni, fara menajament pe cei 15 sportivi rusi exonerati de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de o suspendare pe viata pentru dopaj, reafirmand ca nu vor fi invitati la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, care debuteaza

- In lot pentru Jocurile Olimpice de iarna care urmeaza sa inceapa pe 9 februarie, boberul Paul Muntean a fost exclus luni, iar ieri a fost reprimit, la interventia COSR , insa participarea lui la competitie nu este sigura. Cu doar trei zile inainte de plecarea in Coreea de Sud, la JO de iarna de la…

- Șase transfugi nord-coreeni au fost primiți vineri in Biroul Oval de presedintele american Donald Trump – o intalnire foarte incarcata simbolic intr-o perioada de tensiuni puternice intre Statele Unite si regimul de la Phenian, relateaza AFP, citat de News.ro . Unul dintre acesti sase transfugi, Ji…

- Pentru a veni in sprijinul cetatenilor romani care doresc sa participe la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, Ministerul Afacerilor Externe pune la dispozitia opiniei publice un ghid, care prezinta o serie aspecte practice, deosebit de importante pentru buna desfasurare a calatoriei in Republica…

- Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang vor fi transmise de Televiziunea Romana pentru prima data si in Republica Moldova, in intervalul 9 - 25 februarie. TVR Moldova va avea peste 110 ore de transmisii in direct de la acest eveniment, informeaza Televiziunea Romana. „Pentru prima data, statul…

- Sportivii care vor reprezenta Coreea de Nord la Jocurile Olimpice de iarna editia 2018 de la PyeongChang (9-25 februarie) au sosit joi in Coreea de Sud, informeaza agentia Yonhap. Delegatia nord-coreeana, compusa din 32 de persoane, intre care 10 sportivi, si condusa de ministrul adjunct…

- Curtea de Arbitraj Sportiv a luat o decizie surprinzatoare, joi, anulind suspendarile a 28 de sportivi rusi, acuzati ca s-ar fi dopat la Jocurile Olimpice de iarna de la Sochi, din 2014. Judecatorii ultimei instate sportive au decis si ca rezultatele obtinute de acestia in urma cu 4 ani sa fie omologate.…

- Judecatorii ultimei instate sportive au decis si ca rezultatele obtinute de acestia in urma cu 4 ani sa fie omologate. Oficialii TAS au anuntat intr-o conferinta de presa ca nu au gasit dovezi suficiente pentru a mentine hotararea Comitetului International Olimpic (CIO), conform careia cei…

- Kremlinul a anuntat organizarea unei competitii pentru sportivii rusi carora nu li se permite participarea la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, din cauza scandalului de dopaj. Potrivit purtatorului...

- Eva Tofalvi, sportiva romana cu cele mai multe prezente la Jocurile Olimpice de iarna, a declarat, miercuri, ca la PyeongChang ii va fi greu impotriva competitoarelor tinere, dar are "un pic mai multa minte" si va incerca sa profite de acest lucru. Ea a mentionat ca nu visa sa ajunga la sase participari…

- Octavian Morariu, membru CIO pentru Romania, a declarat, miercuri, la prezentarea sportivilor romani care vor participa la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, ca sporturile de iarna sunt scumpe si necesita investitie consecventa, astfel ca este nevoie de rabdare pentru a se ajunge la performanta.…

- Jocurile Olimpice de Iarna se desfașoara in perioada 9 februarie - 25 februarie, la Pyeongchang, Coreea de Sud, lotul Romaniei fiind format din 28 de sportivi. Competiția va fi transmisa pe programele TVR și pe Eurosport. Astazi, intr-un eveniment susținut la Izvorani, Mihai Covaliu, președintele Comitetului…

- Schiorii sud-coreeni au luat avionul cu destinatia Coreea de Nord, miercuri, cu cateva zile inainte de debutul Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, pentru a se antrena alaturi de rivalii lor, cu un zbor direct rarisim intre cele doua tari vecine, informeaza AFP. Acesta este ultimul…

- Delegatia americana la Pyeongchang va avea 242 de sportivi, cea mai mare trimisa vreodata de SUA la Jocurile Olimpice de iarna, relateaza news.roSperantele americane la titluri olimpice stau in schioarele Mikaela Shiffrin si Lindsey Vonn, Lindsey Jacobellis la snowboardcross sau Kim Chloe…

- Delegatia americana la Jocurile Olimpice 2018 de la PyeongChang (Coreea de Sud, 9-25 februarie) va fi alcatuita din 242 de sportivi, cea mai mare trimisa vreodata la Jocurile de iarna de Statele Unite, a anuntat vineri Comitetul olimpic american. Sperantele la titluri merg in principal…

- Alba ramane fara reprezentant la vreo ediție a Jocurilor Olimpice de iarna, dupa ce schioarea Raluca Ciocanel (CSȘ Blaj), desemnata sportiva numarul a județului anul trecut, nu a fost inclusa in delegația Romaniei pentru JO 2018 de la PyeongChang, din Coreea de Sud, in perioada 9-25 februarie. Este…

