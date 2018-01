REVOLUȚIE pe piaţa auto românească: Primul brand care renunţă la motoarele DIESEL! "Nu mai avem pe stoc motorizari diesel pentru Auris sau RAV4. Pentru Avensis avem in continuare motorizari diesel, dar nu stim daca vom mai avea si anul viitor. Acum ne concentram pe hibride", a declarat pentru ZF un consultant de vanzari din cadrul retelei de dealeri de pe piata locala. Decizia este una surprinzatoare, mai ales ca Romania este o tara cu apetit pentru diesel datorita consumului scazut. Pe de alta parte, Toyota este pe piata locala lider absolut la hibride. Mai mult, anul trecut peste 40% din vanzarile Toyota au fost reprezentate de masini pe motorina. Potrivit Automotive News… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Biroul italian al marcii Toyota, unul dintre cele mai importante pe care constructorul japonez le are in Europa, a decis sa renunțe complet la vanzarea versiunilor diesel (Yaris, Auris și RAV4) ale autoturismelor din propria gama.

- Compania bulgara Eldrive a intrat in Romania, planul fiind de a acoperi complet Bucurestiul, pana in vara anului viitor, cu statii de incarcare a masinilor electrice. Bulgarii au incheiat in tara vecina un parteneriat cu Shell pentru a instala in benzinariile grupului petrolier statii de incarcare…

- Fotocredit: Volkswagen Vanzarile de mașini diesel noi pe piața din Germania au scazut cu 13 procente in 2017, scandalul Dieselgate și interminabilele discuții legate de emisiile reale de noxe determinand clienții sa se indrepte spre motorizarile pe benzina, hibride sau electrice. Astfel, conform…

- 52% dintre masinile vandute in Norvegia in 2017 au fost electrificate complet sau partial. Este o premiera mondiala atinsa de o tara in care numarul de masini electrice vandute intr-un an e aproape egal cu cel al masinilor diesel. 0 0 0 0 0 0

- Ministerul Finanțelor intenționeaza sa imprumute anul viitor circa 4,5-5 miliarde euro (echivalent) de pe pietele externe, in functie de conditii si oportunitati, cu peste 60% fata de nivelul atras in 2017, iar de la bancile din Romania vrea sa se ...

- Oferta tot mai mare, autonomia mai buna dar mai ales bonusul de la stat de 10.000 de euro pentru masinile electrice si 4.500 de euro pentru hibride a convins tot mai multi romani de avantajele de a avea un automobil “pe baterii”. In total, in primele 11 luni auto autoturismele “verzi“, electrice…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a avut un an bun din toate punctele de vedere, atat ca valoare a tranzactiilor si cresterilor semnificative pe unii indici, cat si din punct de vedere al listarilor.

- Piata auto romaneasca ar putea depasi, pentru prima data in ultimii 9 ani, pragul de 150.000 de unitati vandute, informeaza Asociatia Producatorilor si Inportatorilor Auto (APIA). „Avand in vedere faptul ca, in ultimii 2 ani, in luna decembrie, piata autovehiculelor noi din Romania a…

- Compania de cablu UPC, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata locala de servicii de televiziune, telefonie si internet fix, a platit aproximativ 3 milioane de euro pentru achizitia Eniasan SRL, un jucator mai mic de pe piata locala de cab...

- Un colos canadian intra in forța pe piața din Romania. Acesta are in plan sa deschida nu mai puțin de 45 de puncte de lucru, informeaza Bugetul.ro.Prin aceasta mutare, colosul va incerca sa dea lovitura pe piața locala, acaparand-o. Totodata, astfel, el va crea sute de locuri de munca. Citește…

- Bursa de Valori de la Bucuresti, catalogata inca piata de frontiera, a scazut de la inceputul lunii decembrie si pana pe 12 decembrie cu aproape 3%, cea mai slaba dinamica dupa cea din 2014 incoace, si este probabil sa inchida ultima luna din 2017 pe minus in conditiile in care analistii se asteapta…

- 'In urma hotararii Consiliului Bursei de Valori Bucuresti (BVB) din 11 decembrie 2017, s-a aprobat acordarea calitatii de Participant la sistemul de tranzactionare al BVB pe piata reglementata la vedere si inscrierea in Registrul Participantilor pentru ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti',…

- ING va intra broker pe bursa de la Bucuresti in urma deciziei consiliului bursei din 11 decembrie 2017, se arata intr-un scurt anuntat publicat in aceasta seara la bursa romaneasca. Decizia ING vine la scurt timp dupa ce olandezii au anuntat ca de la 1 ianuarie 2018 vor inchide divizia de…

- Piața romaneasca de retail este estimata, in prezent, la 40 miliarde euro, 85% din produsele vandute in lanțul de comerț fiind de origine mixta, iar 15% sunt produse locale, conform unui studiu de specialitate, remis marți AGERPRES. Conform studiulu, în ceea ce privește piața…

- In cel de-al 25-lea an de funcționare pe piața din Romania, lanțul de farmacii Dona și-a stabilit un plan ambițios de creștere a cifrei de afaceri cu 20%, in ciuda numeroaselor dificultați cu care se confrunta afacerile din zona farma.

