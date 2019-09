„Revolutionarul” vasluian Marian Enache, venituri nesimtite de 812.000 de lei pe an!

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima oara, cel puțin in ultimii 20 de ani, o formațiune politica iși organizeaza congresul la Botoșani. Este o cutuma in Romania ca intrunirile celui mai inalt for al formațiunilor politice sa aiba loc in București.

- Daca orele de istorie, de cultura civica sau de geografie ti-au dat mereu batai de cap, locul tau nu este in miscarea politica "Romania Mare in Europa", lansata duminica la Bucuresti.Initiatorii miscarii au anuntat ca aspirantilor la statutul de membru in viitorul partid de orientare conservatoare le…

- Evolutia Pestei Porcine Africane (PPA) la nivelul judetului Salaj a fost analizata, vineri, in cadrul ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Salaj, intrunita sub coordonarea prefectului Florin Florian. Prefectul Florin Florian a precizat faptul ca de la debutul…

- Zi tensionata ieri la CSM, acolo unde Corina Corbu, singurul candidat intrat in cursa pentru șefia ICCJ, a susținut interviul. Șefa in funcție a ICCJ, Critina Tarcea, a anunțat ca concursul nu ar respecta rigorile legii, fiind organizat mult prea devreme. Cu toate acestea, Corina Corbu va ocupa cel…

- "In urma unei solicitari scrise, trimisa zilele trecute Guvernului Romaniei, o delegatie de directori din institutii aflate in subordinea Ministerului Culturii va fi primita in cursul zilei de marti la Palatul Victoria de premierul Viorica Dancila”.Din delegatie vor face parte: Ion Caramitru…

- Cami Bacioiu, membru USR Bucuresti, a afirmat luni ca si-a dat demisia din partid invocand ca s-a saturat de certurile interne. Aceasta mai sustine ca desi in partid „sunt si oameni foarte buni”, in interior a gasit si „porcaiala de cea mai joasa speta”. „Azi mi-am dat demisia din USR. M-am saturat…

- Dupa scandalul de ieri și caderea conducerii PNL București, europarlamentarul care a fost cap de lista la alegeri le transmite donozaurilor din partid ca au greșit crezind ca nu se va implica in partid și au...

- In PNL au inceput sa circule primele nume de potențiali candidați la șefia organizațiilor de sectoare din Capitala, au relatat surse din partid pentru ȘTIRIPESURSE.RO:Tanase Stamule (profesor la ASE) - Sectorul 1Dan Cristian Popescu (viceprimar Sectorul 2) - Sectorul 2Sebastian Burduja (vicepreședinte…