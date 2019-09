Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Hong Kong au folosit tunuri cu apa și gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii din centrul teritoriului autonom, in a 15-a saptamana de manifestații antiguvernamentale violente, relateaza CNN.Mii de activiști pro-democrație protesteaza duminica in centrul Hong Kong,…

- Politia din Hong Kong a arestat 65 de persoane, între care un copil de 12 ani, în timpul protestelor antiguvernamentale care au avut loc în weekend în fosta colonie britanica, a anunțat luni politia locala, scrie Agerpres, citând dpa. Duminica a fost cea mai violenta zi…

- Poliția din Hong Kong a fost nevoita sa foloseasca pentru a doua zi la rând gaze lacrimogene în timpul manifestațiilor de duminica din acest teritoriu, scrie Mediafax, citând Reuters. De asemenea, forțele de ordine au facut uz de tunurile cu apa, care nu au mai fost folosite…

- Poliția din Hong Kong a fost nevoita sa foloseasca pentru a doua zi la rând gaze lacrimogene în timpul manifestațiilor de duminica din acest teritoriu, scrie Mediafax, citând Reuters. De asemenea, forțele de ordine au facut uz de tunurile cu apa, care nu au mai fost folosite…

- Politia a folosit sambata gaze lacrimogene impotriva unor protestatari antiguvernamentali care demonstrau in doua zone din Noile Teritorii, in nordul provinciei Hong Kong, informeaza dpa preluat de agerpres. Protestatarii au ridicat baricade si au incercat sa tina politia la distanta. …

- Protestatarii din Hong Kong au patruns luni in sediul Consiliului Legislativ, in ziua aniversarii intoarcerii orasului sub conducerea Chinei, in contextul unor proteste masive fata de o lege care ar permite extradarea infractorilor in China, informeaza Reuters.

- Protestatarii din Hong Kong au patruns luni in sediul Consiliului Legislativ, in ziua aniversarii intoarcerii orasului sub conducerea Chinei, in contextul unor proteste masive fata de o lege care ar permite extradarea infractorilor in China, informeaza Reuters.

- Protestatarii din Hong Kong au avut parte de ciocniri violente cu forțele de ordine, cu ocazia celei de-a 22-a aniversari de la trecerea de sub ocupație britanica la sfera de influența chineza, scrie BBC News. Protestatarii au încercat sa intre în cladirea guvernului și a parlamentului.…