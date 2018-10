Stiri pe aceeasi tema

- Compania de Transport Public Iasi pune la dispozitia suporterilor mijloace de transport in comun dupa incheierea meciului de vineri, 5 octombrie, care se va desfasura pe Stadionul "Emil Alexandrescu", din Copou. Astfel, dupa partida dintre FC Politehnica Iasi si FC Viitorul, in jurul orei 23:00, vor…

- În colaborare cu Primaria Cluj-Napoca, se va relua transportul elevilor prin curse speciale, cu plecari din cartiere spre zona centrala la ora 7:20 si reîntoarcerea la ora 14:10, pe urmatoarele linii: Autobuze: 8 – 9 – 24 – 30 – 31…

- Persoanele care citesc o carte in autobuzele, troleibuzele si tramvaiele din Cluj-Napoca, vor beneficia de transport in comun gratuit, actiunea fiind initiata cu ocazia Salonului de Carte Bookfest, transmite Mediafax. Potrivit unui comunicat al Bookfest transmis, joi, gratuitatea se aplica pe toata…

- Transportul public din Iasi este in plin proces de modernizare. S-au adus autobuze cu aer conditionat, s-au pus automate pentru vanzarea biletelor, iar acum legitimatiile de calatorie se pot procura si cu ajutorul unei aplicatii pentru smartphone. Se vor aduce in anii urmatori si autobuze electrice…

- Timisoara va avea, in curand, servicii superioare in transportul in comun. In urma demersurilor municipalitatii timisorene, de la... The post Autobuze electrice si tramvaie noi, in transportul public din Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Consilierii locali de la Iasi au discutat, astazi, in sedinta extraordinara, mai multe probleme, intre care cele privind achiziționarea de tramvaie și autobuze electrice noi, sau continuarea lucrarilor la anumite tronsoane din oraș. In legatura cu reabilitarea retelelor de tramvai in Iasi, primarul…

- Iasul va fi printre primele orase din tara caruia ii vor fi livrate autobuze electrice si tramvaie in cadrul unui program national. Achizitia va fi facuta de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), iar cheltuielile sunt finantate prin fonduri europene. Autoritatea centrala…

- In luna martie 2018, Primaria Sibiu a depus un proiect la Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice (MDRAP) in baza caruia acest minister va achiziționa din fonduri UE un numar de 9 autobuze electrice cu o lungime de 12 m pentru Sibiu. Read More...