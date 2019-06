Revoluție la Renault. Ce pregătesc francezii într-un laborator de inovare din Tel Aviv Producatorii auto Renault si Nissan au inaugurat luni un laborator comun de inovare in Tel Aviv, facilitand astfel colaborarea aliantei lor cu start-up-urile israeliene, transmite Reuters. Costurile legate de acest laborator nu au fost date publicităţii, potrivit Agerpres. Noua unitate, realizată în parteneriat cu Autoritatea de inovare a Guvernului israelian, se concentrează pe senzorii necesari conducerii autonome şi pe securitate cibernetică. Aici sunt testate şi se lucrează la peste zece proiecte cu start-upurile israeliene, inclusiv Argus, Apollo… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

