Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a afirmat vineri ca Iranul va incerca in cele din urma sa negocieze un nou acord in domeniul nuclear care sa ii permita sa "prospere", relateaza dpa. Liderul de la Casa Alba a descris drept 'oribil' acordul nuclear din 2015 din care SUA s-au retras unilateral…

- Președintele SUA, Donald Trump, sugereaza ca militarii americani ar putea deschide focul în cazul în care sunt atacați cu pietre de membrii unui grup mare de imigranți latino-americani care se îndreapta spre frontiera Mexic-SUA, informeaza site-ul cotidianului The Independent.…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca Statele Unite iși vor spori arsenalul nuclear pentru a exercita presiuni asupra Rusiei și Chinei și a reiterat ca este de parere ca Moscova a incalcat Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF), relateaza publicația Time. Liderul american…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat miercuri, pe fondul criticilor, ca nu are interese financiare in tari precum Arabia Saudita ori Rusia, denuntand din nou difuzarea de "stiri false". "Vreau sa se consemneze ca eu nu am interese financiare in Arabia Saudita (sau in Rusia). Orice sugestie…

- Presedintele american Donald Trump i-a ''multumit'' sambata omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan ''pentru ajutorul'' dat dupa eliberarea pastorului american Andrew Brunson dupa o lunga detentie in Turcia, transmit Reuters si AFP. Pastorul Brunson, care se afla in…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un spera ca un nou summit cu presedintele american Donald Trump va avea loc in viitorul apropiat si ca secretarul de stat american Mike Pompeo va veni in curand in vizita la Phenian, a declarat joi presedintele sud-coreean Moon Jae-in, la intoarcerea dintr-o vizita de…

- Prognoza meteo pe 9 septembrie. ANM anunța temperaturi mai scazute și ploi in jumatatea estica in special. In București vor fi 27 de grade. ANM prognozeaza o temperatura maxima in Capitala de 27 de grade și o minima de 13 – 14 grade. Duminica, vremea va fi mai rece in mare parte a țarii, in special…

- Poate parea ciudat, dar strainii cauta locuri de munca in Romania. Potrivit unor statistici ale Inspectoratului General pentru Imigrari, in primele sase luni ale acestui an 4.660 de cetateni din alte tari au solicitat avize de angajare. Cifra este cu 50 la suta mai mare fata de aceeasi perioada a anului…