- Comitetul Executiv al COSR a aprobat in unanimitate, in sedinta de ieri, componenta delegatiei care va reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de iarna care se vor desfasura la Pyeongchang, in Coreea de Sud, in perioada 9-25 februarie. Lotul este compus din 25 de sportivi, inscrisi la sapte discipline.…

- Delegatia rusa autorizata sa participe la Jocurile Olimpice de iarna 2018 de la PyeongChang (9-25 februarie, Coreea de Sud) va fi alcatuita din 169 de sportivi sub drapel olimpic, a anuntat joi Comitetul olimpic rus. ''169 de sportivi au fost admisi. Din pacate, sportivi de prim plan nu au fost…

- Presedintele Bancii Centrale Europene, Mario Draghi, a denuntat, joi, in mod indirect declaratiile unor oficiali americani cu privire la cursul de schimb dolar-euro, care potrivit lui Draghi ar fi vinovate de recenta apreciere a monedei euro, informeaza AFP si Reuters.

- Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, s-a intalnit cu omologii sai din Marea Britanie, Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite, cu care a discutat despre situatia din Yemen, potrivit unui oficial american de rang inalt, informeaza site-ul postului France 24.

- Premierul japonez Shinzo Abe va fi prezent la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, din Coreea de Sud, desi refuzase initial din cauza unei dispute privind femeile sud-coreene fortate sa lucreze in bordelurile militare japoneze din timpul razboiului, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Comitetul International Olimpic (CIO) a anunțat ca, la Jocurile Olimpice de iarna de luna viitoare de la PyeongChang, Coreea de Nord va participa cu o delegație formata din 22 de sportivi, care vor concura la trei sporturi și la cinci discipline sportive, 24 oficiali și 21 de jurnaliști. Anunțul a fost…

- Brazilia, o tara tropicala lipsita de varfuri montane inzapezite si fara traditie in sporturile de iarna, va trimite o delegatie compusa din noua sportivi la Jocurile Olimpice de la PyeongChang (9-25 februarie), a anuntat Comitetul Olimpic Brazilian (COB), citat de agentia EFE. Sportivii…

- Campioana olimpica la slalom super-urias Anna Veith-Fenninger va conduce o delegatie de 105 sportivi la JO de iarna de la PyeongChang ce debuteaza pe 9 februarie, a anuntat luni Comitetul olimpic austriac (AOC). Acest contingent este al doilea cel mai important trimis de mica republica…

- Romania a reusit sa califice la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (9-25 februarie) echipajele masculine de bob-2 si bob-4 persoane, dar si-a asigurat un loc si la skeleton masculin, potrivit listei publicate, luni, de Federatia Internationala de profil pe site-ul sau oficial. …

- "Suntem socati si profund intristrati", a declarat Pat Kelleher, directorul general al Federatiei americane de hochei pe gheata. "Impactul sau asupra sportului nostru si, chiar mai important, asupra oamenilor si jucatorilor, este imposibil de masurat", a adaugat acesta. Jim Johannson, fost…

- Aproape o treime din biletele pentru Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang au ramas nevandute, cu trei saptamani inainte de ceremonia de deschidere din 9 februarie, a anuntat comitetul sud-coreean de organizare (POCOG), citat de DPA. POCOG a precizat ca 69,7% din totalul biletelor…

- Coreea de Nord și Coreea de Sud vor face echipa comuna de hochei pe gheata feminin la PyeongChang. Cele doua Corei au cazut de acord, in cadrul discutiilor dintre reprezentantii sportivi ai celor doua tari, care au avut loc miercuri, sa participe cu o echipa comuna la hochei pe gheata feminin la Jocurile…

- Suedeza Maria Pietilae Holmner, de sase ori medaliata la Campionatele Mondiale de schi alpin, a decis sa se retraga si sa renunte la Jocurile Olimpice din 2018 de la PyeongChang din cauza problemelor cronice la spate, relateaza DPA. Holmner, 31 ani, cu 15 sezoane in Cupa Mondiala, nu a…

- Norvegianul Petter Northug, dublu campion olimpic în 2010 la schi fond, nu va participa la concursul de Cupa Mondiala de la Planica (Slovenia), programata în acest weekend, din cauza unor probleme de sanatate si sansele sale de a concura la Jocurile Olimpice din 2018 de la PyeongChang s-au…

- Vicepreședintele SUA, in fruntea delegației SUA la Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud! Vicepresedintele Statelor Unite ale Americii, Mike Pence, va conduce delegatia americana la Jocurile Olimpice de la iarna de la PyeonChang (Coreea de Sud), la care va participa si o delegatie a Coreei de…

- Vicepresedintele Statelor Unite ale Americii, Mike Pence, va conduce delegatia americana la Jocurile Olimpice de la iarna de la PyeonChang (Coreea de Sud), la care va participa si o delegatie a Coreei de Nord, a anuntat miercuri Casa Alba. ''Vicepresedintele va fi prezent pentru a întari…

