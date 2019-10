Stiri pe aceeasi tema

- Manifestantii, printre care unii purtau scuturi pe care scria "garda indigena", au mai incercat sa intre in Parlament luni. Fortele de ordine, care au izolat cartierul, au facut uz de gaze lacrimogene. In fata, sute de persoane cu masti pe fata si inarmate cu bastoane au incercat sa inainteze…

- Hong Kong-ul este de la inceputul lui iunie scena unor actiuni aproape zilnice pentru a denunta ingradirea libertatilor si ingerintele tot mai mari ale Beijingului in problemele acestei regiuni semiautonome si a cere reforme democratice. Nici guvernul central chinez, nici executivul din Hong Kong,…

- Fosta colonie britanica traverseaza cea mai grava criza politica de la retrocedarea sa catre China in 1997, din iunie avand loc actiuni si adunari in strada aproape zilnic. Manifestantii si-au intensificat protestele in acest weekend, in timp ce China se pregateste sa sarbatoreasca marti 70 de la…

- Duminica a fost o noua zi de ciocniri in Hong Kong intre manifestantii pro-democratie si politie, care a ripostat cu gaze lacrimogene intr-un cartier comercial din centrul insulei, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Fosta colonie britanica traverseaza cea mai grava criza politica de la retrocedarea…

- Autoritațile din Hong Kong au folosit sambata gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii care au manifestat in regiunea autonoma dupa ce un grup pro-China a dat jos mesajele antiguvernamentale afișate, relateaza site-ul agenției Reuters.Manifestanții s-au adunat in orașul Tuen Mun, unde…

- Peste 600.000 de oameni au marcat ieri la Barcelona ziua nationala a Cataloniei. Dupa un mars pasnic, cateva sute de persoane au demonstrat in fata parlamentului regional unde s-au inregistrat ciocniri cu fortele de ordine.

- Ultrașii veniți de la București, aproximativ 100 la numar, și-au luat bilete la tribuna a II-a și au venit fara insemnele clubului, insa imediat dupa ce au patruns in stadion au intrat in conflict cu localnicii din acea zona a stadionului. Fanii roș-albilor au sarit la bataie cu cei ai lui…

- Fanii lui Dinamo, in continuare suspendați la meciurile din deplasare, au provocat incidente și la meciul din aceasta seara cu Sepsi, care se disputa la Sfantu Gheorghe. Ultrașii veniți de la București, aproximativ 100 la numar, și-au luat bilete la Tribuna a II-a și au venit fara insemnele clubului,…