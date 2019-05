Revolutia taxiurilor aeriene O companie germana de tip start-up a dezvaluit ceea ce prezinta a fi primul avion usor cu propulsie electrica pe care intentioneaza sa il utilizeze pentru un serviciu de taxi incepand din 2025, cu scopul revolutionarii transportului urban. Avionul, dezvoltat de compania Lilium, cu sediul in Munchen, va fi propulsat de 36 de motoare electrice […] Revolutia taxiurilor aeriene is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In decurs de sase ani, taxiurile zburatoare, cu decolare verticala, intocmai precum elicopterele, vor fi disponibile in Germania si nu numai, promite o companie care deja a prezentat un astfel de prototip, Lilium. Compania germana a prezentat un prototip cu 5 locuri, un sofer si patru pasageri,…

- Un cetatean de origine chineza a fost oprit de politistii de frontiera, ieri, in timp ce incerca sa plece spre Beijing, via Munchen, avand in bagaje peste 10 kilograme de obiecte vechi si bijuterii din metal alb, despre care se crede ca ar fi argint dar si cu cateva kilograme de perle. Chinezul, in…

- Tragedia aviatica a avut loc seara trecuta la Moscova si a curmat zeci de vieti. Avionul cu 78 de oameni la bord, cinci dintre ei membri ai echipajului, a aterizat de urgenta inapoi pe aeroportul Sheremetyevo, de unde plecase cu doar cateva zeci de minute mai devreme, cu destinatia Murmansk. Din pacate,…

- Mihai Gainușa n-a aterizat la radio imediat dupa terminarea studiilor, deși așa pare. Prima oara, vocea lui s-a auzit pe fir cand lucra pe post de centralist! Nascut in 1970, Mihai Gainușa a facut școala in comunism, iar alegerile i-au fost influențate, desigur, de opțiunile profesionale ale acelor…

- Pe vremuri era bataie la admiterea in Institutul de Marina de la Constanta. Se intra greu si la Liceul de Marina. Azi nu mai intereseaza pe nimeni, fiindca nu mai avem flota. Si, oricum, romanii nu mai erau atrasi de navigatie, pentru ca bisnita a murit, iar marinarii asiatici accepta salarii de doua…

- Dupa accidentul aviatic in care au murit 157 de persoane, Ethiopian Airlines a blocat zborurile aeronavelor Boeing 737 Max 8, in timp ce China a decis sa nu mai opereze curse cu acest tip de avion implicat in doua tragedii in doar cateva luni. Daca siguranta varfului de lance de la Boeing incepe sa…

- Avionul unei companii aeriene din Etiopia, care transporta 149 de pasageri și opt membri ai echipajului, s-a prabușit astazi, in timpul zborului spre Kenya. Toti cei aflati la bord au murit, a anunțat un purtator de cuvant al companiei aeriene pentru televiziunea de stat din Ethiopia, scrie BBC News.…