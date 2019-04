Revoluționarii protestează împotriva lui Augustin Lazăr Cativa revolutionari din Caras-Severin au protestat, marti dupa-amiaza, in centrul civic al municipiului impotriva procurorului general, Augustin Lazar, dar au manifestat si pentru punerea in aplicare a Punctului 8 din Proclamatia de la Timisoara. "Facem un protest impotriva unora care sustin ca in decembrie 1989 nu a fost revolutie, ci lovitura de stat. Pentru noi a fost revolutie iar ca dovada stau alegerile libere si faptul ca exista pluripartidism. In plus, ne dorim ca macar acum, in ceasul al doisprezecelea, sa se aplice Punctul 8 din Proclamatia de la Timisoara iar cei care au… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

