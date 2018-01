Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american de stat Rex Tillerson a declarat miercuri sa SUA primesc dovezi ca sanctiunile internationale "încep cu adevarat sa afecteze" Coreea de Nord, chiar daca el a acuzat Rusia ca nu implementeaza toate masurile, potrivit Reuters. Presedintele american Donald Trump a spus…

- Secretarul american de stat Rex Tillerson a declarat miercuri ca va efectua saptamana viitoare o vizita de o zi in Marea Britanie, unde spera sa vada si noua ambasada a SUA de la Londra, relateaza Reuters. Vorbind cu jurnalistii la bordul avionului care il aducea inapoi la Washington dintr-o…

- Este posibil ca Kim Jong-Un sa fi gasit tactica suprema împotriva SUA. Cum planuiește liderul Coreei de Nord sa câștige timp pentru a avansa în ceea ce privește puterea nucleara? Coreea de Sud a continuat discuțiile pentru a-l include pe vecinul sau din nord…

- Harry Uzoka, un model în vârsta de 25 de ani, care colabora cu Zara si Mercedes, a fost înjunghiat mortal pe o strada din Londra. Moartea sa a cauzat un soc, întrucât tânarul era considerat „un simbol pentru baietii de culoare” din Marea Britanie.…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat vineri ca presedintele american Donald Trump "a primit mesajul dintre partea londonezilor", dupa ce si-a anulat vizita in capitala britanica, relateaza site-ul publicatiei The Independent. Sadiq Khan, un adversar declarat al lui Donald Trump, a…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca isi anuleaza vizita planificata pentru luna viitoare in Marea Britanie pentru a inaugura noua ambasada a SUA la Londra, transmite dpa. ''Nu sunt un mare fan al administratiei Obama care a vandut poate cea mai bine localizata si…

- Donald Trump și-a anulat vizita din Marea Britanie, motivând ca nu a fost niciodata un mare fan a noii ambasade SUA din Londra la deschiderea careia trebuia sa participe. Președintele american ar fi trebuit sa mearga în februarie, în Marea Britanie, pentru a inaugura cladirea…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat vineri Statele Unite si Israelul ca se amesteca in afacerile Iranului, o tara zguduita de o ampla miscare de protest in ultimele zile, relateaza AFP conform News.ro . Dupa cinci zile de proteste importante, de la 28 decembrie la 1 ianuarie, Iranul a revenit…

- Compania de armament Raytheon a primit din partea Fortelor Aeriene din SUA doua contracte, in valoare totala de 659,9 milioane de dolari, pentru livrarea in Romania si in alte tari a unor sisteme de rachete aer-aer si a unor echipamente de testare, anunta Pentagonul. „Compania Raytheon (…) a primit…

- Ministrul de Externe din Marea Britanie, Boris Johnson, susține ca Londra ar putea fi atacata cu rachete nucleare de catre Coreea de Nord in cel mult sase luni. Secretarul Afacerilor Externe din Marea Britanie a precizat ca SUA ar putea retrage din Coreea de Sud toate trupele militare, in incercarea…

- Intr-un mesaj postat pe un cont al sau de pe serviciul de mesagerie criptata Telegram, gruparea SI a anunțat ca va realiza operațiuni pe teritoriul american și a aratat imagini in care apar Times Square din New York, o centura cu explozibil și un detonator, informeaza Agerpres. ''Vom realiza…

- Intr-un mesaj postat pe un cont al sau de pe serviciul de mesagerie criptata Telegram, gruparea SI a anuntat ca va realiza operatiuni pe teritoriul american si a aratat imagini in care apar Times Square din New York, o centura cu explozibil si un detonator. ''Vom realiza mai multe operatiuni pe teritoriul…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a declarat marti ca folosirea optiunii militare impotriva Coreii de Nord, in cazul epuizarii tuturor solutiilor diplomatice, ar insemna esecul sau personal, transmite AFP. Statele Unite "vor spori presiunea pana cand Coreea de Nord se va angaja semnificativ"…

- Subliniind ca barbatul arestat in acest caz a ajuns in SUA grație unui sistem de "migrații in lanț", liderul de la Casa Alba a apreciat ca acest lucru este "incompatibil cu securitatea naționala". "Migrațiile in lanț", termen popular in randul conservatorilor anti-imigrație, desemneaza cazurile…

- Ian Rank-Broadley, care a realizat efigia reginei ce apare pe monedele britanice și din Commonwealth din 1998, este cel care va realiza statuia. Aceasta nu va fi dezvelita decat anul viitor. "Ian este un sculptor extrem de talentat și știm ca va crea un omagiu adecvat și durabil pentru mama…

- O cursa Wizz Air si una British Airways, care trebuiau sa decoleze luni din Londra si sa ajunga pe aeroportul Otopeni au fost anulate, iar o alta, care urma sa decoleze din Bucuresti si sa aterizeze in Londra a fost, de asemenea, anulata, din cauza conditiilor meteo din Marea Britanie. …

