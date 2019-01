Stiri pe aceeasi tema

- Venezuela este in pregul unui razboi civil! Potrivit BNL News, Garda Naționala din Venezuela a iceput sa trga cu muniție de razboi protestatarii anti-Maduro, imediat dupa ce Juan Guaido a s-a autoproclamat 'presedintele in exercitiu' al tarii. Afirmațiile sunt confirmate și de imaginile ce au aparut…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a acuzat marti guvernul american ca a ordonat 'o lovitura de stat fascista', acuzatii formulate la o zi dupa reprimarea unei revolte militare si in ajunul unor manifestatii pro si antiguvernamentale, informeaza miercuri AFP. In cadrul unei alocutiuni radiotelevizate,…

- Juan Guaido, presedintele Parlamentului venezuelean, singura institutie aflata sub controlul opozitiei, a fost arestat duminica de Serviciul de Informatii al Venezuelei, in momentul in care se deplasa spre o reuniune publica organizata in afara capitalei. SUA au anuntat ca nu vor recunoaste legitimitatea…

- Juan Guaido a fost arestat, duminica, in momentul in care se deplasa spre o reuniune publica organizata in afara capitalei, au anuntat sotia sa si parlamentari. "SEBIN l-a arestat pe Juan Guaido", a anuntat pe contul sau de Twitter Fabiana Rosales, sotia presedintelui Parlamentului venezuelean,…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a acuzat duminica parlamentul de la Caracas, controlat de opozitie, ca uzurpeaza 'suveranitatea populara', la o zi dupa ce acesta a declarat 'ilegitim' noul sau mandat prezidential, informeaza luni AFP. 'Este o Adunare Nationala total inutila (...), care incearca…

- Israelul a lansat pe 4 decembrie o vasta operatiune de descoperire si de distrugere a tunelurilor de-a lungul frontierei sale cu Libanul. Armata israeliana sustine ca a descoperit patru tuneluri despre care sustinute ca ar fi fost sapate de Hezbollah, unul dintre inamicii sai sustinut de Iran.…

- El Nacional, ultimul ziar anti-guvern important din Venezuela, a incetat sa scoata ediții tiparite dupa 75 de ani de activitate. Reprezentanții ziarului spun ca acesta este un efect imediat al presiunii exercitate de regimul Maduro. Statul controleaza importul de hartie de imprimat, informeaza DW .

- Columbia nu se va lasa "provocata" de manevrele militare comune ale Venezuelei si Rusiei anuntate de Caracas, a afirmat marti ministrul columbian al apararii, Guillermo Botero, relateaza AFP preluata de Agerpres."Columbia nu este o tara provocatoare, ea nu provoaca si nu se va lasa provocata",…