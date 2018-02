Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a avertizat joi tarile din America Latina sa nu conteze prea mult pe legaturile economice cu China, informeaza Reuters. Intr-un discurs tinut la Universitatea statului Texas din Austin, seful diplomatiei americane a aratat ca "astazi China castiga…

- Secretarul american de Stat, Rex Tillerson, si secretarul Apararii, James Mattis, au cerut, marti, Qatarului, Arabiei Saudite si Emiratelor Arabe Unite sa depuna eforturi pentru reducerea tensiunilor din regiune, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a afirmat sambata la Varsovia ca SUA considera ca este responsabilitatea Rusiei sa abordeze problema utilizarii de arme chimice in Siria, relateaza Reuters.'Armele chimice ... sunt folosite pentru a lovi populatia civila cea mai vulnerabila - copiii…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a cerut vineri Uniunii Europene sa instituie noi sanctiuni impotriva Venezuelei, informeaza AFP si Reuters. In cadru european, "am adoptat sanctiuni individuale impotriva conducatorilor venezueleni, care au un impact limitat. As dori sa mergem mai…

- Un reprezentant regional al partidului de extrema dreapta Alternative fur Deutschland (AfD), o formatiune cunoscuta prin xenofobia si ura sa fata de musulmani, a demisionat din post si s-a convertit la islam, relateaza Reuters, conform news.ro.Arthur Wagner, care a renuntat la functia de conducere…

- Armata turca a comunicat marti ca operatiunea militara pe care o desfasoara de patru zile in regiunea Afrin din Siria s-a soldat pana acum cu moartea a cel putin 260 de luptatori din militiile kurde YPG si din fortele Statului Islamic, informeaza Reuters. Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu,…

- Ministrii de externe din statele Uniunii Europene au decis, luni, sa impuna inghetarea activelor bancare si interdictii de calatorie impotriva a sapte colaboratori apropiati ai presedintelui venezuelean Nicolas Maduro, ca raspuns la cazurile de incalcare a legii de regimul de la Caracas pe fondul…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a vizitat luni noul sediu de un miliard de dolari al ambasadei americane la Londra, la cateva zile dupa ce presedintele Donald Trump a criticat mutarea reprezentantei diplomatice, invocand o tranzactie proasta a administratiei Barack Obama, transmite Reuters.…

- Procuratura spaniola a anuntat ca va cere arestarea fostului lider catalan Carles Puigdemont in cazul in care acesta va calatori, luni, din Belgia in Danemarca pentru a participa la o dezbatere, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Armata ar putea fi scoasa in strada in Suedia pentru a combate activitatile bandelor criminale. Un anunt in acest sens a fost facut de premierul Stefan Lofven, potrivit agentiei de presa Reuters.

- Secretarul american de stat Rex Tillerson a declarat miercuri sa SUA primesc dovezi ca sanctiunile internationale "încep cu adevarat sa afecteze" Coreea de Nord, chiar daca el a acuzat Rusia ca nu implementeaza toate masurile, potrivit Reuters. Presedintele american Donald Trump a spus…

- Secretarul american de stat Rex Tillerson a declarat miercuri ca va efectua saptamana viitoare o vizita de o zi in Marea Britanie, unde spera sa vada si noua ambasada a SUA de la Londra, relateaza Reuters. Vorbind cu jurnalistii la bordul avionului care il aducea inapoi la Washington dintr-o…

- Secretarul de stat Rex Tillerson a acuzat Rusia ca nu a pus in aplicare niciuna din sancțiunile ONU impotriva Coreei de Nord, transmite Reuters. „Este evident pentru noi ca nu aplica nicio sancțiune (aprobate prin rezolutii ONU) și exista unele dovezi ca ei pot anula anumite sancțiuni”, a spus Tillerson.…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson va participa la o reuniune internationala a ministilor de externe care va avea loc in Canada saptamana viitoare pentru a discuta eforturile diplomatice din Peninsula Coreea, a anuntat joi Departamentul de Stat, relateaza Reuters. Canada gazduieste de luni…

- Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, a declarat ca nu a pus niciodata la indoiala starea mintala a presedintelui Donald Trump, dupa ce Michael Wolff, autorul cartii controversate despre Donald Trump, a afirmat ca subordonatii actualului lider de la Casa Alba il considera "precum un copil".…

- Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a anuntat vineri sanctiuni impotriva a patru generali venezueleni, pe motiv de coruptie si implicare in represiuni sub regimul presedintelui Nicolas Maduro, informeaza AFP. Secretarul Trezoreriei, Steve Mnuchin, citat intr-un comunicat al institutiei,…

- Statele Unite au impus, vineri, sanctiuni impotriva a patru fosti sau actuali oficiali ai guvernului venezuelean, inclusiv impotriva fostului ministru pentru rationalizarea alimentelor, acuzat de opozitie de coruptie in importul alimentelor, relateaza Reuters.

- In timp ce protestele sangeroase si duritatea recesiunii lovesc Venezuela, Luisa Ortega Diaz, fostul procuror sef al Venezuelei incearca sa imbunatateasca peisajul politic al statului, pledand public impotriva presedintelui Nicolas Maduro, si a jocurilor de putere la care acesta apeleaza pentru…

- Mii de peruani au participat joi la marsuri de protest in tara impotriva gratierii fostului lider autoritar Alberto Fujimori de catre presedintele in exercitiu, care este implicat intr-un scandal de coruptie, si au cerut noi alegeri generale, informeaza vineri Reuters, potrivit Agerpres. Protestele…

- Anul ce sta sa se incheie marcheaza in istoria recenta a Romaniei o serie de elemente extrem de ingrijoratoare. Pe langa problemele macroeconomice, ale caror efecte se vad in scaderea nivelului de trai al populatiei, in accentuarea saraciei, in amplificarea abandonului scolar etc., problemele cu impact…

- Franta si Statele Unite sunt determinate sa puna presiune asupra Iranului pentru a renunta la programul nuclear, luand in considerare si posibilitatea implementarii unor noi sanctiuni, a declarat, marti, ministrul de Externe francez Jean-Yves Le Drian, informeaza site-ul agentiei Reuters.…

- Secretarul american de stat Rex Tillerson s-a oferit sa inceapa discutii directe cu Coreea de Nord fara preconditii, renuntand la solicitarea cheie a SUA, aceea ca Phenianul sa renunte la arsenalul nuclear inainte de a participa la orice fel de negocieri, transmite Reuters.

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a declarat marti ca folosirea optiunii militare impotriva Coreii de Nord, in cazul epuizarii tuturor solutiilor diplomatice, ar insemna esecul sau personal, transmite AFP. Statele Unite "vor spori presiunea pana cand Coreea de Nord se va angaja semnificativ"…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a convocat pentru marți o ședința cu personalul Departamentului de Stat, pe fondul scepticismului cu care sunt privite planurile sale de reorganizare a acestei instituții, agravat de unele comentarii eronate pe care le-a facut referitor la diplomați, relateaza…

- Șeful diplomației americane, Rex Tillerson a declarat ca sancțiunile impotriva Rusiei raman valabile pana se vor retrage din Ucraina, scrie Reuters. Sancțiunile Statelor Unite impotriva Moscovei vor ramane in vigoare pana cand Rusia se va retrage din Ucraina, a declarat joi secretarul de stat al Statelor…

- Ministerul de Externe iranian a respins miercuri acuzațiile SUA potrivit carora Republica Islamica are un rol destabilizator in regiune, au anunțat media de stat iraniene, relateaza Reuters. Secretarul de stat american Rex Tillerson a afirmat marți ca Iranul comite ''acțiuni…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson se va intalni marti la Bruxelles cu omologii sai din UE si NATO pentru a afisa o hotarare comuna in dosarul privind Coreea de Nord, dar si pentru a incerca sa aplaneze divergente majore intre administratia presedintelui Donald Trump si europeni, comenteaza…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a afirmat marți, la Bruxelles, ca Statele Unite raman angajate fața de Europa, oferind o declarație publica de sprijin pentru aliații europeni ingrijorați de politica externa a Washingtonului in mandatul președintelui Donald Trump, transmite Reuters. …

- Nicolas Maduro, presedintele de la Caracas, a anuntat ca Venezuela va lansa criptomoneda "petro" pentru a contracara "blocada" financiara americana si in conditiile in care tara se confrunta cu o grava criza economica, informeaza site-ul postului France 24. "Venezuela va crea o criptomoneda…