- Șeful diplomației americane, Rex Tillerson a anunțat, vineri, ca Statele Unite ale Americii nu vor reloca probabil ambasada din Tel Aviv la Ierusalim in urmatorii doi ani, scrie AFP. Secretarul de stat american a spus intr-o declarație de presa facuta la Paris ca relocarea ”Nu este ceva care se va intampla…

- Serghei Lavrov si Rex Tillerson s-au intalnit joi, la Viena, cu ocazia reuniunii Consiliului Ministerial al Organizatiei pentru Securitate si Securitate in Europa (OSCE).Serghei Lavrov i-a transmis sefului diplomatiei americane ca Administratia Kim Jong-Un vrea negocieri directe cu Statele…

- Salman Abedi, nascut in 1994 la Manchester din parinți libieni care au fugit de regimul de la Tripoli condus de Muammar Gaddafi, s-a aruncat in aer in seara de 22 mai la finalul unui concert al solistei americane Ariana Grande gazduit de Manchester Arena. Printre victime s-au aflat și șapte copii.Rudd…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson se va intalni marti la Bruxelles cu omologii sai din UE si NATO pentru a afisa o hotarare comuna in dosarul privind Coreea de Nord, dar si pentru a incerca sa aplaneze divergente majore intre administratia presedintelui Donald Trump si europeni, comenteaza…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a afirmat marți, la Bruxelles, ca Statele Unite raman angajate fața de Europa, oferind o declarație publica de sprijin pentru aliații europeni ingrijorați de politica externa a Washingtonului in mandatul președintelui Donald Trump, transmite Reuters. …

- Masurile antiimigrație ale administrației Trump au fost menținute de Curtea Suprema. Potrivit actului normativ, masurile vizeaza șase țari predominant musulmane dar și Coreea de Nord și oficiali ai Venezuelei. Curtea Suprema a Statelor Unite a dat unda verde aplicarii masurilor antiimigrație anunțate…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson se va intalni marți la Bruxelles cu omologii sai din UE și NATO pentru a afișa o hotarare comuna in dosarul privind Coreea de Nord, dar și pentru a incerca sa aplaneze divergențe majore intre administrația președintelui Donald Trump și europeni, comenteaza…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, incepe luni un turneu european de cinci zile, care va include Bruxellesul (Belgia), Viena (Austria) și Parisul (Franța), pe fondul zvonurilor legate de o posibila demitere a sa de catre președintele Donald Trump, informeaza EFE. Aceasta ar fi a șaptea…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, se va intalni saptamana viitoare la Viena cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, a facut cunoscut vineri un responsabil american, transmite AFP. Cei doi ministri vor discuta in marja unei reuniuni a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE)…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, se va intalni saptamana viitoare la Viena cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, a facut cunoscut vineri un responsabil american, transmite AFP. Cei doi miniștri vor discuta în marja unei reuniuni a Organizației pentru Securitate…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, va incepe luni un turneu in Europa, care include intlniri la Bruxelles cu secretarul general al NATO, participarea la Viena la Consiliul ministerial al OSCE, precum si convorbiri la Paris pe tema situatiei din Liban, Libia si Coreea de Nord.

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, va incepe luni un turneu in Europa, care include intlniri la Bruxelles cu secretarul general al NATO, participarea la Viena la Consiliul ministerial al OSCE, precum si convorbiri la Paris pe tema situatiei din Liban, Libia si Coreea de Nord.

- In 4 decembrie, Tillerson se va afla la Bruxelles, unde se va intalni cu secretarul general al NATO Jens Stoltenberg si va participa la reuniunrea ministrilor de Externe din statele NATO, in 5 - 6 decembrie.La Bruxelles, oficialul american se va intalni si cu oficiali belgieni, dar si cu…

- Acesta va avea intalniri la Bruxelles cu secretarul general al NATO, dar si cu ministrii de Externe ai statelor UE. La Bruxelles, oficialul american se va intalni si cu oficiali belgieni, dar si cu inaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe Federica Mogherini, precum si cu ministrii…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson incepe luni un turneu in Europa, care include intlniri la Bruxelles cu secretarul general al NATO, dar si cu ministrii de Externe ai statelor UE, participarea la Viena la Consiliul ministerial al OSCE, precum si convorbiri la Paris pe tema situatiei din Liban,…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, a cerut, marti, Uniunii Europene si Marii Britanii sa negocieze 'rapid' si 'fara animozitate inutila' asupra iesirii Regatului Unit din blocul comunitar, relateaza AFP.'Statele Unite doresc sa pastreze relatia lor speciala si veche cu Marea Britanie…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a cerut marți Uniunii Europene și Marii Britanii sa negocieze ''rapid'' și ''fara animozitate inutila'' asupra ieșirii Regatului Unit din blocul comunitar, relateaza AFP. ''Statele Unite doresc sa pastreze relația lor speciala și veche…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, susține, la aceasta ora, o conferința de presa in care vorbește despre relația Statelor Unite cu țarile din Europa. Daca ieri, Departamentul de Stat a emis un comunicat in care a cerut ca Parlamentul sa nu voteze legile justiției care ar incalca independența…