- TAS a anuntat, marti, ca a primit 42 de solicitari de apel din partea sportivilor rusi suspendati de CIO pentru Jocurile Olimpice de iarna, din cauza dopajului, informeaza Reuters. Cei 42 fac parte dintr-un grup de 43 de sportivi rusi, carora CIO le-a interzis participarea la Pyeongchang din cauza…

- Coreea de Nord va trimite o delegatie la Jocurile Olimpice (JO) de Iarna in Coreea de Sud si vor fi angajate contacte intre militari, au convenit cele doua tari in cadrul unei intalniri exceptionale marti, in urma tensiunilor provocate de ambitiile nucleare ale Phenianului, relateaza AFP conform News.ro…

- Seulul si Phenianul au decis marti, in cadrul primelor lor discutii dupa o pauza de doi ani, sa-si restabileasca legatura telefonica directa militara, a anuntat un responsabil sud-coreean, la cateva zile dupa reluarea unei linii telefonice civile, relateaza AFP. Potrivit agentiei de presa…

- La Panmunjom, in zona demilitarizata dintre cele doua Corei - de Nord si de Sud - au inceput marti negocieri bilaterale privind in primul rand participarea nord-coreeana la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, informeaza agentiile internationale de presa, citate de Agerpres. Un prim rezultat,…

- Coreea de Nord a anuntat ca va trimite o delegatie la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang, iar Coreea de Sud a propus ca sportivii celor doua state sa defileze impreuna la ceremoniile de deschidere si de sfarsit a Olimpiadei, au anuntat, astazi , oficiali ai Seulului, relateaza Yonhap.

- La Panmunjom, in zona demilitarizata dintre cele doua Coree - de Nord si de Sud - au inceput marti negocieri bilaterale privind in primul rand participarea nord-coreeana la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, informeaza agentiile internationale de presa. Cele doua delegatii sunt…

- Autoritatile sportive chineze au anuntat luni suspendarea pe o perioada de doi ani, pentru dopaj, a patinatoarei de viteza Shi Xiaoxuan, care nu va putea participa astfel la Jocurile Olimpice de iarna programate luna viitoare la PyeongChang, informeaza AFP.

- Decizia nordului de a deschide linia telefonica de la frontiera a fost luata la o zi dupa ce Coreea de Sud a propus discuții la nivel inalt, pe fondul unei stari tensionate asupra programelor de rachete și nucleare din Coreea de Nord. A urmat declarația liderului nord-coreean Kim Jong Un care…

- Conform agentiei sud-coreene Yonhap, citata de BBC, canalul de comunicatii intercoreean va fi redeschis miercuri, la ora locala 15:30. Demersul are loc dupa ce liderul de la Phenian si-a exprimat disponibilitatea la dialog cu Seulul pe tema trimiterii unei delegatii la Jocurile Olimpice de…

- Coreea de Sud a propus, marti, discutii la cel mai inalt nivel cu oficialitatile de la Phenian, la 9 ianuarie, pentru imbunatatirea relatiilor intercoreene, dupa ce Kim Jong-Un a evocat o participare nord-coreeana la Jocurile Olimpice de iarna, informeaza BBC conform News.ro . “Speram ca Sudul si Nordul…

- Petre Apostol Reprezentantii Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Prahova, institutie condusa de directorul Laurentiu Nicolescu, fost inotator de performanta, au stabilit clasamentul celor mai valoroase performante internationale realizate de sportivii care reprezinta judetul. Ierarhia a fost…

- Rusia intenționeaza sa iși apere sportivii, inclusiv in fața tribunalelor, a declarat joi președintele rus Vladimir Putin, a carui țara, acuzata de dopaj instituționalizat, a fost exclusa de la Jocurile Olimpice de iarna din 2018, de la PyeongChang, informeaza AFP.Rusia "va coopera" cu Agenția…

- Comitetul Olimpic din SUA a anuntat ca delegatia americana va participa la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang si a catalogat drept lipsa de comunicare anumite afirmatii venite dinspre Casa Alba, care au pus la indoiala prezenta sportivilor americani la competitie, din cauza tensiunilor dintre…

- Presedintele Comitetului Olimpic Rus, Alexander Jukov, a declarat ar trebui sa se organizeze competitii pentru sportivii din Rusia care vor decide sa nu concureze la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang, informeaza R-Sport, conform Reuters. “Trebuie sa avem competitii alternative pentru sportivii…

- Rusia a fost suspendata de la Jocurile Olimpice de iarna 2018 de catre Comitetul Internațional Olimpic (CIO) pentru dopaj instituționalizat, dar unii dintre sportivii sai vor fi autorizați sa participe la competiția organizata la PyeongChang (Coreea de Sud) intre 9 și 25 februarie, sub drapelul olimpic…

- Rusia va accepta ca unii dintre sportivii sai sa evolueze sub drapel neutru la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, a anuntat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, citat de L'Equipe. "Suntem impotriva incalcarii drepturilor sportivilor nostri, dar in acelasi timp Rusia ramane…