- Fostul consilier pe probleme de securitate nationala al SUA, Michael Flynn, este pregatit sa depuna marturie ca insusi presedintele Donald Trump i-a cerut sa stabileasca contacte cu rusii pe cand actualul lider al SUA era candidat prezidential, a relatat vineri postul de televiziune ABC News, citat…

- Casa Alba a elaborat un plan prin care secretarul de stat Rex Tillerson ar urma sa fie inlocuit cu Mike Pompeo, actualul director al Agentiei Centrale de Informatii (CIA). Acest lucru ar urma sa se intample in interval de cateva saptamani, a relatat joi New York Times, citand inalti oficiali americani,…

- Secretarul de Stat american Rex Tillerson este acuzat de un grup de 12 diplomati din subordinea sa ca a incalcat legea federala de prevenire a inrolarii copiilor in armata, relateaza Reuters.

- Comitetul central al partidului aflat la conducerea Zimbabwe, ZANU-PF, l-a destituit, duminica, pe presedintele Robert Mugabe din functia de lider al organizatiei politice, potrivit Reuters care citeaza mai multe surse.Citeste si: Prima REACTIE din PSD dupa acuzatiile lui Ponta. 'Ce face Ponta…

- Mii de zimbabweeni au iesit sambata dimineata pe strazile din Harare pentru a-si arata sprijinul fata de preluarea puterii de catre armata, masura survenita in aceasta saptamana, si pentru a-i cere presedintelui Robert Mugabe sa renunte oficial la putere, transmit Reuters si dpa, potrivit Agerpres.…

- Intr-un interviu pentru Reuters, vice-secretarul de stat al SUA pentru afaceri africane, Donald Yamamoto, a respins ideea ca Mugabe, care conduce statul Zimbabwe de 37 de ani, sa pastreze un rol tranzitoriu sau ceremonial. "Este tranzitia catre o noua era pentru Zimbabwe, asta este ceea…

- Coalitia ce lupta impotriva Statului Islamic (SI) in Siria s-a opus unui acord ce ar fi permis combatantilor gruparii militante sa se salveze retragandu-se din fostul lor bastion Raqqa, a anuntat joi armata franceza, relateaza Reuters. De asemenea, coalitia nu a putut sa lanseze lovituri aeriene…

- Acordul de la Paris in lupta impotriva incalzirii globale este doar inceputul, iar alte masuri este necesar sa fie adoptate in combaterea modificarilor climatice, a declarat miercuri Angela Merkel, relateaza Reuters. "Noi stim ca Acordul de la Paris este un inceput", a declarat cancelarul german in…

- Armata americana a lansat o lovitura aeriana in Somalia impotriva al Shabaab, o insurgenta islamista legata de Al Qaida care vrea sa rastoarne guvernul sustinut de Natiunile Unite, a anuntat miercuri Comandamentul SUA pentru Africa, informeaza Reuters. "Mai multi militanti" au fost ucisi in raidul…

- Ministrii de Externe UE au adoptat luni sanctiuni economice vizand Venezuela - un embargo asipra vanzarii de armament si au apreciat ca alegerile regionale de luna trecuta nu au facut decat sa agraveze criza politica in aceasta tara, relateaza Reuters. Atente sa nu complice si mai mult situatia in…

- In cadrul turneului sau in Asia, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a ajuns vineri in Vietnam, unde va participa la summitul Cooperarii Economice Asia-Pacific (APEC) de la Danang, informeaza Reuters si AFP, scrie agerpres.ro. Contrar unui anunt facut joi de consilierul pe probleme politice…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, a discutat joi cu ministrul saudit de externe Adel al-Jubeir despre situatia din Arabia Saudita, dupa ce autoritatile de la Riad au anuntat arestarea a 200 de persoane de rang inalt, inclusiv membri ai familiei regale, in cadrul unei campanii anticoruptie,…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a respins informațiile despre intilnirea programata a președinților ruși și americani, Vladimir Putin și Donald Trump, la summitul APEC din Vietnam, transmite Reuters. Potrivit lui Tillerson, decizia de a purta discuții nu a fost luata. In prezent asistenții…