- Laptopurile pot deveni bombe in miinile “Statului Islamic” (“SI”). O operațiune a forțelor speciale israeliene din Siria a descoperit ca “SI” fabrica bombe din laptopuri, iar in urma acestei informații au fost interzise laptopurile pe zboruri din SUA sau Marea Britanie. Donald Trump a dezvaluit aceste…

- Suleiman Kerimov, om de afaceri si membru al Consiliului Federatiei, Camera superioara a Parlamentului Rusiei, a fost arestat preventiv de politia franceza in cursul noptii de luni spre marti, pe Aeroportul din Nisa, in cadrul unei investigatii privind spalare de bani si frauda fiscala, au declarat…

- Ce-i poate aduce Clujului Moș Nicolae: titlul de oraș european al sportului Clujul și-a propus sa devina oraș european al sportului in 2018. O delegație a federației orașelor și capitalelor sportului a vizitat astazi municipiul și a ramas impresionata de ceea ce a gasit aici. Decizia finala se va lua…

- Theresa May a facut cele mai puternic atac la adresa lui Vladimir Putin, acuzand Moscova de ingerința in cadrul alegerilor, dar și de campanii de spionaj cibernetic. Premierul britanic a afirmat ca liderul rus incearca sa „submineze societațile libere”, prin difuzarea unor „informații false și imagini…

- Motiunea depusa de administratia Trump impotriva hotararilor mai multor tribunale de prima instanta care au suspendat aplicarea noului text este ”partial acordata, partial respinsa”, scrie Curtea de Apel al celui de-al Noualea District.Decretul este mentinut in parte in cazul ”strainilor…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a vizitat sâmbata, la scurt timp dupa sosirea sa la Hanoi, vestigiile transformate în muzeu ale unei închisori unde au fost ținuți prizonieri militari americani capturați în timpul razboiului din Vietnam, cel mai celebru dintre aceștia…

- Daphne Caruana Galizia, jurnalista care a denuntat coruptia accentuata din statul maltez si l-a acuzat pe premierul Joseph Muscat de comiterea unor infractiuni, a fost omorata, pe 16 octombrie, in urma exploziei masinii in care se afla. In acest context, Parlamentul UE a exprimat preocupare…

- Casa Alba a anunțat ca nu a fost programata o intalnire formala intre Donald Trump și Vladimir Putin in Vietnam. Motivul invocat a fost nepotrivirea programelor celor doi lideri, scrie CNN. Președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin nu avea o reuniune oficiala la summitul de cooperare…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a respins informațiile despre intilnirea programata a președinților ruși și americani, Vladimir Putin și Donald Trump, la summitul APEC din Vietnam, transmite Reuters. Potrivit lui Tillerson, decizia de a purta discuții nu a fost luata. In prezent asistenții…

- Traficul este una dintre cele mai mari probleme pe care le intampina soferii din cele mai mari orase ale lumii, iar Bucurestiul se afla pe primul loc cand vine vorba de supraaglomerare, potrivit unui clasament realizat de TomTom, o companie de navigare si cartografiere, potrivit Business Insider.…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, va vizita Japonia, Coreea de Sud, China,Vietnam, Filipine si Myanmar in cadrul turneului presedintelui Donald Trump in Asia care incepe vineri, a anuntat joi Departamentul de Stat, relateaza Reuters, conform Agerpres.Potrivit unui comunicat, Departamentul…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, va vizita Japonia, Coreea de Sud, China,Vietnam, Filipine și Myanmar in cadrul turneului președintelui Donald Trump in Asia care incepe vineri, a anunțat joi Departamentul de Stat, relateaza Reuters. Potrivit unui comunicat, Departamentul de Stat…

- Potrivit unui comunicat emis de Armata din Turcia, confruntarile dintre fortele de securitate si militantii kurzi au izbucnit, joi, in apropierea orasului Semdinli, dupa ce militarii turci au identificat un grup de kurzi ce incercau sa pregateasca o ofensiva impotriva acestora. In plus,…

- Liderul NATO efectueaza o vizita in Coreea de Sud, el avertizand in privinta pericolului reprezentat de Coreea de Nord. ”Este o amenintare globala. Este o provocare pentru intreaga lume deoarece Coreea de Nord isi dezvolta rachete capabile sa atinga teritorii din America de Nord si din Europa”,…

- Mitsch, care este liderul unei factiuni de dreapta din CDU, a acordat, luni, un interviu pentru postul Deutschlandfunk in care a criticat politicile partidului privind imigratia si a subliniat ca CDU a pierdut foarte multi votanti in precedentele alegeri parlamentare. ”Dupa acest scrutin…