- Sectorul IT&software romanesc tinde sa devina ringul marilor jucatori internationali, in conditiile in care tot mai multe startup-uri romanesti, intreprinderi mici si mijlocii, se confrunta cu conditii vitrege in piata, provocate pe de o parte de concurenta acerba a multinationalelor si pe de alta de…

- In timp ce multi jucatori din mediul online incep sa ofere din ce in ce mai multe alternative de plata, inclusiv cu monede virtuale, Valve, compania din spatele platformei Steam, a anuntat ca renunta la plata prin intermediul Bitcoin. Aceasta decizie vine intr-un moment foarte ciudat, in ultimele cateva…

- Marea Britanie este unul dintre cele mai indepartate state europene fata de noi, de aceea romanii au avut mult timp dificultati in trimiterea si primirea de colete spre si dinspre Anglia. Regatul Unit are o populatie impresionanta de romani imigranti, iar acestia se straduiesc din rasputeri…

- Un celebru brand american vrea sa „supuna” piața locala. De-abia intrat pe piața din Romania, gigantul american muta la foc automat. In luna octombrie, compania a facut o prima mișcare de proporții și va mai face una in zilele urmatoare.Și NU se va opri aici! Celebrul brand american va...…

- Citeste si: Cel mai puternic grup de francize din moda mizeaza pe afaceri de 65 mil. euro din 100 de magazine sub 10 branduri Raluca Stanciu, managing partner Francize.ro: „Avem o piata care creste an de an si in care facem lucrurile impreuna, dezvoltam” Andrei Marinescu, Francizat, Remax: Este bine…

- Piata auto, in crestere. Cel mai bine vandut model de masina si culoarea preferata a romanului Pe ansamblul pietei auto, livrarile totale au inregistrat, in primele 10 luni din 2017, o crestere generala de 10,9%, „cifra in interiorul careia avem autoturismele cu o crestere de 13,4%”, arata un comunicat…

- Grupul polonez LPP, care detine pe plan local brandurile de fashion Reserved, Mohito, Cropp, Sinsay si House, ia in calcul posibilitatea de produce imbracaminte in mai multe tari europene, printre care si Romania. Alina Bistreanu, director general LPP Romania, a povestit la Profesionistii in Retail…

- Entuziasmul unei idei revolutionare risca sa fie grav afectat in momentul in care afli ca aceasta exista deja sub forma unui produs sau a unui serviciu. Aparitia unei alternative nu este o idee rea in sine, insa justificarea unui pret marginal mai mic este ultimul lucru la care trebuie sa va ganditi…

- Europenii prefera tot mai mult cumparaturile online. Conform estimarilor eCommerce Foundation, se așteapta ca valoarea cumparaturilor online sa creasca de la 523 miliarde in 2016 la 593 miliarde de euro in 2017.

- Un oficial de la Toyota estimeaza ca motoarele tradiționale (diesel și benzina) vor disparea definitiv de pe piața pana in 2050. La acel moment, doar 10% dintre mașini vor fi hibride, iar restul electrice, potrivit acestuia, scrie automarket.ro.

- Strigam adunarea maine in piața locala Produs in Bistrița-Nasaud. Veți gasi prajituri și lucrușoare pe care, daca le cumparați, contribuiți la plata tratamentului pentru Ionuț Zavoianu, aflat intr-o clinica din Turcia. Maine, piața va fi in cortul de la Sala Polivalenta!

- Black Friday 2017. Piata locala a devenit mai educata in ultimii ani, in contextul in care clientii au invatat ca pot face achizitii in luna noiembrie cu preturi reduse, considera un fondator al GpeC, Andrei Radu. "Black Friday este o sarbatoare importanta si deja putem sa spunem ca piata…

- 1. JURNAL ARADEAN. Domnule Președinte Samuel Caba, in opinia dv, este sau nu este societatea romaneasca intr-o criza și daca da, ce ii așteapta pe romani, in acest sfarșit de an 2017? Samuel Caba. In mod evident, societatea romaneasca, in ansamblul ei, este intr-o mare zbatere. Suntem un popor foarte…

- SUV-ul produs la Mioveni are un pret de pornire pe piata franceza de 11.990 de euro cu TVA, pentru motorul pe benzina de 115 CP, 1,6 litri si tractiune fata. Versiunea Essentiel, prima care dispune de aer conditionat in echiparea de baza are un pret de pornire de 13.850 de euro cu TVA, tot pentru 1,6…

- Hyundai Auto Romania prezinta, in premiera nationala, Hyundai Kona, in cadrul Salonului Auto Bucuresti & Accesorii, care se desfasoara la Romexpo – Pavilionul Central, in perioada 4 – 12 noiembrie 2017.

