- O interventie chirurgicala complexa realizata in Israel i-a redat unei femei abilitatea de a vorbi dupa 33 de ani, potrivit informatiilor publicate vineri in Yedioth Ahronoth si preluate de Xinhua. Sigalit Ben-Atar, o femeie din orasul Nahariya (nord), a suferit rani severe in regiunea capului si gatului…

- Actorul Florin Busuioc, in varsta de 56 de ani, a suferit un infarct in timpul unui spectacol, la Craiova. El a fost dus la spital, unde a fost supus unei interventii chirurgicale, pentru montarea unui stent. Busuioc se afla in sala Filarmonicii Oltenia din Craiova, unde juca in spectacolul…

- Spitalul Monza, cel mai mare spital de chirurgie cardiovasculara si cardiologie interventionala din tara, parte a grupului „Policlinico di Monza” din Italia, a lansat un program social prin care ofera interventii gratuite pentru o serie de cazuri de chirurgie cardiovasculara si neurochirurgie, atat…

- Ziua luptei impotriva cancerului de san este marcata anual, incepand din 2014, la data de 1 octombrie. Scopul decretarii acestei zilei este acela de a creste gradul de constientizare cu privire la cancerul de san si subliniaza importanta campaniilor de informare, a preventiei si programelor de screening.…