Stiri pe aceeasi tema

- Cincizeci si una de persoane au fost arestate in Catalonia in urma unor violente, in noaptea de marti spre miercuri, la manifestatii impotriva condamnarii liderilor separatisti, a anuntat miercuri Guvernul spaniol, relateaza AFP.

- Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) a emis o dispozitie prin care interzice folosirea WhatsApp-ului, Facebook-ului si a altor canale de comunicare alternativa, in activitatea profesionala, considerand-o un risc de securitate.

- Mii de oameni au ieșit marți pe strazile din Hong Kong în semn de protest fața de ceremoniile militare organizate la Beijing cu ocazia aniversarii a 70 de ani de la crearea Partidului Comunist Chinez, relateaza BBC.

- Sindicatele din industria de aparare anunta proteste, din cauza nerespectarii de catre guvern a angajamentelorSindicatele din industria de aparare anunta proteste, miercuri si joi, in Piata Victoriei, din cauza nerespectarii de catre Guvern a angajamentelor asumate. Sindicalistii cer respectarea…

- Fortele de ordine din Hong Kong au folosit, duminica seara, gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestantii care au ridicat baricade si au vandalizat statii de metrou. In plus, au fost facute cateva arestari, relateaza News.ro.Citește și: Guvernul a publicat LISTA: Ce decizii se vor lua in…

- Guvernul a adoptat modificarea prevederilor Codului Rutier care presupune sancționarea drastica a șoferilor care transmit live in timp ce conduc, unul dintre principalele motive ale accidentelor rutiere. Sancțiunea consta in 4 puncte penalizare și intre 6 și 8 puncte de amenda. „Astfel, se va interzice…

- Guvernul a adoptat noi modificari ale Codului Rutier care au drept scop prevenirea accidentelor de circulație provocate de faptul ca șoferului i-a fost distrasa atenția de folosirea telefonului mobil, inclusiv pentru realizarea unei transmisiuni in direct pe rețelele de socializare. Astfel, se va interzice…

- (foto: Adobe Stock) Guvernul vrea sa le fie interzisa șoferilor utilizarea telefonului cu mainile, sub orice forma, in timp ce aceștia conduc. Modificarea este valabila nu numai pentru telefoane, cat și pentru alte dispozitive cu funcții de redare text, foto, video sau inregistrare, cum ar fi, spre…