- Piata romaneasca de peste si fructe de mare este asteptata sa creasca cu 100 milioane de euro in 2017, conform estimarilor Alfredo Seafood. Producatorul este de parere ca interesul mediului de afaceri pentru nisa de peste si fructe de mare a crescut in mod simtitor fata de anii trecuti. 0 …

- • Lantul de restaurante de tip fast-food numara momentan 69 de unitati, iar pana la finalul anului vor mai avea loc trei deschideri • Incepand cu 2018 compania va accelera expansiunea cu sapte restaurante noi pe an.

- Importatorul celei mai vandute marci auto din lume și liderul segmentului de mașini „eco” din Romania – Toyota Romania a inițiat un parteneriat cu liderul pieței de leasing din Romania - UniCredit Leasing pentru servicii de leasing financiar, sub umbrela brandului “Inchcape Finance Romania”. UniCredit…

- Toyota, liderul segmentului de masini ecologice din Romania si unul dintre cei mai mari producatori auto din lume, impreuna cu UniCredit Leasing, principalul jucator pe piata de leasing din Romania, lanseaza un program de finantare in scopul facilitarii accesului clientilor la autovehiculele hibride…

- Conform studiului realizat de catre eCommerce Foundation, piața de comerț online va depași in 2017 valoarea de 1,87 trilioane dolari, in creștere cu 17% fața de anul trecut. China, Statele Unite și Marea Britanie sunt piețele ce inregistreaza cele mai mari incasari cu 681, 438 și respectiv 196 milioarde…

- Ministerul Sanatații a informat marți ca lipsa imunoglobulinei de pe piața romaneasca este determinata de probleme de producție inregistrate de firmele care o fabrica și a solicitat acestora "mai multa responsabilitate" și respectarea prevederilor...

- Un gigant european i-a decis soarte unei cunoscute fabrici din Romania. Prin aceasta mutare, legendara fabrica va disparea definitiv din țara noastra.Cu afaceri de aproximativ un miliard de euro, colosul european va... Citește AICI ce mutare de proporții face gigantul și cum va ingropa definitiv…

- Holdingul Al Dahra, cu afaceri de 1 mld. dolari in agrobusiness, cel mai mare trader de cereale din Orientul Mijlociu, analizeaza extinderea pe piata romaneasca, interesul companiilor din Emiratele Arabe Unite pentru investiiii in Romania fiind in crestere, dupa cum arata rezultatele discutiilor…

- Listarile companiilor pe piața de capital romaneasca s-ar face foarte greu fara fondurile de pensii, fiind nevoie de capital autohton care sa inghita aceste oferte, au declarat, joi, reprezentanții fondurilor de pensii, intr-o intalnire cu investitori persoane fizice, organizata de Investors Club."Fara…

- Piața romaneasca de capital iși intarește poziția pe podium in regiune, dupa ce valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a urcat cu peste 30 de procente in primele noua luni din acest an, totalizand 1,8 miliarde de euro, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Bursei de Valori București (BVB). …

- - Discounterii au cucerit in Romania o cota de piata de doar 5,7%, cea mai mica din Europa - Prin comparatie, in tari precum Austria, Germania sau chiar Polonia, acest format a ajuns sa manance chiar mai bine de un sfert din totalul vanzarilor de alimente, arata datele companiei de cercetare de piata…

- Banca Europeana de Investiții (BEI) a aprobat finanțari și servicii de consiliere in valoare de peste 13 miliarde de euro pentru Romania, in cei 25 de ani in care a activat in țara noastra, se arata intr-un comunicat al instituției financiare. Vicepreședintele BEI, Andrew McDowell,…

- In Romania, exista loc de crestere pe piata locala de francize pe toate domeniile de activitate, atat pentru brandurile romanesti, cat si pentru cele internationale, a spus Paul Voicu, Managing Partener, Francize.ro, in cadrul evenimentului Forumul investitorilor in franciza, organizat de Ziarul…

- Cei mai importanti jucatori de pe piata de distributie IT se asteapta la o consolidare in urmatorii ani, Romania fiind una dintre cele mai interesante tari din acest punct de vedere din Europa Centrala si de Est.

- Nokia a dezvaluit anul trecut in cadrul Mobile World Congress o noua camera video cu filmare la 360 de grade numita Ozo, dedicata pentru productii profesionale, in special pentru realizarea...

- vezi galeria Japonezii nu se grabesc sa treaca la tehnologii noi, ma refer la cele pentru masini electrice sau plug-in, ci prefera sa le imbunatateasca pe cele pe care le folosesc de ani buni, poate de aceea sunt pe primul loc la fiabilitate. Acest lucru l-a facut si Toyota cu noul model C-HR si…

- Emitentii listati la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si-au imbunatatit relatia cu investitorii, conform celei de-a treia evaluari din cadrul Cartei Albe a Comunicarii Companiilor Listate, publicata pe site-ul operatorului pietei de capital.

- Clever Taxi a lansat platforma de vouchere digitale pentru transportul angajatilor Clever Corporate, serviciu destinat companiilor pentru transportul angajatilor, potrivit unui comunicat al companiei. Serviciul este unic pe piata autohtona si ofera companiilor un control mai bun asupra cheltuielilor…