Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a anunțat vineri ca iși inchide contul personal de Facebook intr-un clip video postat pe platforma de socializare online, in contextul in care nu mai este președinte al partidului Uniunea Creștin Democrata din Germania (CDU).In filmuleț, Angela Merkel le-a mulțumit…

- Constructorul auto Dacia a vandut, in 2018, 519.088 de masini in tarile din Uniunea Europeana, ceea ce inseamna o crestere de 12% fata de anul 2017. Astfel, Dacia obtine un nou record de vanzari in UE. Potrivit datelor publicate de Asociatia Europeana a Producatorilor de Automobile (ACEA /…

- Majorarea cu 100 de euro a salariului minim interprofesional din Franta presupune "o crestere masiva a primei de activitate" care va fi varsata "de la 5 februarie pentru a completa salariul din ianuarie", a anuntat premierul francez Edouard Philippe intr-un interviu acordat ziarului Les Echos publicat…

- Viata pe Pamant ia miliarde de forme, insa cea mai mare parte a biosferei terestre este ascunsa privirilor, in adancimile abisale ale oceanelor si in subsol, oamenii de stiinta sustinand ca ar putea fi vorba de milioane de noi specii de viata care asteapta sa fie descoperite, informeaza Life Science.…

- Dupa lungi dezbateri privind majorarea salariului brut, s-a luat o decizie importanta. Se pare ca cei cu studiii superioare și vechime nu vor mai avea niciun beneficiu, anunțul fiind facut zilele trecute de catre ministrul Muncii, Marius Budai, iar acum proiectul a fost publicat in Monitorul Oficial.

- "Miercuri a fost o batalie in Camera Deputatilor, acolo unde majoritatea e mai complicata decat la Senat si a fost un test, pentru ca trebuie sa vina legea pensiilor, nu se poate face bugetul pe 2019 pana nu se adopta legea pensiilor. Noi am facut un amendament, toate prevederile privind cresteri…

- Premierul Viorica Dancila a confirmat, joi, ca salariul minim pentru persoanele cu o vechime in munca de cel putin 15 ani nu mai creste la 2.350 de lei, asa cum anuntasera guvernantii initial. In sedinta de vineri, Guvernul va aproba aceasta majorare de la 1 ianuarie doar pentru persoanele…

- Viata la pensie in resedinte de lux. Este oferta unei firme din Londra, care pune la dispozitie apartamente cu dotari speciale pentru „tineri” pensionari. Unele spatii sunt insa la comun in complexul care se ridica in centrul Londrei.